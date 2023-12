Bsure Insights dorénavant disponible sur la Place de marché Microsoft Azure





Bsure a annoncé aujourd'hui la disponibilité de Bsure Insights sur la Place de marché Microsoft Azure, une boutique en ligne proposant des applications et des services à utiliser sur Azure. Les clients de Bsure peuvent dorénavant profiter de la plateforme infonuagique productive et fiable Azure, permettant un déploiement et une gestion rationalisés.

« Grâce à notre application, nous fournissons aux entreprises un aperçu de leurs utilisateurs et licences Microsoft, leur procurant l'outil nécessaire pour optimiser leurs dépenses et réduire le risque pour leurs utilisateurs, qu'ils soient membres ou clients », a déclaré Henrik Skalmerud, PDG de Bsure. « Nous souhaitons partager nos compétences via l'application, permettant aux entreprises de prendre des décisions avisées, basées sur les informations que nous leur fournissons, et cela est disponible sur la plateforme Azure Marketplace. »

« Microsoft accueille Bsure Insights sur la Place de marché Azure, un endroit où les clients mondiaux peuvent trouver, essayer et acheter des milliers de solutions de partenaires », a affirmé Jake Zborowski, directeur général de la plateforme Microsoft Azure chez Microsoft Corp. « La Place de marché Azure et des partenaires de confiance comme Bsure aident les clients à en faire plus avec moins en améliorant l'efficacité, en achetant en toute confiance et en dépensant de façon plus intelligente. »

La Place de marché Azure est un marché en ligne où l'on peut acheter et vendre des solutions cloud certifiées pour fonctionner sur Azure. La Place de marché Azure aide à connecter des entreprises à la recherche de solutions innovantes, basées sur le cloud, avec des partenaires qui ont développé des solutions prêtes à l'emploi.

De plus amples informations à propos de Bsure Insights sont disponibles sur sa page sur la Place de marché Microsoft Azure.

À propos de Bsure

Bsure, qui aide les entreprises à optimiser leurs dépenses de licences et à réduire le risque de sécurité dans leur Entra ID, propose une application gérée qui est facile à utiliser et fournit des informations précieuses pour de potentielles économies et la sécurité des utilisateurs, tout en améliorant l'efficacité interne d'une société. Notre application n'est pas un logiciel-service traditionnel, ainsi aucune donnée ne quittera l'environnement du client ou ne sera vue par qui que ce soit. Bsure compte aujourd'hui des clients sur plusieurs continents.

