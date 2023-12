COP28 - Livre blanc « La différence des Bermudes : Mettre l'expertise, les ressources et les moyens financiers au service du plus grand défi mondial »





HAMILTON, Bermudes, 2 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Le gouvernement des Bermudes est heureux d'être représenté au sommet COP28 à Dubaï, prévu du 30 novembre au 12 décembre 2023.

Le Premier ministre de l'île, l'honorable David E Burt JP, député, et le vice-premier ministre, l'honorable Walter Roban JP, député, assisteront notamment à l'événement. L'ancienneté de la délégation reflète l'engagement des Bermudes et de leur population à devenir la capitale mondiale du risque climatique, ainsi que leur position clé dans la conservation des océans et leur rôle de chef de file dans les initiatives de zéro émissions nettes.

C'est dans cette optique que le gouvernement a publié aujourd'hui un livre blanc sur son approche :

« La différence des Bermudes

Mettre l'expertise, les ressources et les moyens financiers au service du plus grand défi mondial »

Le livre blanc et une vidéo y afférente sont disponibles via les liens ci-dessous :

Livre blanc - https://www.gov.bm/sites/default/files/2023-11/The%20Bermuda%20Difference%20-%20COP28.pdf

Vidéo - https://youtu.be/qMAaaAf_ETQ

Ces publications mettent en évidence l'importance des Bermudes :

Les Bermudes sont les gardiennes de la plus grande zone maritime du monde, soit 460 000 km² d'océan, dont un cinquième a été désigné comme zone économique exclusive (ZEE), entièrement protégée de l'activité humaine. Les Bermudes sont également le principal administrateur de la douzaine de pays qui s'occupent de la mer de Sagas, un atout crucial pour la conservation et le frai.

sont également le principal administrateur de la douzaine de pays qui s'occupent de la mer de Sagas, un atout crucial pour la conservation et le frai. Les Bermudes s'efforcent d'égaler ou de dépasser les réalisations de certains des principaux signataires de l'accord de Paris , en remplaçant déjà 100 % de leur flotte de bus par des véhicules électriques et en s'efforçant de réduire leur empreinte carbone de 85 % d'ici 2035 et de parvenir à l'objectif de zéro émissions nettes d'ici 2050.

L'installation d'une capacité solaire de 15 MW au cours des trois dernières années est supérieure à ce qu'ont réussi à faire de nombreuses nations signataires de la convention de Paris beaucoup plus importantes.

Son ambition assumée est de devenir la capitale mondiale du risque climatique, à partir de sa position actuelle de plaque tournante de la souscription d'un tiers de l'assurance contre les catastrophes climatiques dans le monde.

Le ministre Roban a déclaré :

« L'environnement, en particulier dans son aspect maritime, est au coeur de la vie nationale et de la politique économique. Nous accueillons la COP28 comme une nouvelle occasion de partager et de renforcer notre contribution unique et vitale à la planète dans ce domaine.

Notre secteur des assurances et des services financiers, leader mondial, joue un rôle de plus en plus important dans la sécurité et l'atténuation des effets pour les personnes les plus touchées par le changement climatique.

Comme le dit le proverbe, "nous héritons de nos parents, mais nous empruntons à nos enfants." Il est temps d'agir. »

Demandes de renseignements :

Simon Brocklebank-Fowler, Firehouse Communications Ltd ; +44 (0)7717393772, [email protected]

Contact local

Michael Brangman, agent de communication, [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1556495/Government_0f_Bermuda_Logo.jpg

2 décembre 2023 à 15:29

Communiqué envoyé leet diffusé par :