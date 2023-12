Maison Marc-Antoine à Sherbrooke : 11 nouveaux logements pour personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou des limitations fonctionnelles





Un projet réalisé en partenariat par le gouvernement du Québec, le Fonds de solidarité FTQ, la Ville de Sherbrooke et Constructions Morin

SHERBROOKE, QC, le 4 déc. 2023 /CNW/ - Le député de Richmond, M. André Bachand, au nom de la ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, la conseillère de la Ville de Sherbrooke, Mme Geneviève La Roche, Mme Josée Lagacé, du Fonds immobilier de solidarité FTQ, Mme Jessie Kendall, de l'OBNL Maison Marc-Antoine, et M. Luc Morin, de Constructions Morin, ont procédé ce matin à la pelletée de terre officielle donnant le coup d'envoi à la construction de la toute première Maison Marc-Antoine, à Sherbrooke, un projet à vocation sociale, dont l'idée originale émane de M. Morin. L'immeuble comptera 11 logements supervisés répondant aux besoins de personnes vivant avec une limitation fonctionnelle ou une déficience intellectuelle.

Situé à l'intersection du boulevard René-Lévesque et de la rue du Centre-Équestre, à proximité des transports collectifs, d'une piste cyclable et d'un boisé de conservation, l'immeuble de 3 étages pourra accueillir jusqu'à 17 résidents. Les premiers locataires y emménageront dès l'automne 2024.

Ce projet, dont le coût global de réalisation est estimé à 3,7 M$, est rendu possible notamment grâce à la participation financière de 1,4 M$ du gouvernement du Québec et du Fonds de solidarité FTQ dans le cadre de leur partenariat pour la création de 1 000 logements abordables au Québec d'ici 2025. La Ville de Sherbrooke alloue également 255 000 $ dans le cadre du programme d'aide à la construction de logements communautaires, tandis que Constructions Morin investit 343 000 $ en plus d'effectuer gracieusement les travaux. Le projet a aussi permis de mobiliser des donateurs et des professionnels de la construction qui prennent part bénévolement à ce projet dans un réel mouvement de solidarité.

L'inspiration derrière ce projet

La Maison Marc-Antoine et l'organisme du même nom ont été baptisés ainsi afin de rendre hommage à Marc-Antoine Morin, un jeune homme de 29 ans vivant depuis sa naissance avec une déficience intellectuelle. Cette situation l'oblige à vivre sous supervision pour combler ses besoins essentiels. Devant le manque important de milieux de vie et de services adaptés aux personnes ayant des conditions similaires, la famille de Marc-Antoine, aussi à la tête de l'entreprise Constructions Morin, a décidé d'épauler d'autres familles dans la même situation, trop souvent à risque d'épuisement face au manque de ressources. En plus d'agir à titre d'investisseur et d'entrepreneur général, Constructions Morin a choisi de renoncer aux frais de gestion et à tout profit relié au projet.

La supervision et la gestion quotidiennes des unités d'hébergement au bénéfice des résidents seront assumées par l'entreprise d'économie sociale Monchénou, qui oeuvre dans le domaine depuis plus de 35 ans.

Citations

« Je suis ravie que notre partenariat avec le Fonds de solidarité FTQ nous mène à concrétiser des projets aussi nobles et touchants. La Maison Marc-Antoine répondra à un besoin concret. Ce projet témoigne de la capacité de chaque acteur du milieu de l'habitation d'apporter des solutions au manque de logements que nous voulons tous combler. Bravo à la communauté derrière ce projet et aux dirigeants de Construction Morin, qui ont su mobiliser ces personnes. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Ce projet deviendra, j'en suis sûr, un modèle de collaboration au sein d'une communauté qui décide de se serrer les coudes pour redonner au suivant. La Maison Marc-Antoine deviendra le legs de citoyens engagés qui ont décidé de s'unir pour venir en aide à des personnes avec des besoins particuliers et leurs familles. Je salue l'engagement à la fois personnel et professionnel des dirigeants de Constructions Morin, ainsi que la pléiade de donateurs et de professionnels de la construction qui ont accepté de les épauler dans ce projet. Je suis également très fier de la participation de notre gouvernement, par l'entremise de notre entente fructueuse avec le Fonds de solidarité FTQ. C'est un bel ajout pour notre région. »

André Bachand, député de Richmond

« La crise du logement sans précédent frappe de plein fouet, et les personnes vivant avec des besoins particuliers se retrouvent souvent dans des situations de grande vulnérabilité. Le projet de la Maison Marc-Antoine vient ainsi répondre à un besoin concret de la communauté et nous sommes heureux de contribuer à sa réalisation. La Ville s'est récemment dotée d'un programme qui offre plus de souplesse et ouvre de nouvelles possibilités de financement pour la création de nouveaux logements à vocation communautaire sur notre territoire. Je nous souhaite de pouvoir rapidement y soutenir des projets aussi porteurs d'avenir que celui de la Maison Marc-Antoine. »

