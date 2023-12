Generali s'associe à Premialab pour les investissements multi-actifs





L'un des plus importants assurreur et gérant d'actifs mondial sélectionne la technologie de Premialab pour la recherche, la performance et la gestion des risques.

PARIS, 5 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Premialab, leader dans la provision de données, outils d'analyse et de gestion des risques, a annoncé aujourd'hui que Generali Investments Partners avait sélectionné sa technologie pour fournir des solutions de gestion de portefeuille et de gestion des risques.

Cédric Baron, responsable des stratégies multi-actifs chez Generali Investments Partners, a déclaré que le choix de Premialab était basé sur sa capacité à fournir des données en temps réel, détaillées et exploitables. "Depuis plus d'un siècle, Generali s'engage à fournir des solutions innovantes et intelligentes à nos clients tout en assurant une performance solide et une gestion rigoureuse des risques", a-t-il déclaré.

"Notre choix de Premialab repose sur leur base de données unique, offrant des informations précieuses pour notre recherche, la due diligence sur les stratégies d'investissement, la gestion des risques et le reporting réglementaire - des capacités qui seront importantes dans nos efforts pour continuer à créer de la valeur à nos investisseurs "

Les produits et services de Premialab incluent une base de données unique, alimentée directement par les 18 principales banques d'investissement du monde. La société aide ses clients institutionnels - comprenant des gérants d'actifs, des fonds de pension et des fonds souverains - à allouer efficacement leurs actifs, choisir des stratégies d'investissement et améliorer les rendements de leurs portefeuilles tout en contrôlant mieux les risques. Neil Richards, responsable du développement commercial en Europe chez Premialab, a déclaré que la société était très fière d'avoir été choisie par Generali, une addition précieuse aux activités européennes de Premialab.

"Les institutions telles que Generali Investments, qui gère plus de 500 milliards d'euros, ont des portefeuilles bien conçus couvrant plusieurs classes d'actifs qui nécessitent une surveillance et des ajustements constants", a-t-il déclaré. "Premialab permet une revue en temps réel et une comparaison de tous leurs investissements quantitatifs pour s'assurer que leurs mandats sont respectés du point de vue des coûts, des risques et de la performance."

La plateforme multi-actifs et multi-régions de Premialab traite chaque jour 5 millions de points de données sur plus de 5 000 stratégies systématiques investissables, les actifs sous gestion (AUM) des clients représentant environ 5 Trillions de dollars. La plateforme Premialab et les Premialab Pure Factors® permettent l'analyse quantitative et la sélection de stratégies d'investissement sur les différentes d'actifs et marchés de capitaux mondiaux. La plateforme permet également une gestion des risques plus précise avec des rapports plus fréquents notamment des rapports de risque réglementaires.

Le PDG de Premialab, Adrien Géliot, a déclaré : "Dans l'environnement actuel du marché marqué par une inflation et des taux d'intérêt élevés, les investisseurs institutionnels se tournent de plus en plus vers des stratégies d'investissement quantitatives. Ils recherchent une transparence accrue, des performances améliorées et des processus de gestion des risques robustes"

"Nous sommes ravis d'élargir notre présence en Europe et de collaborer avec Generali pour fournir nos données uniques et nos outils de gestion des risques à l'une des principales sociétés d'investissement mondiales", a-t-il ajouté.

À propos de Premialab :

Premialab est la principale plateforme indépendante qui collabore avec les principales banques d'investissement et investisseurs institutionnels dans le monde, fournissant des données, des outils d'analyses et des solutions de gestion des risques pour les stratégies quantitatives, factorielles et multi-actifs. Avec des bureaux à Paris, Londres, New York, Hong Kong et Sydney, l'entreprise a établi des partenariats solides avec les 18 plus grandes banques d'investissement, gestionnaires d'actifs, fonds de pension et compagnies d'assurance à l'échelle mondiale.

À propos de Generali :

Generali est l'un des plus importants fournisseurs mondiaux d'assurance et de gestion d'actifs. Fondé en 1831, il est présent dans plus de 50 pays dans le monde, avec un chiffre d'affaires de 81,5 milliards d'euros en 2022. Avec 82 000 employés au service de 68 millions de clients, le Groupe occupe une position de leader en Europe et une présence croissante en Asie et en Amérique latine. Au coeur de la stratégie de Generali se trouve son engagement à vie envers ses clients, atteint grâce à des solutions innovantes et personnalisées, une expérience client de classe mondiale et ses capacités de distribution digitales mondiales. Le Groupe a pleinement intégré le développement durable dans tous ses choix stratégiques, dans le but de créer de la valeur pour toutes les parties prenantes tout en construisant une société plus équitable et plus résiliente.

5 décembre 2023 à 02:00

