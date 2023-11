LA BANQUE ROYALE DU CANADA DÉCLARE SES RÉSULTATS POUR LE QUATRIÈME TRIMESTRE ET L'EXERCICE 2023





Sauf indication contraire, tous les montants sont libellés en dollars canadiens et sont basés sur nos états financiers consolidés annuels audités et nos états financiers consolidés intermédiaires non audités pour l'exercice et le trimestre clos le 31 octobre 2023, respectivement, et les notes annexes, dressés selon les Normes internationales d'information financière (IFRS), telles que publiées par l'International Accounting Standards Board. Notre rapport annuel 2023 (qui comprend nos états financiers consolidés annuels audités et le rapport de gestion connexe), notre notice annuelle 2023 ainsi que notre document d'information financière complémentaire sont disponibles sur notre site Web, à l'adresse http://www.rbc.com/investisseurs et à l'adresse https://www.sedarplus.ca.

Bénéfice net de 2023

14,9 milliards

de dollars

Baisse de 6 %

d'un exercice à l'autre Bénéfice dilué

par action de 2023

10,50 $

Baisse de 5 %

d'un exercice à l'autre Total de la DPPC(1) de 2023

2 468 millions

de dollars

Ratio de la DPPC liée

aux prêts(2) en hausse de

23 p.b.(3) d'un exercice à l'autre RCP(4) de 2023

14,2 %

Baisse par rapport à

16,4 % à l'exercice précédent Ratio CET1(5)

14,5 %

Supérieur

au seuil réglementaire Bénéfice net ajusté

de 2023(6)

16,1 milliards

de dollars

Légère hausse

d'un exercice à l'autre Bénéfice dilué

par action ajusté(6) de 2023

11,38 $

Hausse de 2 %

d'un exercice à l'autre Total de la CVPC(7) de 2023

5,4 milliards

de dollars

Ratio de la CVPC liée

aux prêts(8) en hausse de 3 p.b.

d'un trimestre à l'autre RCP ajusté(6) de 2023

15,4 %

Baisse par rapport à 16,6 % à

l'exercice précédent Ratio de liquidité à court terme(9) de 2023

131 %

Baisse par rapport à 134 %

au trimestre précédent

TORONTO, le 30 nov. 2023 /CNW/ - La Banque Royale du Canada(10) (TSX: RY) (NYSE: RY) a déclaré aujourd'hui un bénéfice net de 14,9 milliards de dollars pour l'exercice clos le 31 octobre 2023, soit une baisse de 941 millions, ou 6 %, par rapport à l'exercice précédent. Le bénéfice dilué par action de 10,50 $ est en baisse de 5 % par rapport à l'exercice précédent. Le bénéfice net ajusté(6) de 16,1 milliards de dollars est légèrement supérieur à celui de l'exercice précédent. Le bénéfice dilué par action ajusté(6) de 11,38 $ est en hausse de 2 % par rapport à l'exercice précédent.

Nos résultats consolidés reflètent une augmentation du total de la dotation à la provision pour pertes de crédit de 2,0 milliards de dollars par rapport à il y a un an, ce qui tient essentiellement à la hausse des dotations des secteurs Services bancaires aux particuliers et aux entreprises et Marchés des Capitaux. Le ratio de la dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts s'est établi à 29 p.b., en hausse de 23 p.b. par rapport à l'exercice précédent. Le ratio de la dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts douteux(11) s'est dégagé à 21 p.b., en hausse de 11 p.b. par rapport à l'exercice précédent, les dotations continuant d'augmenter après avoir atteint des creux pendant la pandémie. La réduction de l'impôt attribuable à un changement favorable dans la composition du bénéfice et l'incidence d'un élément spécifié lié à certains ajustements au titre de l'impôt différé de 578 millions de dollars ont eu un effet positif sur les résultats.

Le bénéfice avant dotations et impôts(6) s'est élevé à 20,9 milliards de dollars, en hausse de 2 % par rapport à l'exercice précédent, ce qui reflète principalement l'augmentation du revenu net d'intérêt qu'ont engendrée l'élargissement des écarts et la forte croissance des volumes du secteur Services bancaires canadiens et la croissance plus élevée des prêts du secteur Gestion de patrimoine. L'augmentation des revenus du secteur Marchés des Capitaux reflétant la hausse des revenus des secteurs Grande entreprise et services de banque d'investissement et Marchés mondiaux a également contribué à cette hausse. Ces facteurs ont été compensés en partie par l'accroissement des coûts liés au personnel (y compris les indemnités de départ) et des honoraires. Les investissements en cours dans la technologie ainsi que l'accroissement des coûts discrétionnaires afin de soutenir la forte croissance attribuable aux clients ont également contribué à la hausse des coûts.

Notre position de capital est demeurée solide, le ratio de fonds propres de première catégorie sous forme d'actions ordinaires (CET1)(5) atteignant 14,5 %, en hausse de 190 p.b. par rapport à l'exercice précédent, témoignant ainsi de la forte croissance des volumes. De plus, nous avons, dans l'exercice à l'étude, versé à nos actionnaires 7,4 milliards de dollars sous forme de dividendes.

Aujourd'hui, nous avons déclaré un dividende de 1,38 $ par action, soit une hausse de 0,03 $, ou 2 %.