Geneviève La Roche,

présidente de la Commission de l'aménagement du territoire

et conseillère du district d'Ascot

« Ce magnifique projet financé dans le cadre de notre entente avec le gouvernement du Québec répond à notre volonté commune d'agir efficacement pour qu'un maximum de logements abordables soient construits afin de répondre rapidement aux besoins de plusieurs types de ménages. En matière de logements sociaux et abordables, nous sommes en action depuis plus de 30 ans avec plus de 8 000 unités créées, et nous poursuivons avec la conviction de jouer un rôle plus pertinent que jamais. »

Josée Lagacé,

vice-présidente aux communications et marketing

du Fonds immobilier de solidarité FTQ

« Un sentiment de grande fierté m'anime aujourd'hui devant ce site qui accueillera un milieu de vie inspiré par les besoins de nombreuses familles dont la nôtre. Ce projet structurant rallie toute une communauté mais surtout, il répond à une demande importante. Nous bâtissons cette Maison avec la ferme conviction qu'il s'agit de la première d'une série d'autres. Je tiens à saluer le travail et la détermination de tous ceux et celles qui participent à sa réalisation, de même que ceux qui l'habiteront et qui l'animeront. »

Luc Morin,

président-directeur général de Constructions Morin

« En Estrie, plus de 1 000 personnes vivant avec une déficience intellectuelle sont actuellement en attente d'un service d'hébergement supervisé et adapté à leurs besoins. Cette problématique est d'autant plus criante en raison du taux d'inoccupation des logements historiquement bas. Grâce à l'engagement de nos précieux partenaires, la Maison Marc-Antoine améliorera la qualité de vie de personnes devant conjuguer avec des limitations diverses. Ce milieu de vie abordable et stimulant permettra aux résidents de s'épanouir selon leurs capacités, tout en ayant la possibilité de développer leur autonomie et de se sentir utiles et valorisés. Nous changerons la vie de 17 personnes et c'est toute la communauté qui se mobilise pour cette mission. »

Jessie Kendall,

présidente du conseil d'administration de la Maison Marc-Antoine

et directrice du développement des affaires chez Constructions Morin

Le projet en bref :

Immeuble de 3 étages comptant un total de 11 unités locatives pouvant accueillir jusqu'à 17 résidents

Structure de bois préfabriquée et finition extérieure en pierres et briques

Standards en efficacité énergétique supérieurs au Code de construction en vigueur

Un logement de 4 chambres (3 chambres supervisées pour les résidents et 1 chambre pour un professionnel en supervision), 4 logements d'une chambre et 6 studios

Un espace commun comprenant un salon, une cuisine et une salle à manger au rez-de-chaussée

Services spécialisés offerts quotidiennement aux résidents : repas, entretien, lavage des vêtements, gestion et supervision

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que référence en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec par son expertise et ses services aux citoyens. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété. Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

À propos du Fonds immobilier de solidarité FTQ

Le Fonds immobilier de solidarité FTQ contribue au développement économique du Québec en participant financièrement et stratégiquement à la réalisation de projets immobiliers rentables et socialement responsables en partenariat avec des leaders du secteur. Il appuie le démarrage de projets immobiliers dans toutes les régions du Québec, tant dans les secteurs résidentiels, de bureaux, commercial, institutionnel, qu'industriel et il privilégie une approche de développement fondée sur les facteurs ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) menant à des projets écoresponsables. Au 30 juin 2023, il comptait 47 projets immobiliers en développement ou en construction d'une valeur de 6,2 G$; 70 immeubles en gestion d'actifs; 3,7 millions de pieds carrés de terrain à développer et il cumulait des investissements de 337 M$ pour des projets à vocation sociale ou communautaire. Le Fonds immobilier est membre de Bâtiment durable Québec.

À propos de Constructions Morin

Constructions Morin est une compagnie d'expérience bien établie qui est propriétaire d'un parc immobilier d'importance en Estrie. L'équipe est composée de 26 employés permanents affectés aux aspects de conception, de construction (chargés de projets, contremaitres, etc.), gestionnaires, personnel de location, etc. Pour compléter l'équipe, Constructions Morin fait également affaire avec divers fournisseurs et sous-traitants spécialisés et dévoués, de façon à toujours produire un haut niveau de qualité et une expérience client de haut calibre. À travers toutes leurs activités, ils ont à coeur d'apporter leur contribution à la communauté et d'aider des personnes qui, comme dans leur famille immédiate, ont des limitations d'importance, et ils ont, depuis déjà plusieurs années, le désir d'y contribuer fièrement parce qu'ils ont toute l'expertise pour mener à terme ce genre de projet.

