Sommet Lightspeed: l'avenir du commerce et de l'innovation

MONTRÉAL, 01 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lightspeed Commerce Inc. (NYSE | TSX : LSPD) a récemment organisé l'édition 2023 du Sommet Lightspeed, sous le thème « Oxygen ». Le sommet de trois jours se tenait à Montréal et a réuni plus de 300 leaders de l'industrie, partenaires et clients. Cet événement a servi de carrefour d'idées, mettant en lumière l'état actuel du commerce et ouvrant la voie sur l'avenir. Propulsant les meilleures entreprises au monde, Lightspeed est la plateforme intégrée de point de vente et de paiement qui permet aux entrepreneurs ambitieux d'accélérer leur croissance, d'offrir la meilleure expérience client et de devenir une destination incontournable dans leur industrie.

Le sommet s'est concentré sur trois thèmes clés : la technologie et l'innovation comme pierres angulaires de l'expansion du secteur des points de vente (PDV), le pouvoir de l'automatisation pour améliorer l'efficacité et se concentrer sur la création d'expériences clients inégalées, ainsi que le mandat de personnalisation dans le parcours dynamique du client d'aujourd'hui.

Au cours de la discussion de type « fireside chat », les clients de Lightspeed Melissa Joy Manning, propriétaire de la bijouterie du même nom, et Peter Litvinenko, directeur de l'alimentation et des boissons de la chaîne d'hôtels-boutiques Life House, ont rejoint le président de Lightspeed, JD Saint-Martin, sur la scène pour partager leurs points de vue sur les défis commerciaux, la durabilité et l'impact transformateur des innovations de Lightspeed en matière de développement. « Chez Life House , nous devons ouvrir des établissements parfois toutes les semaines ou deux semaines », a déclaré M. Litvinenko. « [C'est pourquoi] nous avons besoin d'une livraison de matériel du jour au lendemain et que les contrats doivent être exécutés rapidement. Nous ne serions pas en mesure d'y arriver avec un autre fournisseur. »

Le sommet a été l'occasion de présenter les dernières innovations et leur impact sur la croissance des entreprises, notamment Paiements Lightspeed, une plateforme mondiale de paiement; Capital Lightspeed, un programme d'avances de fonds pour commerçants afin de soutenir la croissance client; et le module Analyses avancées, qui permet aux restaurateurs et aux détaillants du monde entier de prendre des décisions en s'appuyant sur des données personnalisées en fonction de leurs activités.

En conclusion, JP Chauvet, chef de la direction de Lightspeed, a souligné l'engagement de l'entreprise en matière d'excellence et a remercié les clients et les partenaires pour leur contribution. Lightspeed exprime sa gratitude à tous ses commanditaires du Sommet Lightspeed pour leur soutien: Omniboost , Star , Deliverect , eCard Systems , Plastic Printers , QuoteMachine , 7Shifts , Codat , Davo by Avalara , Discover Global Network , Ilglu , LINK , MarketMan , Mr. Yum et Otter .

À propos de Lightspeed

Propulsant les commerces qui sont le moteur de l'économie mondiale, la plateforme de commerce tout-en-un de Lightspeed aide les commerçants à innover afin de simplifier, adapter et offrir des expériences clients exceptionnelles. La solution infonuagique transforme et unifie les opérations en ligne et hors ligne, les ventes omnicanaux, l'expansion avec de nouveaux emplacements, les paiements internationaux, le financement et la connexion aux réseaux de fournisseurs.

Fondée à Montréal, au Canada, en 2005, Lightspeed est inscrite à la fois à la Bourse de New York (NYSE : LSPD) et à la Bourse de Toronto (TSX : LSPD). Avec des équipes en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique, la société dessert des entreprises des secteurs de la vente au détail, de la restauration et du golf dans plus d'une centaine de pays.