« Dans une année marquée par l'incertitude, RBC a pu servir de force stabilisatrice pour ses clients, ses collectivités, ses collègues et ses actionnaires. Notre performance globale pour 2023 atteste de notre statut de banque forte dans l'adversité. Notre bilan solide, notre gestion prudente des risques et notre modèle d'affaires diversifié nous permettent d'offrir à nos clients une expérience et des conseils uniques dans l'ensemble de nos secteurs d'activité. Alors que l'exercice 2024 s'amorce, RBC travaillera à offrir une valeur maximale à ses clients, d'une manière aussi efficiente que possible, en veillant tout particulièrement à assurer que notre personnel et nos investissements suivent une seule et même voie pour bâtir la banque de l'avenir. Tous les employés à l'échelle de RBC demeurent déterminés à aider nos clients et nos collectivités à s'adapter et à prospérer dans un monde changeant. »

- Dave McKay, président et chef de la direction de la Banque Royale du Canada

__________________________________________ (1) DPPC : Dotation à la provision pour pertes de crédit. (2) Le ratio de la dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts représente la dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts exprimée en pourcentage de la moyenne du montant net des prêts et acceptations. (3) p.b. : Points de base. (4) RCP : Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires. Pour plus de détails, se reporter à la rubrique Principales mesures du rendement et mesures hors PCGR figurant aux pages 11 à 13 du présent communiqué portant sur les résultats. (5) Ce ratio est calculé en divisant le total des fonds propres de première catégorie (CET1) par l'actif pondéré en fonction des risques conformément à la ligne directrice sur les normes de fonds propres du Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) au titre de Bâle III. (6) Mesures hors PCGR. Pour plus de détails, y compris un rapprochement, se reporter à la rubrique Principales mesures du rendement et mesures hors PCGR aux pages 11 à 13 du présent communiqué portant sur les résultats. (7) CVPC : Correction de valeur pour pertes de crédit. (8) Le ratio de la CVPC liée aux prêts représente la correction de valeur pour pertes de crédit liée aux prêts exprimée en pourcentage du total des prêts et acceptations. (9) Le ratio de liquidité à court terme est calculé conformément à la ligne directrice sur les normes de liquidité du BSIF. Pour plus de détails, se reporter à la rubrique Risque de liquidité et de financement de notre rapport annuel 2023. (10) Les mentions « nous », « notre », « nos » ou « RBC » renvoient à la Banque Royale du Canada et ses filiales, le cas échéant. (11) Le ratio de la dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts douteux représente la dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts douteux exprimée en pourcentage de la moyenne du montant net des prêts et acceptations.

Rendement des secteurs d'exploitation au cours de l'exercice 2023

Recul de 1 % du bénéfice du secteur Services bancaires aux particuliers et aux entreprises, en raison essentiellement de l'augmentation des dotations liées aux prêts productifs et aux prêts douteux reflétant un environnement de crédit marqué par le ralentissement de la croissance économique et la hausse des taux d'intérêt, le taux d'intérêt de référence ayant augmenté de 125 p.b. au cours de l'exercice 2023 et de 475 p.b. depuis le début de mars 2022. Le recul du bénéfice est également attribuable à l'accroissement des charges découlant essentiellement des coûts liés au personnel (y compris l'augmentation du nombre moyen d'employés en équivalent temps plein) et des coûts de commercialisation, ainsi qu'aux investissements en cours dans la technologie afin d'améliorer l'expérience des clients et offrir des conseils personnalisés. Nos résultats ont également été touchés par un taux d'imposition effectif plus élevé du fait de l'augmentation de 1,5 % du taux d'imposition des sociétés canadiennes mis en oeuvre au début de l'exercice. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par la progression du revenu net d'intérêt attribuable à l'élargissement des écarts, en raison principalement des hausses de taux d'intérêt, et par une croissance moyenne des volumes de 8 % pour les dépôts (dont une croissance importante des produits de dépôt à terme reflétant la préférence des clients pour des rendements plus élevés) et de 7 % pour les prêts (dont une forte croissance à deux chiffres des prêts aux entreprises et des cartes de crédit) dans le secteur Services bancaires canadiens. Environ 650 000 nouveaux clients nets ont été ajoutés au secteur Services bancaires canadiens en 2023, soit une hausse de plus de 60 % par rapport à l'exercice précédent.

en raison essentiellement de l'augmentation des dotations liées aux prêts productifs et aux prêts douteux reflétant un environnement de crédit marqué par le ralentissement de la croissance économique et la hausse des taux d'intérêt, le taux d'intérêt de référence ayant augmenté de 125 p.b. au cours de l'exercice de 475 p.b. depuis le début de mars 2022. Le recul du bénéfice est également attribuable à l'accroissement des charges découlant essentiellement des coûts liés au personnel (y compris l'augmentation du nombre moyen d'employés en équivalent temps plein) et des coûts de commercialisation, ainsi qu'aux investissements en cours dans la technologie afin d'améliorer l'expérience des clients et offrir des conseils personnalisés. Nos résultats ont également été touchés par un taux d'imposition effectif plus élevé du fait de l'augmentation de 1,5 % du taux d'imposition des sociétés canadiennes mis en oeuvre au début de l'exercice. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par la progression du revenu net d'intérêt attribuable à l'élargissement des écarts, en raison principalement des hausses de taux d'intérêt, et par une croissance moyenne des volumes de 8 % pour les dépôts (dont une croissance importante des produits de dépôt à terme reflétant la préférence des clients pour des rendements plus élevés) et de 7 % pour les prêts (dont une forte croissance à deux chiffres des prêts aux entreprises et des cartes de crédit) dans le secteur Services bancaires canadiens. Environ 650 000 nouveaux clients nets ont été ajoutés au secteur Services bancaires canadiens en 2023, soit une hausse de plus de 60 % par rapport à l'exercice précédent. Baisse de 24 % du bénéfice du secteur Gestion de patrimoine découlant principalement d'une augmentation des coûts liés au personnel et des honoraires, qui reflète principalement les investissements soutenus dans l'infrastructure opérationnelle de City National. L'augmentation de la dotation à la provision pour pertes de crédit et l'incidence d'un élément spécifié au titre des pertes de valeur liées à notre participation dans une entreprise associée ont également contribué à la diminution. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par l'accroissement du revenu net d'intérêt attribuable à la hausse des taux d'intérêt. Le bénéfice net ajusté (12) s'est replié de 19 %. Nos activités de services?conseils en gestion de patrimoine ont affiché un bon rendement, les entrées nettes continues d'actifs liés aux services tarifés des clients reflétant la qualité de nos conseils, la confiance que les clients accordent à notre marque et l'éventail de nos solutions d'investissement et de planification successorale globale. City National a affiché une croissance moyenne des prêts de 12 % (d'après les montants en dollars américains).

