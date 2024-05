Mars Incorporated entre en discussions exclusives en vue d'acquérir la totalité des parts des entreprises françaises de diagnostic vétérinaire Cerba Vet et ANTAGENE détenues par le groupe Cerba HealthCare





Mars, Incorporated a annoncé aujourd'hui qu'elle avait entamé des discussions exclusives avec Cerba HealthCare en vue d'acquérir la participation de Cerba HealthCare dans Cerba Vet et ANTAGENE.

Cerba Vet, dont le siège social se situe à Massy, en Île-de-France, est un réseau de six laboratoires de diagnostic vétérinaire basés en France et en Suisse. Comptant environ 140 collaborateurs, Cerba Vet fournit aux vétérinaires praticiens des services complets de diagnostic lié aux animaux avec des tests complets de pathologie clinique et anatomique ainsi que des tests d'endocrinologie, de microbiologie, de sérologie, d'hématologie, de chimie et d'autres tests avancés. Cerba Vet est reconnu par les vétérinaires en France pour son expertise médicale et son programme pionnier de formation continue, le Cerba Vet College, avec des webinaires hebdomadaires en direct et plusieurs sessions pratiques par an.

ANTAGENE, dont le siège social est à Lyon, est un acteur majeur de la génétique animale en Europe, reconnu pour son expertise dans les tests ADN pour les chiens, les chats, les chevaux et la faune sauvage. ANTAGENE propose des tests à l'échelle mondiale pour diagnostiquer les maladies chez les animaux de compagnie, ainsi que pour soutenir les initiatives scientifiques visant à préserver la biodiversité.

Cerba Vet et ANTAGENE complètent Antech, la division de diagnostic vétérinaire de Mars Science & Diagnostics, qui propose un portefeuille complet de solutions de diagnostic aux professionnels de la médecine vétérinaire dans le monde entier.

Nefertiti Greene, Présidente de Mars Science & Diagnostics, a confié : « Nous sommes ravis de cette opportunité et sommes impatients de finaliser les discussions afin de collaborer avec les équipes de Cerba Vet et d'ANTAGENE en vue d'accroître notre portée et de stimuler la recherche et le développement pour aider les vétérinaires à améliorer les résultats en matière de santé animale, ainsi qu'en vue d'offrir A BETTER WORLD FOR PETStm ».

Emmanuel Ligner, Président Directeur Général de Cerba HealthCare, ajoute : « Nous sommes fiers de ce que les équipes ont accompli au fil des années pour être à la pointe de l'innovation et améliorer les services pour l'ensemble de la communauté vétérinaire. Nous sommes convaincus que Mars Science & Diagnostics est l'investisseur idéal pour Cerba Vet et ANTAGENE et qu'il sera en mesure de soutenir le développement et la croissance à long terme de ces activités. Mars Science & Diagnostics est reconnue pour son engagement en faveur de la science et de l'innovation, ses partenariats solides avec les professionnels de la médecine vétérinaire et sa culture axée sur les objectifs ».

Le projet d'acquisition reste soumis à l'information et/ou à la consultation des salariés et des instances représentatives du personnel de Cerba Vet et d'ANTAGENE. La finalisation d'une telle acquisition envisagée sera également soumise aux conditions suspensives habituelles après la signature des accords définitifs de transaction.

À propos de Mars, Incorporated

Depuis plus d'un siècle, Mars, Incorporated est animée par la conviction que le monde que nous voulons pour demain commence par la façon dont agissons aujourd'hui. Cette vision commune rassemble nos plus de 140 000 collaborateurs. Elle est au coeur de ce que nous sommes en tant qu'entreprise familiale mondiale, et elle alimente la façon dont nous nous transformons, innovons et évoluons pour avoir un impact positif sur le monde.

Chaque année, notre portefeuille diversifié et en expansion de produits et de services dans les domaines de la confiserie, de l'alimentation et des soins pour animaux ravit des millions de personnes et soutient des millions d'animaux de compagnie. Avec un chiffre d'affaires annuel de plus de 47 milliards de dollars, nous produisons certaines des marques les plus appréciées au monde, dont CESAR®, Ben's Originaltm, PEDIGREE®, ROYAL CANIN®, Cocoavia®, DOVE®, EXTRA®, KIND®, M&M's®, SNICKERS® et WHISKAS®. Nous contribuons à créer un monde meilleur pour les animaux de compagnie grâce à la nutrition, à des programmes novateurs en matière de diagnostics, de surveillance de la santé par le biais de dispositifs portables, de tests ADN, de bien-être animal et de soins vétérinaires complets avec AniCura, BANFIELDtm, BLUEPEARLtm, Linnaeus et VCAtm. Mars Science & Diagnostics est une division de Mars Petcare dédiée à un seul objectif : A BETTER WORLD FOR PETStm. Science & Diagnostics réunit la puissance de la recherche scientifique de pointe avec une expertise en matière de diagnostics, de données et de technologie pour changer les résultats en matière de santé animale.

Nous savons que nous ne pouvons vraiment réussir que si nos partenaires et les communautés dans lesquelles nous exerçons nos activités prospèrent également. Les cinq principes de Mars ? Qualité, Responsabilité, Réciprocité, Efficacité et Liberté ? incitent nos collaborateurs à agir chaque jour pour contribuer à créer un monde dans lequel la planète, ses habitants et les animaux de compagnie peuvent s'épanouir.

Pour plus d'informations sur Mars, rendez-vous sur www.mars.com. Rejoignez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn et YouTube.

À propos de Mars Science & Diagnostics

Mars Science & Diagnostics est une division de Mars Petcare, une entreprise diversifiée dédiée à un seul objectif : A BETTER WORLD FOR PETStm. La division Science & Diagnostics associe la puissance de la science de pointe en matière de santé des animaux de compagnie à l'expertise en matière de diagnostics, de données et de technologie visant à améliorer les résultats dans le domaine de la santé des animaux de compagnie. Notre activité de diagnostic vétérinaire Antech couvre les instruments de laboratoire de diagnostic en interne ainsi que les consommables, notamment les produits de diagnostic par analyse rapide et les services de cytologie numérique ; les services de données locales et basées sur le cloud ; les logiciels de gestion de l'information ainsi que les logiciels et supports connexes dédiés aux cabinets vétérinaires ; 90 laboratoires de référence dans le monde ; l'imagerie et la technologie vétérinaires ; les formations ; et enfin les services de soutien aux spécialistes agréés. Notre offre de diagnostics à domicile comprend Wisdom Panel, le test ADN pour animaux de compagnie le plus précis au monde. Depuis 60 ans, notre Waltham Petcare Science Institute fait progresser la science pour mieux comprendre la santé des animaux de compagnie.

À propos de Cerba HealthCare

Cerba HealthCare, acteur de référence du diagnostic médical, a pour ambition d'accompagner l'évolution des systèmes de santé vers plus de prévention. Il s'appuie sur plus de 50 ans d'expertise en biologie médicale pour mieux évaluer le risque de développement des maladies, dépister et diagnostiquer plus en amont les pathologies et optimiser l'efficacité des traitements en les personnalisant. Chaque jour, sur les 5 continents, les 15 000 collaborateurs du Groupe accompagnent la transformation de la médecine, animés d'une même conviction profonde : faire avancer le diagnostic, c'est faire progresser la santé.

Cerba HealthCare, éclairer la santé.

Pour plus d'information : http://www.cerbahealthcare.com

3 mai 2024 à 09:05

