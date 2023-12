L'U.S. International Development Financial Corporation a signé une lettre d'intérêt concernant un potentiel prêt de 500 millions USD à VinFast





Dans le cadre de la COP28, VinFast Auto (Nasdaq : VFS) (VinFast) et l'United States International Development Financial Corporation (DFC) ont signé une lettre d'intérêt (LI) pour examiner une demande officielle de VinFast pour un prêt de 500 millions USD visant à construire une usine de fabrication de batteries lithium-ion au Vietnam. La signature confirme l'engagement des deux parties à favoriser les transports durables, elle marque également un jalon important dans le partenariat stratégique global Vietnam ? États-Unis.

La DFC et VinFast approfondiront les discussions et l'examen de la demande officielle de VinFast d'un prêt de 500 millions de dollars pour la construction de ses installations de fabrication de batteries au Vietnam, sous réserve d'une issue fructueuse du processus complet d'examen et d'approbation de la DFC. Il s'agit du premier projet d'une série d'initiatives de développement de transports durables sur les marchés vietnamien et internationaux à faire l'objet d'intenses discussions entre les deux parties.

La LI rend hommage à l'opportunité de transformation que VinFast accélère dans l'électrification du secteur vietnamien des transports. Les initiatives de VinFast consistant à soutenir l'électrification du secteur vietnamien des transports au Vietnam et à l'étranger s'appuient sur un soutien à l'écosystème d'innovation élargi par l'entremise d'activités de recherche et développement, de fabrication de véhicules électriques, de fabrication de batteries lithium-ion, de développement d'une infrastructure de recharge à travers le pays, et bien d'autres.

En proposant des prêts aux constructeurs mondiaux de véhicules électriques, la DFC peut grandement contribuer à la promotion d'initiatives de développement durable et favoriser un avenir plus vert à l'échelle mondiale.

Madame Le Thi Thu Thuy, PDG mondiale de VinFast, a déclaré : « VinFast est fière de travailler avec la DFC pour ouvrir la voie de l'avenir des transports durables. Un financement de la DFC tracerait la voie pour une stratégie d'expansion mondiale de VinFast et de son parcours vers un avenir plus vert pour tous. »

L'U.S. International Development Finance Corporation (DFC) est l'institution de financement du développement du gouvernement américain. La DFC s'associe au secteur privé pour financer des solutions aux problèmes les plus urgents auxquels le monde en développement est confronté aujourd'hui. La DFC investit dans des secteurs comme l'énergie, les soins de santé, les infrastructures, l'agriculture, ainsi que les services aux petites entreprises et financiers. Les investissements de la DFC se conforment à des normes élevées et respectent l'environnement, les droits humains et les droits des travailleurs. À ce jour, la DFC a apporté un soutien d'un montant de 737 millions de dollars à des projets de développement au Vietnam, ce qui fait du pays son plus important marché en Asie du Sud-est.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

4 décembre 2023 à 09:55

Communiqué envoyé leet diffusé par :