découlant principalement d'une augmentation des coûts liés au personnel et des honoraires, qui reflète principalement les investissements soutenus dans l'infrastructure opérationnelle de City National. L'augmentation de la dotation à la provision pour pertes de crédit et l'incidence d'un élément spécifié au titre des pertes de valeur liées à notre participation dans une entreprise associée ont également contribué à la diminution. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par l'accroissement du revenu net d'intérêt attribuable à la hausse des taux d'intérêt. Le bénéfice net ajusté s'est replié de 19 %. Nos activités de services?conseils en gestion de patrimoine ont affiché un bon rendement, les entrées nettes continues d'actifs liés aux services tarifés des clients reflétant la qualité de nos conseils, la confiance que les clients accordent à notre marque et l'éventail de nos solutions d'investissement et de planification successorale globale. City National a affiché une croissance moyenne des prêts de 12 % (d'après les montants en dollars américains). Baisse de 6 % du bénéfice du secteur Assurances attribuable essentiellement à l'augmentation des coûts de financement, élément compensé en partie par l'amélioration de la sinistralité. Ce secteur a généré de nouvelles ventes de rentes collectives de plus de 1 milliard de dollars, ce qui représente une croissance d'environ 20 %, et offre un revenu de retraite assuré à un plus grand nombre de retraités canadiens.

attribuable essentiellement à l'augmentation des coûts de financement, élément compensé en partie par l'amélioration de la sinistralité. Ce secteur a généré de nouvelles ventes de rentes collectives de plus de 1 milliard de dollars, ce qui représente une croissance d'environ 20 %, et offre un revenu de retraite assuré à un plus grand nombre de retraités canadiens. Croissance de 23 % du bénéfice du secteur Marchés des Capitaux, en raison principalement de la réduction de l'impôt attribuable à des changements dans la composition du bénéfice, d'une hausse des revenus des secteurs Grande entreprise et services de banque d'investissement et Marchés mondiaux, et de l'incidence du change. Bien que les honoraires à l'échelle du secteur demeurent plutôt faibles dans un contexte où les clients se tenaient pour l'essentiel à l'écart des risques, nos gains sur le plan des parts de marché nous ont aidés à dégager des résultats solides. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par une augmentation de la dotation à la provision pour pertes de crédit, un accroissement de la rémunération et des investissements en cours dans la technologie. Les activités de négociation sont demeurées robustes, du fait d'une amélioration de l'environnement de négociation du crédit et d'excellents résultats d'activités axées sur les facteurs macroéconomiques, comme les taux, stimulées par la vigueur des activités des clients.

Rendement du quatrième trimestre de 2023

Le bénéfice net et le bénéfice dilué par action se sont établis respectivement à 4,1 milliards de dollars et à 2,90 $, tous deux en hausse de 6 % par rapport à l'exercice précédent. Le bénéfice net ajusté(12) de 4,0 milliards de dollars est en hausse de 1 % par rapport à l'exercice précédent, et le bénéfice ajusté dilué par action(12) de 2,78 $ est stable par rapport à il y a un an.

Les résultats du trimestre à l'étude reflètent l'augmentation de la dotation à la provision pour pertes de crédit, le ratio de la dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts s'étant établi à 34 p.b. Les résultats ont été avantagés par la réduction des impôts attribuable à un changement favorable dans la composition du bénéfice et par l'incidence d'un élément spécifié lié à certains ajustements au titre de l'impôt différé de 578 millions de dollars.

Le bénéfice avant dotations et impôts(12) s'est élevé à 4,8 milliards de dollars, en baisse de 9 % par rapport à il y a un an, ce qui reflète le recul des revenus du secteur Gestion de patrimoine, en raison principalement de l'incidence des pertes de valeur liées à notre participation dans une entreprise associée, ainsi que la diminution des revenus du secteur Marchés mondiaux. Les résultats ont également été touchés par la hausse des coûts, reflétant la montée des coûts liés au personnel, y compris les indemnités de départ, l'accroissement des honoraires, les investissements en cours dans la technologie et d'autres éléments, comme des réserves légales dans le secteur Gestion de patrimoine - États-Unis. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par l'augmentation du revenu net d'intérêt découlant de l'élargissement des écarts et de la forte croissance des volumes du secteur Services bancaires canadiens, l'augmentation des revenus du secteur Grande entreprise et services de banque d'investissement, et l'accroissement des revenus liés aux services tarifés du secteur Gestion de patrimoine.

Le bénéfice net a augmenté de 259 millions de dollars, ou 7 %, par rapport au trimestre précédent, en raison de l'augmentation des résultats des secteurs Services de soutien généraux, Assurances et Marchés des Capitaux, lesquels ont été contrebalancés en partie par le recul des résultats des secteurs Gestion de patrimoine et Services bancaires aux particuliers et aux entreprises. Le bénéfice net ajusté (12) a diminué de 1 % par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent.

