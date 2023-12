Le ministre des Transports annonce le Programme de corridors maritimes verts pour aider à réduire la pollution liée au transport maritime





HALIFAX, NS, le 1er déc. 2023 /CNW/ - Les Canadiens de partout au pays comptent sur le transport maritime pour livrer les produits de façon abordable, sûre, et efficace. En veillant à ce que le transport maritime soit durable, nous contribuons non seulement à la croissance de l'économie et à l'acheminement des marchandises dont les gens ont besoin, mais aussi à la protection de l'environnement.

Le ministre des Transports, l'honorable Pablo Rodriguez, a annoncé aujourd'hui la création du Programme de corridors maritimes verts, un investissement de 165,4 millions de dollars, et a lancé un appel de propositions dans le cadre de ce programme. Ce dernier établira des corridors maritimes verts et aidera à décarboniser le secteur maritime dans les principales zones de navigation le long des Grands Lacs, de la Voie maritime du Saint-Laurent, et des côtes Est et Ouest du Canada.

De plus, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, était au port de Vancouver aujourd'hui pour se faire écho de l'annonce.

Le programme sera exécuté au moyen de deux volets de financement, qui contribueront tous deux à réduire la pollution dans le secteur maritime canadien et à établir des corridors maritimes verts assurant un transport maritime propre et fiable :

Le volet Ports propres, qui fournira du financement pour appuyer l'adoption de technologies et d'infrastructures propres dans les ports et les terminaux;

Le volet Démonstration de navires propres, qui fournira des fonds pour étudier, mettre à l'essai et utiliser des systèmes de propulsion à carburant propre pour les navires de transport.

Les demandes de financement dans le cadre des deux volets seront acceptées à compter d'aujourd'hui sur le site Web de Transports Canada. Le programme soutiendra la mise en oeuvre de projets novateurs dans le secteur maritime afin d'aider à faire croître notre économie, d'assurer que les marchandises parviennent aux Canadiens et Canadiennes et de préserver la qualité de l'air.

Citations

« Avec le nouveau Programme de corridors maritimes verts, le Canada franchit une autre étape vers l'atteinte de son objectif de carboneutralité d'ici 2050. Nous pouvons travailler ensemble pour établir des corridors maritimes verts afin de décarboniser le secteur maritime le long des Grands Lacs, de la Voie maritime du Saint-Laurent, ainsi que des côtes Est et Ouest du Canada. »

L'honorable Pablo Rodriguez

Ministre des Transports

« Le gouvernement du Canada fait des investissements judicieux pour s'assurer que nos chaînes d'approvisionnement - les liens économiques importants qui garantissent la livraison de biens et de produits abordables sur les marchés et à la population canadienne - sont aussi durables et compétitives que possible. L'investissement d'aujourd'hui est essentiel pour accélérer l'adoption de technologies, de carburants et de sources d'énergie propres, ici en Colombie-Britannique et dans tout le pays. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

Faits en bref

En novembre 2021, lors de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP26) de 2021, le Canada a signé la Déclaration de Clydebank pour appuyer l'établissement de routes maritimes carboneutres entre deux ports ou plus, appelées corridors maritimes verts.

de 2021, le Canada a signé la Déclaration de Clydebank pour appuyer l'établissement de routes maritimes carboneutres entre deux ports ou plus, appelées corridors maritimes verts. Les intervenants canadiens ont été des leaders dans le développement précoce de corridors maritimes verts en signant des ententes visant à assurer la création de tels corridors sur des routes comme celle de Montréal - Anvers , d' Halifax - Hambourg et du Nord-Ouest du Pacifique - Alaska . Le Canada travaille également avec plusieurs partenaires pour trouver d'autres corridors maritimes verts.

, d' - Hambourg et du Nord-Ouest du Pacifique - . travaille également avec plusieurs partenaires pour trouver d'autres corridors maritimes verts. Le Programme des corridors maritimes verts est un pilier clé des activités et des investissements du gouvernement du Canada visant à appuyer la décarbonisation des transports et à accélérer la transition vers des carburants et des technologies entièrement carboneutres dans le secteur maritime.

Depuis 2016, le gouvernement du Canada a investi 3,5 milliards de dollars dans le Plan de protection des océans, ce qui en fait le plus important investissement jamais fait par le Canada pour protéger ses côtes et ses voies navigables.

De plus, le gouvernement du Canada continue d'investir dans les infrastructures de transport du Canada afin de renforcer la chaîne d'approvisionnement du pays, de stimuler la croissance économique et de créer plus de possibilités de croissance pour nos entreprises sur la scène internationale.

Liens connexes

