Le gouvernement du Canada annonce une modification au contrat pour les services d'entraînement de combat aérien





GATINEAU, QC, le 5 déc. 2023 /CNW/ - Dans le cadre de sa politique de défense Protection, Sécurité, Engagement , le gouvernement du Canada s'est engagé à veiller à ce que les membres des Forces armées canadiennes (FAC) obtiennent l'entraînement dont ils ont besoin pour faire leur travail et protéger la population canadienne.

Aujourd'hui, l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, a annoncé, au nom de l'honorable Bill Blair, ministre de la Défense nationale, une modification au contrat passé pour le programme des Services d'entraînement aéroportés impartis (SEAI) avec Top Aces Inc., dont le siège social se trouve à Montréal, au Québec.

Le programme des SEAI vise à donner aux pilotes et aux équipages des FAC un entrainement réaliste de préparation au combat aérien. Au cours des exercices s'y rattachant, le pilote d'avion joue le rôle de l'agresseur, ce qui permet au personnel des FAC d'apprendre et de pratiquer des tactiques de défense visant à dissuader un attaquant. La modification du contrat permettra d'obtenir des services d'entraînement au soutien au combat supplémentaires, y compris un entraînement de type « Advanced Aggressor Fighter » et de nouvelles capacités sophistiquées.

En plus de modifier le contrat initial pour obtenir des services supplémentaires, le gouvernement du Canada exerce une option qui en prolongera la durée de 2 ans, jusqu'en 2029. La modification du contrat initial, attribué en 2017 au terme d'un processus d'approvisionnement concurrentiel, est d'une valeur estimative de 331 millions de dollars (taxes en sus), ce qui porte la valeur totale du contrat initial à 749 millions de dollars (taxes en sus). Cette modification contribuera à la croissance et à la compétitivité des secteurs canadiens de l'aérospatiale et de la défense de calibre mondial.

« Le gouvernement du Canada demeure déterminé à soutenir les membres des Forces armées canadiennes en nous assurant de leur offrir l'entraînement dont ils ont besoin pour faire leur travail et protéger les Canadiennes et les Canadiens. Ce programme représente un investissement essentiel dans l'économie locale du Canada et montre l'importance de soutenir l'industrie canadienne de l'aérospatiale de calibre mondial. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

« Ces services d'entraînement aéroportés contribuent à s'assurer que les membres du personnel des Forces armées canadiennes sont prêts à exécuter leurs missions et à assurer la protection du Canada. Ces services permettent à notre personnel de s'entraîner à réagir à des attaques, à détecter et à suivre des objectifs, ainsi qu'à mener des missions de guerre électronique, ce qui contribue à renforcer leur état de préparation. Nous continuerons de collaborer avec l'industrie canadienne de l'aérospatiale de calibre mondial afin d'offrir aux Forces armées canadiennes l'instruction dont elles ont besoin. »

L'honorable Bill Blair

Ministre de la Défense nationale

« Dans le cadre de ce contrat avec Top Aces, un chef de file canadien en services d'entraînement aérien, notre gouvernement continuera d'offrir aux pilotes et aux équipages des Forces armées canadiennes la formation nécessaire à la réussite de leurs missions dans des environnements imprévisibles, tout en créant des retombées économiques pour la population canadienne. Nous faisons progresser l'innovation canadienne dans nos industries de l'aérospatiale et de la défense de calibre mondial, et nous créons des emplois de haut calibre partout au Canada. »

L'honorable François-Philippe Champagne

Ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

Le 30 octobre 2017, à la suite d'un processus d'approvisionnement concurrentiel, le gouvernement du Canada a attribué un contrat de 418 millions de dollars (taxes en sus) pour des SEAI à l'entreprise Discovery Air Defence Services Inc. (depuis devenue Top Aces Inc.). Le contrat initial de 10 ans, qui comprend 2 options de prorogation, prévoit la prestation des services jusqu'au 31 mars 2031. Aujourd'hui, le gouvernement du Canada annonce qu'il exerce la première de ces 2 options.

a attribué un contrat de 418 millions de dollars (taxes en sus) pour des SEAI à l'entreprise Discovery Air Defence Services Inc. (depuis devenue Top Aces Inc.). Le contrat initial de 10 ans, qui comprend 2 options de prorogation, prévoit la prestation des services jusqu'au 31 mars 2031. Aujourd'hui, le gouvernement du annonce qu'il exerce la première de ces 2 options. L'entrepreneur principal est Top Aces Inc., et son siège social se trouve à Montréal, au Québec. Il est chargé de fournir à la Défense nationale (y compris l'Armée canadienne et la Marine royale canadienne) des services de soutien au combat, entre autres un entraînement de type « force aérienne rouge » (par exemple, l'entrepreneur joue le rôle d'attaquant avec ses propres avions), un appui aérien rapproché (par exemple, l'entrepreneur simule une frappe aérienne pour soutenir les troupes au sol), des services relatifs à la guerre électronique et plusieurs autres profils de mission. Il s'en acquitte à différents sites situés au Canada et aux États-Unis avec ses propres avions, dans un contexte de vol réel.

et aux États-Unis avec ses propres avions, dans un contexte de vol réel. La plupart des SAEI seront fournis depuis 4 sites principaux situés à Bagotville (Québec), à Cold Lake ( Alberta ), à Victoria (Colombie-Britannique) et à Halifax (Nouvelle Écosse). Ils seront également fournis dans d'autres régions du Canada , ainsi qu'aux États-Unis.

depuis 4 sites principaux situés à Bagotville (Québec), à ( ), à (Colombie-Britannique) et à (Nouvelle Écosse). Ils seront également dans d'autres régions du , ainsi qu'aux États-Unis. La Politique des retombées industrielles et technologiques, y compris la proposition de valeur, s'applique à ce marché. Ainsi, Top Aces Inc. est tenu d'investir un montant équivalant à la valeur du contrat dans l'économie canadienne.