T4 2023

par rapport au

T4 2022 Données présentées : ? Bénéfice net de 4 131 millions de dollars ? Bénéfice dilué par action de 2,90 $ ? RCP de 15,2 % ? Ratio CET1(13) de 14,5 % á 6 % á 6 % â 40 p.b. á 190 p.b. Montants ajustés(12) : ? Bénéfice net de 3 965 millions de dollars ? Bénéfice dilué par action de 2,78 $ ? RCP de 14,6 % á 1 % ? 0 % â 120 p.b. T4 2023

par rapport au

T3 2023 ? Bénéfice net de 4 131 millions de dollars ? Bénéfice dilué par action de 2,90 $ ? RCP de 15,2 % ? Ratio CET1(13) de 14,5 % á 7 % á 6 % á 60 p.b. á 40 p.b. ? Bénéfice net de 3 965 millions de dollars ? Bénéfice dilué par action de 2,78 $ ? RCP de 14,6 % â 1 % â 2 % â 50 p.b.

(12) Mesures hors PCGR. Pour plus de détails, y compris un rapprochement, se reporter à la rubrique Principales mesures du rendement et mesures hors PCGR aux pages 11 à 13 du présent communiqué portant sur les résultats. (13) Ce ratio correspond aux fonds propres CET1 divisés par l'actif pondéré en fonction des risques, conformément à la ligne directrice sur les normes de fonds propres du BSIF (Bâle III).

Rendement des secteurs d'exploitation et des secteurs à présenter au quatrième trimestre de 2023

Services bancaires aux particuliers et aux entreprises

Le bénéfice net s'est chiffré à 2 091 millions de dollars, en baisse de 48 millions, ou 2 %, par rapport à l'exercice précédent, du fait surtout d'une augmentation de la dotation à la provision pour pertes de crédit et de l'accroissement des coûts liés au personnel, principalement attribuable aux indemnités de départ. La baisse s'explique également par une augmentation du taux d'imposition effectif reflétant l'augmentation de 1,5 % du taux d'imposition des sociétés canadiennes. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par une augmentation du revenu net d'intérêt, reflétant l'élargissement des écarts et une croissance moyenne des volumes de 7 % pour les Services bancaires canadiens.

Le bénéfice net s'est replié de 43 millions de dollars, ou 2 %, par rapport au trimestre précédent du fait principalement de l'augmentation de la dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts productifs dans nos portefeuilles du secteur Services bancaires canadiens, du fait essentiellement de changements défavorables dans nos perspectives concernant la qualité du crédit et de l'augmentation des coûts liés au personnel, principalement attribuable aux indemnités de départ. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par une augmentation du revenu net d'intérêt, reflétant essentiellement l'élargissement des écarts et une croissance moyenne des volumes de 3 % pour les Services bancaires canadiens.

Gestion de patrimoine

Le bénéfice net a diminué de 607 millions de dollars, ou 74 %, par rapport à il y a un an en raison surtout de l'incidence de l'élément spécifié au titre des pertes de valeur liées à notre participation dans une entreprise associée, de l'accroissement des coûts liés au personnel et des honoraires, qui reflète principalement les investissements continus dans l'infrastructure opérationnelle de City National, et de l'incidence des réserves légales. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par la croissance de la moyenne des actifs liés aux services tarifés des clients, qui reflète l'appréciation des marchés et les ventes nettes. Le bénéfice net ajusté(14) a diminué de 430 millions de dollars, ou 52 %.

Le bénéfice net s'est replié de 448 millions de dollars, ou 68 %, par rapport au trimestre précédent du fait principalement de l'incidence de l'élément spécifié au titre des pertes de valeur liées à notre participation dans une entreprise associée, de l'incidence des réserves légales et du profit lié à la vente partielle des activités de RBC Investor Services® au cours du trimestre précédent. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par l'augmentation du revenu net d'intérêt attribuable à la hausse des taux d'intérêt. Le bénéfice net ajusté(14) a diminué de 271 millions de dollars, ou 41 %.

Assurances

Le bénéfice net s'est établi à 289 millions de dollars, en hausse de 21 millions, ou 8 %, par rapport à l'exercice précédent, ce qui reflète principalement l'amélioration de la sinistralité, un ajustement des primes au cours de l'exercice précédent, l'incidence des renégociations favorables de contrats de réassurance et l'expansion des activités. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par la baisse de la sinistralité favorable liée aux placements et l'augmentation des coûts de financement.

Le bénéfice net a progressé de 62 millions de dollars, ou 27 %, par rapport au trimestre précédent, en raison essentiellement des changements favorables des hypothèses actuarielles annuelles et de l'amélioration de la sinistralité. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par la baisse de la sinistralité favorable liée aux placements.

Marchés des Capitaux

Le bénéfice net s'est chiffré à 987 millions de dollars, en hausse de 260 millions, ou 36 %, par rapport à il y a un an, ce qui s'explique surtout par la réduction de l'impôt attribuable à des changements dans la composition du bénéfice et par l'augmentation des revenus du secteur Grande entreprise et services de banque d'investissement. Ces facteurs ont été annulés en partie par l'accroissement de la dotation à la provision pour pertes de crédit et la baisse des revenus du secteur Marchés mondiaux.

Le bénéfice net a augmenté de 38 millions de dollars, ou 4 %, par rapport au trimestre précédent, ce qui est principalement attribuable à la réduction de l'impôt attribuable à des changements dans la composition du bénéfice et à la diminution de la dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts douteux. L'augmentation tient également à l'intensification des activités de syndication de prêts, principalement aux États-Unis. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par la diminution des revenus tirés des activités de négociation de titres à revenu fixe et des titres de participation dans la plupart des régions.

Services de soutien généraux

Le bénéfice net s'est chiffré à 549 millions de dollars pour le trimestre à l'étude, en raison principalement d'un élément spécifié lié à certains ajustements au titre de l'impôt différé de 578 millions de dollars, ainsi que de l'incidence favorable d'ajustements fiscaux. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par l'incidence après impôt des coûts de transaction et d'intégration de 167 millions de dollars liés à l'acquisition prévue de HSBC Canada, qui est traitée comme un élément spécifié. La perte nette s'était établie à 101 millions de dollars au trimestre précédent, en raison principalement des coûts de transaction et d'intégration de 84 millions de dollars liés à l'acquisition prévue de HSBC Canada, qui est traitée comme un élément spécifié. La perte nette s'était établie à 74 millions de dollars au cours de l'exercice précédent, en raison essentiellement d'éléments non affectés résiduels et d'ajustements fiscaux défavorables.

