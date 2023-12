Le Groupe LSL Pharma annonce la nomination de Luc Mainville à titre de chef de la direction financière





BOUCHERVILLE, Québec, 04 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- GROUPE LSL PHARMA INC. (TSXV : LSL) (« la Société » ou « LSL Pharma »), une société pharmaceutique intégrée canadienne, a le plaisir d'annoncer la nomination de M. Luc Mainville à titre de premier vice-président et chef de la direction financière à compter du 4 décembre 2023.



M. Mainville possède une vaste expérience des marchés financiers et de l'industrie des sciences de la vie. Il est reconnu pour son leadership financier et opérationnel, ayant été associé à plusieurs entreprises en forte croissance. Au cours de sa carrière de cadre supérieur qui s'étend sur plus de 30 ans, il a participé à de nombreux financements publics et privés totalisant plus de 500 millions de dollars et à plus de 50 transactions d'entreprise, y compris des premiers appels publics à l'épargne, des ententes de licences ainsi que des fusions et acquisitions.

Au cours des cinq dernières années, M. Mainville a occupé les fonctions de premier vice-président et de directeur financier de Valeo Pharma, une société pharmaceutique canadienne à croissance rapide. Au cours de cette période, il a levé plus de 100 millions de dollars, ce qui a permis à Valeo de multiplier ses revenus par 15. Auparavant, il a occupé des postes de haute direction au sein de diverses entreprises du secteur des sciences de la vie, notamment Acerus Pharma, Cardiome Pharma, Neopharm Labs et LAB Research. Avant de faire carrière dans le secteur des sciences de la vie, il était associé chez KPMG, LLP. Il est titulaire d'un MBA de l'Université McGill.



Luc Mainville est administrateur de LSL Pharma depuis février 2023, et abandonnera son poste d'administrateur lorsqu'il rejoindra la société.

« La nomination de Luc Mainville représente une étape importante dans la création d'une équipe de direction hautement performante et de premier ordre chez LSL Pharma », a déclaré François Roberge, président et chef de la direction de LSL Pharma. « Luc est un professionnel chevronné qui possède une excellente connaissance de l'industrie des sciences de la vie, des marchés financiers et des financements publics. Nous sommes ravis qu'il se joigne à nous et nous sommes impatients de profiter de sa vaste expérience. Il jouera un rôle clé dans la mise en oeuvre de notre stratégie, qui prévoit une croissance organique et par le biais d'acquisitions. »

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives telles que définies par la législation canadienne applicable en matière de valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs peuvent généralement être identifiés par l'utilisation d'une terminologie prospective telle que « peut », « sera », « s'attendre », « avoir l'intention », « estimer », « continuer » ou d'autres expressions similaires. Les énoncés prospectifs reposent sur un certain nombre d'hypothèses et sont soumis à divers risques et incertitudes connus et inconnus, dont beaucoup échappent à la capacité de la société à les contrôler ou à les prévoir, et qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les performances réels diffèrent matériellement de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, ceux identifiés dans les documents déposés par la société auprès des autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières, tels que les évolutions législatives ou réglementaires, l'intensification de la concurrence, les changements technologiques et la conjoncture économique générale. Toutes les déclarations prospectives figurant dans le présent document doivent être lues conjointement avec ces documents.

Les lecteurs sont invités à ne pas accorder une confiance excessive aux déclarations prévisionnelles. Rien ne garantit que les événements mentionnés dans les énoncés prospectifs se produiront, et si l'un d'eux se produit, les résultats, les performances ou les réalisations réels de la société peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Toutes les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont valables uniquement à la date du présent communiqué de presse. La société ne s'engage pas à mettre à jour ces énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si la loi l'exige.

À PROPOS DE GROUPE LSL PHARMA INC.

Groupe LSL Pharma est une société pharmaceutique canadienne intégrée spécialisée dans le développement, la fabrication et la distribution de produits de santé naturels et de compléments alimentaires de haute qualité sous forme de doses solides, ainsi que de produits pharmaceutiques ophtalmiques stériles de haute qualité. Pour de plus amples informations, veuillez consulter les sites web suivants : www.groupelslpharma.com, www.laboratoirelsl.com et www.sterimedpharma.com.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

CONTACT :

François Roberge, président et chef de la direction

Téléphone : 514 664-7700

Courriel : [email protected]

4 décembre 2023 à 07:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :