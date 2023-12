VSP lance Bye Bye Béton - Stimuler la participation citoyenne pour déminéraliser et verdir les quartiers





MONTRÉAL, le 4 déc. 2023 /CNW/ - L'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension (VSP) lance son nouveau programme de déminéralisation participatif : Bye Bye Béton !

Cette initiative vise à encourager l'implication citoyenne et à favoriser l'émergence de projets collectifs de verdissement. Les résidentes et résidents de VSP, ainsi que les acteurs locaux, sont invités à soumettre un projet d'ici le 4 février 2024. Les projets sélectionnés seront financés par l'Arrondissement et bénéficieront de l'accompagnement et de l'expertise du Centre d'écologie urbaine, tout au long du processus.

« Derrière Bye Bye Béton !, il y a une double volonté : mettre en place un exercice participatif et accélérer le verdissement dans VSP. Plutôt que d'opter pour un budget participatif classique, on a préféré un modèle clés en main qui va faciliter le processus pour les citoyens et permettre une réalisation rapide des projets. Pour la thématique, on aurait pu aller dans différentes directions, mais on a choisi la voie de la transition écologique, en passant par les actions de déminéralisation et de verdissement. Les efforts des citoyens, combinés à ceux de l'Arrondissement, vont donc contribuer à améliorer la résilience de notre territoire et à embellir nos quartiers », a déclaré Mme Laurence Lavigne Lalonde, mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

Déminéraliser et planter, maîtres-mots de Bye Bye Béton !

Le retrait de surfaces asphaltées ou bétonnées et la plantation de végétaux sont les fers de lance de Bye Bye Béton ! En effet, débarrasser le sol de revêtements imperméables au profit de la plantation de végétaux est un bon moyen pour rafraîchir les milieux de vie et améliorer la biodiversité. De plus, remplacer de l'asphalte ou du béton par une végétation abondante permet de faciliter l'écoulement des eaux pluviales et d'en réduire les effets négatifs, tels que les inondations et la pollution des cours d'eau.

Des initiatives collectives pour des quartiers plus verts et plus résilients

Les personnes qui prendront part à ce programme contribueront directement à améliorer la résilience de leur milieu de vie en s'attaquant à un îlot de chaleur urbain. Elles se mobiliseront autour d'un projet rassembleur et bénéfique pour le bien-être de la communauté environnante. Déminéraliser et verdir le stationnement d'un immeuble à logements, une cour de garderie ou encore une place publique sont quelques-unes des idées de sites qui peuvent être proposées dans le cadre Bye Bye Béton !

Un accompagnement sur mesure

Les groupes participants, dont les projets auront été retenus, pourront compter sur l'expertise du Centre d'écologie urbaine qui les accompagnera tout au long des différentes étapes du projet : de l'idéation à la plantation, en passant par la déminéralisation des terrains concernés. Les bénévoles pourront s'impliquer dans une ou plusieurs étapes de leur choix. Le Centre d'écologie sera accompagné par Ville en vert, également partenaire de l'Arrondissement, pour mener à bien ses activités de mobilisation et de participation citoyenne.

Déposer un projet

Les personnes intéressées sont invitées à consulter l'appel à projets disponible sur le site Web montreal.ca/vsp. Modalités du programme, critères d'admissibilité, marche à suivre pour déposer un projet, sélection des candidatures, calendrier de la première édition, tout y est décrit.

Rencontres d'information

Deux rencontres d'information, sur inscription, seront offertes aux dates ci-dessous :

En présentiel : le 16 janvier de 18 h à 19 h, à la bibliothèque de Saint-Michel située au 7601, rue François-Perrault

située au 7601, rue François-Perrault En ligne : le 18 janvier de 18 h à 19 h.

Le programme Bye Bye Béton ! s'inspire de Sous les pavés, une initiative du Centre d'écologie urbaine déployée dans plusieurs municipalités québécoises.