Fonds propres, liquidité et qualité du crédit

Fonds propres - Au 31 octobre 2023, notre ratio CET1(15) s'établissait à 14,5 %, en hausse de 190 p.b. par rapport à l'exercice précédent, en raison principalement du montant net des capitaux autogénérés, de l'incidence favorable des réformes de Bâle III et des émissions d'actions dans le cadre du régime de réinvestissement de dividendes. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par l'augmentation de l'actif pondéré en fonction des risques (excluant le change) et l'incidence du dividende pour la relance du Canada et des autres ajustements fiscaux connexes.

(14) Mesures hors PCGR. Pour plus de détails, y compris un rapprochement, se reporter à la rubrique Principales mesures du rendement et mesures hors PCGR aux pages 11 à 13 du présent communiqué portant sur les résultats. (15) Ce ratio correspond aux fonds propres CET1 divisés par l'actif pondéré en fonction des risques, conformément à la ligne directrice sur les normes de fonds propres du BSIF (Bâle III).

Liquidité - Le ratio de liquidité à court terme(16) moyen du trimestre clos le 31 octobre 2023 s'est établi à 131 %, ce qui représente un excédent d'environ 91 milliards de dollars, comparativement à un taux de 134 % et à un excédent d'environ 97 milliards de dollars au trimestre précédent. Les niveaux du ratio de liquidité à court terme moyen ont diminué par rapport au trimestre précédent en raison principalement de la diminution des niveaux de financement de gros et de la croissance des prêts, facteurs qui ont été contrebalancés en partie par une augmentation des dépôts de clients.

Au 31 octobre 2023, le ratio de liquidité à long terme(17) s'établissait à 113 %, ce qui se traduit par un excédent d'environ 109 milliards de dollars, comparativement à 112 % et à un excédent d'environ 104 milliards de dollars au trimestre précédent. Le ratio de liquidité à long terme a augmenté par rapport au trimestre précédent, en raison principalement d'une hausse des dépôts et du financement stable, facteurs qui ont été contrebalancés en partie par la croissance des prêts.

Qualité du crédit

T4 2023 par rapport au T4 2022

Le total de la dotation à la provision pour pertes de crédit s'est chiffré à 720 millions de dollars, soit une augmentation de 339 millions, ou 89 %, sur un an, reflétant principalement l'augmentation des dotations des secteurs Services bancaires aux particuliers et aux entreprises et Marchés des Capitaux. Le ratio de la dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts s'est établi à 34 p.b., en hausse de 16 p.b. Le ratio de la dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts douteux s'est établi à 25 p.b., en hausse de 13 p.b.

La dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts productifs s'est chiffrée à 194 millions de dollars, en hausse de 68 millions, ou 54 %, ce qui s'explique surtout par l'augmentation des dotations du secteur Services bancaires aux particuliers et aux entreprises, car l'exercice précédent reflétait l'incidence des contrepassations de dotations dans nos portefeuilles du secteur Services bancaires dans les Antilles attribuable à la reprise qui s'est amorcée dans le sillage de la pandémie de COVID-19 et à l'actualisation des modèles.

La dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts douteux s'est chiffrée à 539 millions de dollars, en hausse de 285 millions, en raison principalement de l'augmentation des dotations de nos portefeuilles du secteur Services bancaires canadiens. L'augmentation des dotations du secteur Marchés des Capitaux dans la plupart des secteurs d'activité a également contribué à la hausse.

T4 2023 par rapport au T3 2023

Le total de la dotation à la provision pour pertes de crédit a augmenté de 104 millions de dollars, ou 17 %, par rapport au trimestre précédent, reflétant principalement l'augmentation des dotations des secteurs Services bancaires aux particuliers et aux entreprises et Gestion de patrimoine - États-Unis (y compris City National), contrebalancée en partie par la diminution des dotations du secteur Marchés des Capitaux. Le ratio de la dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts s'est établi à 34 p.b., en hausse de 5 p.b. Le ratio de la dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts douteux s'est établi à 25 p.b., en hausse de 2 p.b.

La dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts productifs a augmenté de 74 millions de dollars, ou 62 %, en raison principalement de la hausse des dotations dans nos portefeuilles du secteur Services bancaires canadiens, laquelle tient principalement à des changements défavorables dans la qualité du crédit.

La dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts douteux a augmenté de 40 millions de dollars, ou 8 %, en raison principalement de l'augmentation des dotations de nos portefeuilles des secteurs Services bancaires canadiens et Gestion de patrimoine - États-Unis (y compris City National), essentiellement dans les secteurs d'activité des télécommunications et médias et de la consommation discrétionnaire. Ce facteur a été contrebalancé en partie par la diminution des dotations du secteur Marchés des Capitaux.

(16) Le ratio de liquidité à court terme est calculé conformément à la ligne directrice sur les normes de liquidité du BSIF. Pour plus de détails, se reporter à la rubrique Risque de liquidité et de financement de notre rapport annuel 2023. (17) Le ratio de liquidité à long terme est calculé conformément à la ligne directrice sur les normes de liquidité du BSIF. Pour plus de détails, se reporter à la rubrique Risque de liquidité et de financement de notre rapport annuel 2023.

