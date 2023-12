UN RAPPORT DE L'OCDE CLASSE LES ÉLÈVES DU CANADA PARMI LES PLUS PERFORMANTS AU MONDE EN MATHÉMATIQUES





TORONTO, le 5 déc. 2023 /CNW/ - Selon une vaste étude internationale, dont le rapport a été publié aujourd'hui par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), les élèves du Canada se classent dans le peloton de tête en mathématiques sur la scène internationale.

Le Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA) mène une enquête tous les trois ans pour évaluer les connaissances et les compétences des jeunes de 15 ans vers la fin de leur scolarité obligatoire. Le principal domaine évalué du PISA 2022 était les mathématiques, alors que la lecture et les sciences étaient les domaines secondaires. Au total, 81 pays et économies ont pris part à cette évaluation, avec la participation de 5 000 à 10 000 élèves d'au moins 150 écoles dans chacun d'eux. Au Canada, un nombre impressionnant de plus de 23 000 élèves répartis dans plus de 850 écoles des 10 provinces y ont participé.

Voici les faits saillants du PISA 2022 pour le Canada :

Les élèves de 15 ans du Canada ont obtenu d'excellents résultats en mathématiques, se classant régulièrement parmi les pays et économies les plus performants. Sur les 81 pays et économies ayant participé à l'évaluation, le Canada est le seul pays d'Amérique du Nord figurant au palmarès des 10 pays les plus performants, devancé seulement par quatre pays et économies non membres de l'OCDE (Singapour, Macao [Chine], Taipei chinois, Hong Kong [Chine]) et quatre pays de l'OCDE (Japon, Corée, Estonie et Suisse).





ont obtenu d'excellents résultats en mathématiques, se classant régulièrement parmi les pays et économies les plus performants. Sur les 81 pays et économies ayant participé à l'évaluation, le est le seul pays d'Amérique du Nord figurant au palmarès des 10 pays les plus performants, devancé seulement par quatre pays et économies non membres de l'OCDE (Singapour, [Chine], chinois, [Chine]) et quatre pays de l'OCDE (Japon, Corée, Estonie et Suisse). Quelque 78 p. 100 des élèves du Canada ont atteint un niveau de compétence égal ou supérieur au niveau 2 en mathématiques. À titre comparatif, la moyenne de l'OCDE de 69 p. 100 est inférieure. Le niveau 2 est considéré comme le niveau de base pour tirer pleinement avantage d'occasions d'apprentissage plus poussées et jouer un rôle actif dans la société contemporaine.





ont atteint un niveau de compétence égal ou supérieur au niveau 2 en mathématiques. À titre comparatif, la moyenne de l'OCDE de 69 p. 100 est inférieure. Le niveau 2 est considéré comme le niveau de base pour tirer pleinement avantage d'occasions d'apprentissage plus poussées et jouer un rôle actif dans la société contemporaine. Les élèves du Canada ont obtenu de très bons résultats en lecture et en sciences. En lecture, seuls deux économies et trois pays ont dépassé le Canada , tandis qu'en sciences, trois économies et trois pays seulement ont obtenu des résultats supérieurs.





ont obtenu de très bons résultats en lecture et en sciences. En lecture, seuls deux économies et trois pays ont dépassé le , tandis qu'en sciences, trois économies et trois pays seulement ont obtenu des résultats supérieurs. Les élèves du Canada ont obtenu de bons résultats dans le cadre du PISA 2022; toutefois, les résultats comparatifs dans le temps soulignent la nécessité de faire preuve de vigilance. Si les résultats canadiens dans les trois domaines (mathématiques, lecture et sciences) restent élevés par rapport à ceux des autres pays et économies participants, une baisse progressive des résultats a été observée au fil du temps. Il importe de noter que la baisse des résultats est une tendance qui est observée dans la plupart des autres pays et économies participants.

Quelques autres résultats dignes de mention du PISA 2022 :

Les élèves du Québec ont particulièrement excellé en mathématiques et se sont classés à des niveaux comparables à ceux de certains des pays et économies les plus performants dans le cadre de l'évaluation. La Colombie-Britannique, l' Alberta et l' Ontario ont également obtenu des rendements similaires aux bons résultats généraux du Canada .





et l' ont également obtenu des rendements similaires aux bons résultats généraux du . Les élèves de l' Ontario , de l' Alberta , du Québec et de l'Île-du-Prince-Édouard figurent en tête du classement en lecture, comparativement à ceux des autres provinces.





, de l' , du Québec et de l'Île-du-Prince-Édouard figurent en tête du classement en lecture, comparativement à ceux des autres provinces. Au Canada , le rendement en mathématiques varie considérablement selon le sexe, les garçons obtenant des scores moyens supérieurs à ceux des filles. Une tendance semblable a été observée dans de nombreux autres pays et économies participants.





, le rendement en mathématiques varie considérablement selon le sexe, les garçons obtenant des scores moyens supérieurs à ceux des filles. Une tendance semblable a été observée dans de nombreux autres pays et économies participants. En lecture, les filles ont constamment obtenu de meilleurs résultats que les garçons, tant dans le contexte canadien que dans le contexte international. En revanche, dans le domaine des sciences, filles et garçons ont affiché un rendement semblable.





En mathématiques, les résultats canadiens présentent des variations en fonction de la langue du système scolaire. Dans la plupart des cas, les élèves des systèmes scolaires en situation linguistique majoritaire ont obtenu de meilleurs résultats que ceux des systèmes en situation linguistique minoritaire.

La pandémie de COVID-19 a compliqué le déploiement d'évaluations à grande échelle des élèves comme le PISA. Dans le cas du PISA 2022, un certain nombre de pays ont dû procéder à des analyses du biais de non-réponse (ABNR) en raison de taux de réponse plus faibles que prévu. Les ABNR servent à déterminer si les données sont d'une qualité acceptable pour être incluses dans l'ensemble des données du PISA, et si les résultats des écoles et des élèves qui ont participé (c'est-à-dire, qui ont répondu) diffèrent de ceux des écoles et des élèves qui n'ont pas répondu. Les écoles et les élèves répondants et non répondants sont ceux qui ont été sélectionnés pour participer au PISA 2022.

Au Canada, les effets de la pandémie sur les taux de participation ont nécessité la réalisation d'une ABNR dans un certain nombre de provinces. Les résultats de l'ABNR par province, qui a été saluée pour sa rigueur technique, ont permis d'intégrer toutes les données canadiennes aux ensembles de données du PISA. Il importe toutefois de souligner que les données du Canada, en particulier celles de Terre-Neuve-et-Labrador, de la Nouvelle-Écosse, du Québec, de l'Ontario, du Manitoba, de l'Alberta et de la Colombie-Britannique, doivent être interprétées avec prudence en raison de la possibilité d'un biais de non-réponse parmi les élèves.

La participation du Canada au PISA 2022 a été rendue possible grâce au financement d'Emploi et Développement social Canada et à la collaboration des provinces, sous l'égide du CMEC.

Pour un examen complet des résultats du PISA 2022, veuillez consulter le rapport canadien à l'adresse https://cmec.ca/713/PISA_2022.html. Le rapport de l'OCDE se trouve au www.oecd.org/pisa-fr/.

Les ministres responsables de l'éducation tiennent à féliciter et à remercier tous les élèves, le personnel enseignant, les directrices et directeurs d'école et tous les membres du personnel scolaire qui ont donné de leur temps pour participer au PISA 2022. Les données fournies par le PISA aident les ministres à prendre des décisions éclairées au sujet de leurs systèmes d'éducation respectifs afin de mieux appuyer les élèves.

