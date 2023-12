OMAN ANNONCE DES PROJETS D'INFRASTRUCTURE COMMUNE POUR LA LIQUÉFACTION ET L'EXPORTATION D'HYDROGÈNE VERT





DUBAÏ, Émirats arabes unis, 4 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Le ministère de l'Énergie et des Minéraux du sultanat d'Oman et Hydrogen Oman (Hydrom) ont signé un accord d'étude conjointe avec le port d'Amsterdam, Zenith Energy Terminals et GasLog afin de collaborer au développement d'une voie de commercialisation de l'hydrogène liquide pour l'hydrogène vert produit dans le sultanat d'Oman.

L'accord souligne les ambitions claires des partenaires de concrétiser le premier corridor d'hydrogène liquide à échelle commerciale. L'accord a été signé au pavillon omanais lors de la COP28 à Dubaï, en présence de Son Excellence le ministre Salim bin Nasser Al Aufi et de l'envoyé du Royaume des Pays-Bas pour le climat, le prince Jaime de Bourbon de Parme, témoins officiels de la cérémonie.

L'accord prévoit la réalisation d'une évaluation détaillée des exigences relatives au développement d'une installation de liquéfaction, de stockage et d'exportation d'hydrogène en libre accès dans le sultanat d'Oman, ainsi que la fourniture de navires spécialisés pour le transport de l'hydrogène liquide, actuellement en cours de développement par GasLog. L'objectif principal de l'accord est d'établir un corridor d'hydrogène vert entre le sultanat d'Oman et les Pays-Bas, avec le terminal de Zenith Energy comme destination pour l'importation, la regazéification et la distribution ultérieure l'hydrogène produit par l'Oman, à la fois pour les acheteurs locaux dans le port d'Amsterdam et pour les grandes industries de l'arrière-pays européen. L'installation de liquéfaction en libre accès permettra également au gouvernement du sultanat d'Oman d'explorer des corridors d'exportation d'hydrogène rentables vers d'autres marchés mondiaux.

Guidé par la Vision 2040 d'Oman, qui repose sur la diversification de son économie en l'éloignant du pétrole et du gaz, ainsi que par l'objectif à long terme du pays d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050, le gouvernent du sultanat d'Oman a mis en place une stratégie de l'hydrogène qui vise à tirer parti des ressources naturelles (éoliennes et solaires) abondantes du pays et des infrastructures portuaires et industrielles existantes. De plus, sa situation géographique place l'Oman dans une position privilégiée pour approvisionner les marchés européens et asiatiques. Hydrom orchestre le développement global du secteur de l'hydrogène omanais et est responsable de la planification générale, de la gestion de l'attribution des terrains publics aux promoteurs de projets d'hydrogène et de la supervision de l'exécution des projets. L'installation de liquéfaction en libre accès déverrouillerait un grand potentiel pour ces projets, en offrant l'hydrogène liquide comme un vecteur viable pouvant être utilisé par des projets individuels pour l'exportation.