Faits saillants financiers et autres

Aux et pour les trimestres clos les

Aux et pour les exercices clos les

(en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action, les nombres

et les pourcentages) 31 octobre

31 juillet

31 octobre



31 octobre

31 octobre



2023

2023

2022



2023

2022



Total des revenus 13 026 $ 14 489 $ 12 567 $

56 129 $ 48 985 $

Dotation à la provision pour pertes de crédit 720

616

381



2 468

484



Indemnités, sinistres et coûts d'acquisition liés aux polices d'assurance 92

1 379

116



4 022

1 783



Frais autres que d'intérêt 8 143

7 861

7 209



31 173

26 609



Bénéfice avant impôt 4 071

4 633

4 861



18 466

20 109



Bénéfice net 4 131 $ 3 872 $ 3 882 $

14 866 $ 15 807 $

Bénéfice net ajusté (1) 3 965 $ 4 017 $ 3 934 $

16 083 $ 15 998 $

Secteurs - bénéfice net























Services bancaires aux particuliers et aux entreprises 2 091 $ 2 134 $ 2 139 $

8 266 $ 8 370 $

Gestion de patrimoine (2) 215

663

822



2 427

3 210



Assurances 289

227

268



803

857



Marchés des Capitaux (2) 987

949

727



4 139

3 368



Services de soutien généraux 549

(101)

(74)



(769)

2



Bénéfice net 4 131 $ 3 872 $ 3 882 $

14 866 $ 15 807 $

Données financières sommaires























Bénéfice par action - de base 2,90 $ 2,74 $ 2,75 $

10,51 $ 11,08 $

- dilué 2,90

2,73

2,74



10,50

11,06



Bénéfice ajusté par action - de base (1) 2,78 $ 2,84 $ 2,78 $

11,39 $ 11,21 $

- dilué (1) 2,78

2,84

2,78



11,38

11,19



Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires (3), (4) 15,2 % 14,6 % 15,6 %

14,2 % 16,4 %

Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires ajusté (1) 14,6 % 15,1 % 15,8 %

15,4 % 16,6 %

Moyenne des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires (3) 105 850 $ 103 850 $ 97 150 $

102 800 $ 94 700 $

Marge nette d'intérêt - selon la moyenne des actifs productifs, montant net (4) 1,51 % 1,50 % 1,56 %

1,50 % 1,48 %

Dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts en pourcentage

de la moyenne du montant net des prêts et acceptations 0,34 % 0,29 % 0,18 %

0,29 % 0,06 %

Dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts productifs en pourcentage

de la moyenne du montant net des prêts et acceptations 0,09 % 0,06 % 0,06 %

0,08 % (0,04) %

Dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts douteux en pourcentage

de la moyenne du montant net des prêts et acceptations 0,25 % 0,23 % 0,12 %

0,21 % 0,10 %

Montant brut des prêts douteux en pourcentage des prêts et acceptations 0,42 % 0,38 % 0,26 %

0,42 % 0,26 %

Ratio de liquidité à court terme (4), (5) 131 % 134 % 125 %

131 % 125 %

Ratio de liquidité à long terme (4), (5) 113 % 112 % 112 %

113 % 112 %

Ratios de fonds propres, ratio de levier et ratios de la capacité totale

d'absorption des pertes (TLAC) (4), (6)























Ratio de fonds propres de première catégorie sous forme d'actions ordinaires (CET1) 14,5 % 14,1 % 12,6 %

14,5 % 12,6 %

Ratio de fonds propres de première catégorie 15,7 % 15,4 % 13,8 %

15,7 % 13,8 %

Ratio du total des fonds propres 17,6 % 17,3 % 15,4 %

17,6 % 15,4 %

Ratio de levier 4,3 % 4,2 % 4,4 %

4,3 % 4,4 %

Ratio TLAC 31,0 % 30,9 % 26,4 %

31,0 % 26,4 %

Ratio de levier TLAC 8,5 % 8,5 % 8,5 %

8,5 % 8,5 %

Principales données figurant au bilan et autres renseignements (7)























Total de l'actif 2 004 992 $ 1 957 734 $ 1 917 219 $

2 004 992 $ 1 917 219 $

Titres, déduction faite de la correction de valeur applicable 409 730

372 625

318 223



409 730

318 223



Prêts, déduction faite de la correction de valeur pour pertes sur prêts 852 773

835 714

819 965



852 773

819 965



Actifs liés aux dérivés 142 450

115 914

154 439



142 450

154 439



Dépôts 1 231 687

1 215 671

1 208 814



1 231 687

1 208 814



Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires 110 347

105 004

100 746



110 347

100 746



Total de l'actif pondéré en fonction des risques (4), (6) 596 223

585 899

609 879



596 223

609 879



Biens sous gestion (4) 1 067 500

1 095 400

999 700



1 067 500

999 700



Biens administrés (4), (8), (9) 4 338 000

4 420 000

5 653 600



4 338 000

5 653 600



Information sur les actions ordinaires























Actions en circulation (en milliers) - moyenne de base 1 399 337

1 393 515

1 386 925



1 391 020

1 403 654



- moyenne diluée 1 400 465

1 394 939

1 388 548



1 392 529

1 406 034



- à la fin de la période 1 400 511

1 394 997

1 382 911



1 400 511

1 382 911



Dividendes déclarés par action ordinaire 1,35 $ 1,35 $ 1,28 $

5,34 $ 4,96 $

Rendement de l'action (4) 4,5 % 4,2 % 4,0 %

4,3 % 3,7 %

Ratio de distribution (4) 47 % 49 % 47 %

51 % 45 %

Cours de l'action ordinaire (RY sur TSX) (10) 110,76 $ 130,73 $ 126,05 $

110,76 $ 126,05 $

Capitalisation boursière (TSX) (10) 155 121

182 368

174 316



155 121

174 316



Renseignements généraux liés aux activités























Nombre d'employés (équivalent temps plein) 91 398

93 753

91 427



91 398

91 427



Nombre de succursales 1 247

1 257

1 271



1 247

1 271



Nombre de guichets automatiques bancaires (GAB) 4 341

4 353

4 368



4 341

4 368



Moyenne de l'équivalent de 1,00 $ CA en $ US pour la période (11) 0,732 $ 0,750 $ 0,739 $

