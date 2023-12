Dole reçoit le Grand Winner Award pour ses initiatives de soutien au personnel et de bien-être au Costa Rica





Dole plc (NYSE : DOLE), un leader mondial dans la production et la commercialisation de fruits frais, a annoncé aujourd'hui que la société a reçu une nouvelle reconnaissance pour l'excellence de ses efforts en matière de responsabilité sociale au Costa Rica.

Pour la 27e année de remise des prix de responsabilité sociale les plus prestigieux du Costa Rica, trente entreprises de différents secteurs ont présenté un total de 45 projets en faveur du développement durable au Costa Rica. La Chambre de commerce costaricienne et nord-américaine (AmCham) a décerné le premier prix à l'initiative « Programme d'éducation financière pour les employés agricoles » de Dole.

C'est la deuxième année consécutive que l'entreprise remporte cette distinction.

Les représentants de l'AmCham ont affirmé que la distinction accordée à cette initiative est due non seulement à son analyse, sa planification et son exécution, mais aussi à son approche innovante et à son engagement fort en faveur des objectifs de développement durable du Costa Rica. L'initiative, qui a été nominée dans la catégorie « Employés », a remporté son groupe et a ensuite été considérée pour le premier prix global de l'événement.

Lancée en 2019, l'initiative globale d'éducation financière de Dole vise à améliorer la vie des employés en leur donnant les outils nécessaires pour gérer les finances du ménage, réduire les niveaux d'endettement et atténuer les difficultés financières des familles.

Grâce à un processus complet de 12 semaines appelé « The Road to Prosperity », les employés participants sont encadrés par des experts pour développer de nouvelles croyances et habitudes liées à la modération de la consommation et au contrôle financier. L'objectif est de permettre aux participants de réduire leur niveau d'endettement, d'augmenter leurs liquidités, d'accroître leurs actifs et d'améliorer leur bien-être financier.

Le programme est adapté aux besoins spécifiques de chaque participant et comprend des groupes de soutien, des sessions de formation, l'application d'outils, des consultations individuelles et un suivi par le biais d'une communauté en ligne. Un aspect essentiel du programme est sa durabilité opérationnelle, car une grande partie des efforts est réalisée par une équipe de bénévoles internes qui ont consacré plus de 15 000 heures à l'initiative.

Le programme d'éducation financière pour les employés agricoles a été lancé pour aider à combler les lacunes identifiées par l'entreprise dans sa mesure de la pauvreté multidimensionnelle parmi les employés et leurs familles, une méthodologie inaugurée par Dole dans l'industrie agricole.

L'objectif de l'indice de pauvreté multidimensionnelle des entreprises (IPMB) est de mesurer la pauvreté non seulement de manière traditionnelle (c'est-à-dire en fonction du revenu par habitant), mais aussi en intégrant d'autres aspects tels que la santé, l'éducation, le logement et l'emploi. Cela permet aux organisations d'identifier les lacunes et de mettre en oeuvre des initiatives et des programmes sociaux pour résoudre ces problèmes.

Le programme financier de Dole est un excellent exemple d'actions alignées sur cet objectif. L'impact du projet est indéniable, puisqu'il a permis de combler 63 lacunes dans l'IPMB et d'améliorer de 7,34 % l'indice de bien-être financier de 39 % de ses 275 diplômés.

« Le leadership de Dole en matière de responsabilité sociale d'entreprise souligne notre engagement inébranlable à avoir un impact positif sur les communautés que nous servons », a déclaré Sandra Lima, directrice principale de la responsabilité sociale d'entreprise. « Le tout premier prix AmCham Social Responsibility in Action est une puissante reconnaissance de l'approche efficace et innovante de Dole en matière de bien-être des employés et d'autonomisation sociale.

À propos de Dole plc

Dole plc est l'un des plus grands producteurs et distributeurs mondiaux de fruits et légumes frais de haute qualité. Dole plc est un leader industriel pour de nombreux produits qu'il vend, ainsi que pour la recherche et l'éducation en matière de nutrition. Pour plus d'informations, visitez le site www.dole.com.

