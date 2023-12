/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le ministre des Transports fera une annonce importante au sujet des chaînes d'approvisionnement du Canada au Port d'Halifax/

Urbanimmersive Inc. (« Urbanimmersive », « la Société » ou « UI ») , un fournisseur de solutions de jumeaux numériques 3D pour marketing immobilier, annonce avoir signé une lettre d'engagement avec Joseph Gunnar & Co, LLC, une banque...

La technologie BioForming® Sugar to Aromatics (S2A) développée par Virent et Johnson Matthey a permis à l'industrie aéronautique d'effectuer le premier vol transatlantique d'une compagnie aérienne commerciale avec un carburant d'aviation durable...