0,741 $ 0,774 $

Équivalent de 1,00 $ CA en $ US à la fin de la période 0,721 $ 0,758 $ 0,734 $

0,721 $ 0,734 $



(1) Mesures hors PCGR. Pour plus de détails, y compris un rapprochement, se reporter à la rubrique Principales mesures du rendement et mesures hors PCGR du présent communiqué portant sur les résultats. Les montants ont été révisés par rapport à ceux présentés précédemment afin qu'ils soient conformes à la base de présentation de cette mesure hors PCGR. (2) Les montants ont été révisés par rapport à ceux présentés précédemment afin qu'ils soient conformes à la nouvelle base de présentation de cette mesure hors PCGR. Pour plus de détails, se reporter à la rubrique À propos de la Banque Royale du Canada de notre rapport annuel 2023. (3) Les moyennes sont calculées à l'aide de méthodes visant à estimer les soldes quotidiens moyens pour la période. Elles comprennent la moyenne des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires utilisée pour calculer le rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires. Pour plus de détails, se reporter à la rubrique Principales mesures du rendement et mesures hors PCGR du présent communiqué portant sur les résultats. (4) Se reporter au glossaire de notre rapport de gestion annuel 2023 daté du 29 novembre 2023 pour l'exercice clos le 31 octobre 2023, disponible à l'adresse www.sedarplus.ca, pour une explication de la définition de cette mesure. Une telle explication est intégrée par renvoi aux présentes. (5) Le ratio de liquidité à court terme et le ratio de liquidité à long terme sont calculés conformément à la ligne directrice sur les normes de liquidité du BSIF. Le ratio de liquidité à court terme correspond à la moyenne du trimestre compris dans chaque période. Pour plus de détails, se reporter à la rubrique Risque de liquidité et de financement de notre rapport annuel 2023. (6) Les ratios de fonds propres et l'actif pondéré en fonction des risques sont calculés conformément à la ligne directrice sur les normes de fonds propres du BSIF et le ratio de levier l'est conformément à celle sur les exigences de levier de ce même organisme, et le ratio TLAC et le ratio de levier TLAC sont tous deux établis conformément à la ligne directrice sur la capacité totale d'absorption des pertes (Total Loss Absorbing Capacity [TLAC]) du BSIF. Les résultats du trimestre et de l'exercice clos le 31 octobre 2023 et du trimestre clos le 31 juillet 2023 reflètent l'adoption des lignes directrices révisées sur les normes de fonds propres et le ratio de levier qui sont entrées en vigueur au cours du deuxième trimestre de 2023 dans le cadre de la mise en oeuvre des réformes de Bâle III par le BSIF. Pour plus de détails, se reporter à la rubrique Gestion des fonds propres de notre rapport annuel 2023. (7) Représente les soldes au comptant à la fin de la période. (8) Les biens administrés comprennent des prêts hypothécaires résidentiels et des prêts sur cartes de crédit titrisés de respectivement 13 milliards de dollars et 7 milliards (13 milliards et 7 milliards au 31 juillet 2023; 15 milliards et 6 milliards au 31 octobre 2022). (9) Les montants correspondants ont été révisés par rapport à ceux présentés précédemment. (10) Selon le cours de clôture à la TSX à la fin de la période. (11) Les moyennes sont calculées selon les cours du change au comptant à la fin du mois pour la période.

Services bancaires aux particuliers et aux entreprises

Aux et pour les trimestres clos les



31 octobre

31 juillet

31 octobre



(en millions de dollars canadiens, sauf les pourcentages et sauf indication contraire) 2023

2023

2022



Revenu net d'intérêt 4 188 $ 4 062 $ 3 901 $

Revenus autres que d'intérêt 1 530

1 501

1 518



Total des revenus 5 718

5 563

5 419



Dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux actifs productifs 103

5

56



Dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux actifs dépréciés 348

300

230



Dotation à la provision pour pertes de crédit 451

305

286



Frais autres que d'intérêt 2 410

2 319

2 270



Bénéfice avant impôt 2 857

2 939

2 863



Bénéfice net 2 091 $ 2 134 $ 2 139 $

Revenus par secteur d'activité













Services bancaires canadiens 5 434 $ 5 292 $ 5 179 $

Services bancaires dans les Antilles et aux États-Unis 284

271

240



Principaux ratios













Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires 26,7 % 28,1 % 30,5 %

Marge nette d'intérêt 2,77 % 2,74 % 2,72 %

Ratio d'efficience (1) 42,1 % 41,7 % 41,9 %

Levier d'exploitation (2) (0,7) % (1,5) % 8,9 %

Principales données figurant au bilan













Moyenne du total de l'actif 631 500 $ 619 700 $ 597 600 $

Moyenne du total des actifs productifs, montant net 599 400

588 400

569 000



Moyenne des prêts et acceptations, montant net 607 200

596 000

574 300



Moyenne des dépôts 621 000

601 100

570 200



Autres informations













Biens administrés (3), (4), (5) 336 800

357 500

340 300



Moyenne des biens administrés 341 700

349 100

338 300



Biens sous gestion (4) 5 900

5 700

5 600



Nombre d'employés (équivalent temps plein) 38 027

39 218

38 450



Information relative au crédit













Dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts douteux en pourcentage de la moyenne

