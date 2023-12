Evolito est la première entreprise au Royaume-Uni à obtenir l'agrément de l'organisme de conception par la CAA pour les systèmes de propulsion électrique





Evolito Limited, pionnier des moteurs électriques à flux axial, de l'électronique de puissance et des solutions de batteries pour les applications aérospatiales, a reçu l'agrément de l'organisme de conception (DOA) de l'autorité de l'aviation civile britannique pour ses produits de systèmes de propulsion électrique.

L'agrément d'Evolito en tant qu'organisme de conception par l'autorité britannique de l'aviation civile prouve que cette dernière est convaincue qu'Evolito possède l'expertise technique, les installations et les capacités nécessaires pour concevoir des produits sûrs et fiables, et qu'elle est en mesure de se conformer à des exigences strictes en matière de certification.

Evolito est la première entreprise du Royaume-Uni à obtenir cet agrément pour les systèmes de propulsion électrique.

Cet agrément compte comme une étape importante vers la certification des produits d'Evolito et répond par la meme occasion aux exigences des clients en matière de certification de leurs avions électriques et hybrides. La certification de Type est primordiale pour prouver qu'un avion électrique, son système de propulsion ou son hélice, sont en etat de navigabilité pour une utilisation commerciale.

Chris Harris, cofondateur et directeur général d'Evolito, déclare :

« L'obtention de l'agrément (DOA) par l'Autorité de l'aviation civile est une étape importante pour soutenir les démarches de certification des avions de nos clients et demander des certificats de type pour nos systèmes de propulsion électrique. Détenir nos propres certificats de type permettra à nos clients d'intégrer nos solutions de propulsion électrique prêtes à l'emploi (COTS), apportant aux avionneurs un gain considerable en matière de temps et de moyens financiers, afin de se concentrer sur l'aspect certificatif de l'avion. »

Evolito dispose d'une équipe dédiée et expérimentée de plus de 200 employés, provenant des secteurs de l'aérospatiale et de l'automobile, qui ont travaillé en étroite collaboration pour parvenir à cette étape importante de la certification. Le processus du DOA a été lancé à l'automne 2022, avec des évaluations rigoureuses de l'organisation et des procédures de l'entreprise, et s'est conclu par la signature de l'agrément en octobre 2023.

Gareth Morris, Chief Operating Officer chez Evolito, déclare :

« Nous avons travaillé en étroite collaboration avec l'Autorité de Ce DOA rapproche Evolito de la certification de type et est de plus une étape importante pour l'industrie aérospatiale électrique accélèrerant d'avantage la commercialisation des vols électriques. »

Les moteurs électriques à flux axial d'Evolito, qui ont fait leurs preuves en matière de rendement de production, offrent des densités de couple et des efficacités de systèmes leaders, parfaitement adaptés aux vitesses d'hélice utilisées dans les applications eVTOL, UAV et d'avions à voilure fixe. La topologie du moteur Evolito est fondamentalement plus sûre et plus robuste que les autres types de moteurs. Associée aux systèmes de batteries et aux fonctionnalités de l'unité de commande du moteur à haute intégrité, Evolito crée des solutions de propulsion optimisées pour les avions commerciaux.

Tendai Mutambirwa, directeur par intérim de la sécurité et de la réglementation de l'espace aérien auprès de l'autorité britannique de l'aviation civile, déclare :

« Il est important que nous permettions à des entreprises comme Evolito de commercialiser leurs idées d'une manière sûre, sécuritaire et durable.

Nous avons travaillé en étroite collaboration avec Evolito pour nous assurer que les normes de sécurité élevées que le public est en droit d'attendre, étaient respectées. La délivrance de l'agrément de l'organisme de conception est une étape essentielle pour l'industrie aérospatiale électrique et souligne notre engagement à faire du Royaume-Uni une destination clé pour les innovateurs dans le secteur de l'aviation ».

Evolito

http://www.evolito.aero

Avec Evolito, le vol tout électrique devient une réalité en proposant des moteurs électriques à flux axial, des unités de commande de moteur et des systèmes de batterie de pointe pour le marché aérospatial. Les systèmes de propulsion électrique d'Evolito offrent la puissance, le couple et les densités d'énergie les plus élevés de leur catégorie et sont fondamentalement plus robustes que les technologies alternatives, ce qui est essentiel pour les applications eVTOL, de mobilité aérienne urbaine et d'avions à voilure fixe. L'entreprise privée est basée à Oxford. Parmi les investisseurs d'Evolito, citons B-Flexion et Oxford Science Enterprises (OSE).

Chris Harris, CEO et cofondateur d'Evolito, a plus de 25 ans d'expérience à son actif en matière de création et de direction d'entreprises de haute technologie à forte croissance au Royaume-Uni, en Europe et aux États-Unis. M. Harris est passionné par la création d'entreprises manufacturières britanniques de classe mondiale, par la transition vers les véhicules électriques et par le développement d'un pipeline diversifié de talents en ingénierie ; il est en train de façonner l'industrie aérospatiale électrique émergente.

Gareth Morris, Chief Operating Officer chez Evolito, a plus de 35 ans d'expérience à son actif en matière d'ingénierie, de programmes et de gestion générale au sein de grandes entreprises aérospatiales mondiales de premier niveau. Il a dédié l'essentiel de sa carrière au développement et à l'industrialisation de systèmes aéronautiques plus électriques. De 2012 à 2020, il a dirigé chez Collins Aerospace la création d'un centre d'excellence spécialisé dans les systèmes d'entraînement à moteur électrique et dans l'électronique de puissance. Il est titulaire d'un diplôme en génie mécanique de l'Imperial College.

La Civil Aviation Authority (CAA) est l'autorité nationale de l'aviation au Royaume-Uni, chargée de réglementer la sécurité aérienne.

Les entreprises aérospatiales britanniques et européennes ne peuvent pas détenir de certificat de type sans avoir obtenu au préalable un DOA.

Un Agrément de l'organisme de conception (DOA, pour Design Organisation Approval) est l'attestation officielle de conformité d'un organisme aux exigences de la conception de produits aérospatiaux (avion, moteur ou hélice).

Un Certificat de type (TC) atteste de la navigabilité d'une catégorie particulière d'avions et de tous ses composants (notamment les hélices, les moteurs, les postes de commande, etc.). Il confirme que l'avion, destiné à la production en série, est conforme aux exigences de navigabilité applicables établies par la législation nationale en matière d'aviation.

