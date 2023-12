COP28 : Faits marquants du jour pour le Canada - Le 3 décembre 2023





DUBAÏ, Émirats arabes unis, le 3 déc. 2023 /CNW/ -

Résumé des activités et des annonces du jour

Dans le cadre de la journée thématique sur la santé, les secours, le rétablissement et la paix de la COP28 , le ministre Guilbeault a souligné la participation du Canada au financement international de l'adaptation en annonçant un investissement dans des initiatives d'adaptation locales qui réduisent l'inégalité entre les genres. Découvrez-en plus sur l'annonce de la contribution du Canada de cinq millions de dollars dans le financement de la lutte contre les changements climatiques, afin de soutenir l'Initiative pour l'adaptation efficace et la résilience à long terme des pays les moins avancés (LIFE?AR).

, notamment par la présentation du plan de travail pour 2024. Lors de réunions et de discussions sur la santé qui se sont tenues aujourd'hui, le ministre Guilbeault a souligné l'engagement du Canada envers les objectifs de la COP26 en matière de santé et a discuté des efforts déployés pour appuyer ces objectifs, y compris le volet de la Stratégie nationale d'adaptation portant sur la santé et le bien-être, dans le cadre d'une séance d'experts sur l'établissement de systèmes de santé résilients aux changements climatiques. Consultez la Déclaration commune du ministre de la Santé, du ministre de l'Environnement et du Changement climatique ainsi que de la ministre des Services aux Autochtones à propos de la COP28 .

- Ne manquez rien des progrès importants faits pour le climat en regardant l'enregistrement de la diffusion quotidienne en direct avec le ministre Guilbeault.

Citation du jour

« Nous devons converser ensemble, malgré nos désaccords. C'est ce qui fait défaut dans le mouvement en faveur de la lutte contre les changements climatiques. Pour passer de la militarisation à une culture de paix, il faut plus de femmes à la tête du monde. Les femmes et les jeunes sont les plus vulnérables aux changements climatiques, mais ils sont également les plus résilients et les plus enclins à passer à l'action. Il est primordial d'avoir les bonnes personnes à la bonne place pour inciter à l'action. »

- Nisreen Elsaim, ancienne présidente du groupe consultatif de la jeunesse sur les changements climatiques du secrétaire général des Nations Unies du bureau du secrétaire général des Nations Unies

Source

Réunions bilatérales du ministre

Le ministre Guilbeault a eu une rencontre fructueuse avec Mathias Cormann , secrétaire général de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), et Jo Tyndall, directrice de la Direction de l'environnement de l'OCDE. Il a été question des moyens de renforcer la coopération avec l'OCDE entourant le financement de la lutte contre les changements climatiques, en particulier des efforts déployés pour surveiller les progrès vers l'atteinte de l'objectif ambitieux visant à mobiliser 100 milliards de dollars.

Photo du jour

Photo d'Environnement et Changement climatique Canada

Résumé des activités à venir : 4 décembre 2023

Activité : Points de vue et expériences des peuples autochtones sur les pertes et les dommages au Canada

Heure : 9 h (heure du Golfe)

Lieu : Pavillon du Canada

Activité : Réforme des subventions aux combustibles fossiles : rapprochement des discussions dans les forums sur le commerce et le climat

Heure : 13 h (heure du Golfe)

Lieu : Pavillon de la Finlande

Activité : Conservation dirigée par les Inuits dans un climat en changement

Heure : 15 h 15 (heure du Golfe)

Lieu : Pavillon du Canada

Activité : Réunion ministérielle sur l'engagement mondial visant la réduction du méthane

Heure : 18 h 30 (heure du Golfe)

Lieu : Salle des séances parallèles no 6

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

3 décembre 2023 à 15:08

