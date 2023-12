Wallarm divulgue les menaces actuelles pesant sur la sécurité des API, son passage à une stratégie entièrement axée sur les canaux et sa nouvelle solution de gestion des attaques d'API lors du salon Black Hat Europe 2023





BLACK HAT EUROPE 2023 ? Wallarm, société de sécurité intégrée pour les applications et les API, a annoncé aujourd'hui sa prochaine participation au salon Black Hat Europe 2023, qui se tiendra du 4 au 7 décembre et qui présentera les dernières nouveautés en matière de recherche, de développement et de tendances dans le domaine de la sécurité de l'information. Les dirigeants de Wallarm animeront une session le 7 décembre à 12 h 15 GMT à l'ExCeL London et y partageront des informations critiques et des recommandations tirées du dernier rapport API ThreatStatstm. Qui plus est, Wallarm abordera sa nouvelle stratégie entièrement axée sur les canaux et lancera une nouvelle solution de gestion de la surface d'attaque des API à l'occasion du Black Hat Europe.

L'apparition de Wallarm au Black Hat intervient alors que l'intérêt pour les solutions de sécurité des API ne cesse de grandir en Europe, le marché européen de la sécurité des API devant connaître une croissance de marché de 31,5 % en TCAC au cours de la période de prévision (2023-2030). Cette opportunité cruciale permet à Wallarm de sensibiliser à la nécessité de la sécurité des API et des apps, de lancer l'expansion sur le marché européen et de recruter des partenaires de distribution supplémentaires.

Parmi les annonces clés de Wallarm, citons :

Les dernières découvertes en matière de sécurité des API issues du rapport ThreatStatstm

Tim Erlin, responsable produit, et Girish Bhat, vice-président du marketing, de Wallarm, animent la session de Black Hat Europe, partageant des informations en temps réel sur les menaces issues du dernier rapport API ThreatStatstm, telles que la détection de 239 nouvelles vulnérabilités, des injections et des fuites de données d'API. Ils recommanderont également des solutions pour aider les praticiens de la sécurité à fortifier leurs actifs numériques, notamment en donnant la priorité aux principes d'authentification, d'autorisation et de contrôle d'accès et en intégrant des mesures de protection contre les fuites d'API.

Le nouveau modèle entièrement axé sur les canaux

L'équipe de Wallarm évoque également son passage à un modèle entièrement axé sur les canaux. Avec une stratégie entièrement axée sur les canaux, Wallarm peut offrir une meilleure expérience client par l'intermédiaire de ses partenaires de distribution, en veillant à ce que les clients obtiennent la meilleure valeur en travaillant avec un fournisseur de solutions de confiance de leur choix. Avec cette annonce, Wallarm se concentre sur le développement de nouveaux partenariats à l'échelle mondiale parmi les VAR, les distributeurs et les partenaires technologiques, car la rentabilité et l'habilitation des partenaires sont des éléments clés du programme de partenariat de canal en expansion. Les partenaires de distribution de Wallarm comprennent Google Cloud, Amazon Web Services, Microsoft Azure, les leaders des solutions de sécurité et les fournisseurs de logiciels indépendants.

« Notre programme de canaux est directement lié à la qualité du service que nous fournissons à nos clients, c'est pourquoi notre passage à un modèle entièrement axé sur les canaux est unique », a indiqué Clay Speckmiear, responsable du canal chez Wallarm. « Alors que nous envisageons une croissance rapide, un modèle entièrement axé sur les canaux nous aidera à améliorer notre efficacité et à éviter les conflits entre canaux, tout en ne sacrifiant pas la valeur pour nos clients. »

Le lancement du produit API Attack Surface Management

À l'occasion de Black Hat Europe, Wallarm lance API Attack Surface Management, qui identifie les API, les hôtes, les risques et les mauvaises configurations. Ce nouveau produit arrive alors que de plus en plus d'organisations manquent de visibilité sur leur surface d'attaque des API publiques, notamment sur les API exposées, les risques qu'elles présentent et si elles sont protégées. Les solutions existantes sont limitées et ne résolvent parfois que partiellement le problème.

Parallèlement au lancement de la gestion de la surface d'attaque des API, Wallarm présente sa fonction de détection des fuites d'API, qui permet d'identifier les fuites de secrets - un élément essentiel dans le contexte de l'inquiétude croissante suscitée par les fuites de données d'API.

Pour en savoir plus sur les prochaines annonces de Wallarm, veuillez rendre visite à l'équipe pendant Black Hat Europe au stand n° 426 et assister à la session dans le Business Hall Theater C.

Pour devenir un partenaire de distribution, veuillez vous inscrire sur https://www.wallarm.com/partners.

Pour essayer API Attack Surface Management, veuillez visiter https://www.wallarm.com/.

À propos de Wallarm

Wallarm, la société de sécurité intégrée des apps et des API, offre une protection robuste pour les API, les applications web, les microservices et les charges de travail sans serveur s'exécutant dans des environnements cloud-native. Wallarm est le choix privilégié de centaines d'équipes de sécurité et de DevOps pour la découverte exhaustive des apps web et des points de terminaison des API, la protection contre les menaces émergentes dans l'ensemble de leur portefeuille d'API et la réponse automatisée aux incidents pour améliorer la gestion des risques. Notre plateforme prend en charge les piles technologiques modernes, offrant des dizaines d'options de déploiement dans des environnements basés sur le cloud et Kubernetes, et fournit également une solution cloud complète. Wallarm a son siège à San Francisco, en Californie, et est soutenue par Toba Capital, Y ?ombinator, Partech, et d'autres investisseurs.

