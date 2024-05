Avis aux médias - L'événement J'ai une histoire à raconter du CRSH et l'annonce des résultats du concours auront lieu dans le cadre de la conférence de Science Writers and Communicators of Canada





SASKATOON, SK, le 3 mai 2024 /CNW/ - Le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) vous invite à assister à l'événement J'ai une histoire à raconter du CRSH, qui aura lieu durant la conférence de l'association Science Writers and Communicators of Canada (SWCC).

Dans le cadre de ce concours annuel, le CRSH met les étudiantes et étudiants de niveau postsecondaire au défi de démontrer aux Canadiennes et Canadiens, en un maximum de trois minutes ou de 300 mots, que la recherche en sciences humaines a un impact positif sur notre vie, sur le monde dans lequel nous vivons et sur notre avenir. Lors de l'événement J'ai une histoire à raconter, les 20 finalistes, choisis parmi près de 200 participantes et participants des quatre coins du pays, présenteront leurs histoires inspirantes devant un jury et l'auditoire de la conférence de SWCC et courront la chance de figurer parmi les cinq grandes gagnantes et grands gagnants. Ted Hewitt, président du CRSH, annoncera les résultats à la fin de l'événement.

Tous les finalistes reçoivent une somme de 3 000 $, et les cinq personnes retenues lors de la grande finale recevront un montant supplémentaire de 1 000 $ en reconnaissance de leur compétence exceptionnelle en communication de la recherche.

Les membres des médias qui veulent couvrir l'événement doivent confirmer leur présence à l'avance en envoyant un courriel à [email protected].

Événement J'ai une histoire à raconter du CRSH

Date : 6 mai 2024 Heure : 10 h 30 à 12 h (heure du Centre) Lieu : Remai Modern, salle Riverview

102 Spadina Crescent E, Saskatoon (Saskatchewan) S7K 0L3

Annonce des cinq grandes gagnantes et grands gagnants

Date : 6 mai 2024 Heure : 12 h 40 à 13 h (heure du Centre) Lieu : Alt Hotel, salle Indigo (en face du Remai Modern)

480 2 Ave S, Saskatoon (Saskatchewan) S7K 5R4