du montant net des prêts et acceptations 0,23 % 0,20 % 0,16 %

Autres informations - Services bancaires canadiens













Bénéfice net 1 998 $ 2 043 $ 1 999 $

Marge nette d'intérêt 2,71 % 2,68 % 2,70 %

Ratio d'efficience 40,9 % 40,5 % 40,3 %

Levier d'exploitation (1,4) % (2,0) % 9,2 %



(1) Représente les frais autres que d'intérêt divisés par le total des revenus. (2) Défini comme l'écart entre le taux de croissance de nos revenus et le taux de croissance des frais autres que d'intérêt. (3) Les biens administrés comprennent des prêts hypothécaires résidentiels et des prêts sur cartes de crédit titrisés de respectivement 13 milliards de dollars et 7 milliards au 31 octobre 2023 (13 milliards et 7 milliards au 31 juillet 2023; 15 milliards et 6 milliards au 31 octobre 2022). (4) Représente les soldes au comptant à la fin de la période. (5) Les montants correspondants ont été révisés par rapport à ceux présentés précédemment.



T4 2023 par rapport au T4 2022

Le bénéfice net s'est replié de 48 millions de dollars, ou 2 %, sur un an, en raison essentiellement de la hausse de la dotation à la provision pour pertes de crédit et à la montée des coûts liés au personnel, qui reflète principalement les indemnités de départ. Ce repli est également attribuable à une hausse du taux d'imposition effectif découlant de l'augmentation de 1,5 % du taux d'imposition des sociétés canadiennes. Ces facteurs ont été neutralisés en partie par l'augmentation du revenu net d'intérêt, qui reflète l'élargissement des écarts et la croissance moyenne des volumes de 7 % du secteur Services bancaires canadiens.

Le total des revenus a progressé de 299 millions de dollars, ou 6 %.

Les revenus du secteur Services bancaires canadiens ont progressé de 255 millions de dollars, ou 5 %, du fait surtout de l'augmentation du revenu net d'intérêt reflétant l'élargissement des écarts et la croissance moyenne des volumes de 9 % pour les dépôts et de 6 % pour les prêts.

Les revenus du secteur Services bancaires dans les Antilles et aux États-Unis ont affiché une hausse de 44 millions de dollars, ou 18 %, laquelle est essentiellement imputable à l'augmentation du revenu net d'intérêt reflétant l'élargissement des écarts.

La marge nette d'intérêt a augmenté de 5 p.b. en raison surtout de l'incidence de la hausse des taux d'intérêt.

La dotation à la provision pour pertes de crédit a augmenté de 165 millions de dollars, ou 58 %, ce qui s'explique surtout par la hausse des dotations liées aux prêts douteux dans nos portefeuilles de détail du secteur Services bancaires canadiens, qui s'est traduite par une augmentation de 7 p.b. du ratio de la dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts douteux. La hausse des dotations liées aux prêts productifs dans nos portefeuilles du secteur Services bancaires dans les Antilles a également contribué à l'augmentation, reflétant principalement l'incidence des contrepassations de dotations liées au cours de l'exercice précédent attribuable à la reprise qui s'est amorcée dans le sillage de la pandémie de COVID?19 et de l'actualisation des modèles. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par la baisse des dotations liées aux prêts productifs dans nos portefeuilles de détail du secteur Services bancaires canadiens.

Les frais autres que d'intérêt ont augmenté de 140 millions de dollars, ou 6 %, ce qui est imputable en grande partie à la hausse des coûts liés au personnel, qui reflète principalement les indemnités de départ.

T4 2023 par rapport au T3 2023

Le bénéfice net a reculé de 43 millions de dollars, ou 2 %, par rapport au trimestre précédent du fait principalement de l'augmentation de la dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts productifs dans nos portefeuilles du secteur Services bancaires canadiens, laquelle est attribuable à des changements défavorables dans la qualité du crédit et à la montée des coûts liés au personnel, qui reflète principalement les indemnités de départ. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par l'augmentation du revenu net d'intérêt essentiellement attribuable à l'élargissement des écarts et à la croissance moyenne des volumes de 3 % dans le secteur Services bancaires canadiens.

La marge nette d'intérêt s'est accrue de 3 p.b. en raison surtout de l'incidence de la hausse des taux d'intérêt, partiellement contrebalancée par une diminution des écarts hypothécaires en raison surtout des pressions concurrentielles sur les prix.

Gestion de patrimoine

Aux et pour les trimestres clos les



31 octobre

31 juillet

31 octobre



(en millions de dollars canadiens, sauf les nombres et les pourcentages et sauf indication contraire) 2023

2023 (1)

2022 (1)



Revenu net d'intérêt (2) 1 143 $ 1 047 $ 1 189 $

Revenus autres que d'intérêt (2) 3 045

3 355

3 098



Total des revenus 4 188

4 402

4 287



Dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux actifs productifs 63

64

51



Dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux actifs dépréciés 69

38

11



Dotation à la provision pour pertes de crédit 132

102

62



Frais autres que d'intérêt 3 749

3 498

3 172



Bénéfice avant impôt 307

802

1 053



Bénéfice net 215 $ 663 $ 822 $

Revenus par secteur d'activité













Gestion de patrimoine - Canada 1 127 $ 1 111 $ 1 095 $

Gestion de patrimoine - États-Unis (y compris City National) 1 867

1 969

2 068



Gestion de patrimoine - États-Unis (y compris City National) (en millions de dollars américains) 1 369

1 477

1 529



Gestion mondiale d'actifs 674

635

644



Gestion de patrimoine - International 338

324

169



Services aux investisseurs (3) 182

363

311



Principaux ratios













Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires 3,4 % 10,8 % 14,8 %

Marge nette d'intérêt (2) 2,91 % 2,48 % 2,86 %

Marge avant impôt (4) 7,3 % 18,2 % 24,6 %

Principales données figurant au bilan













Moyenne du total de l'actif 177 600 $ 191 900 $ 185 300 $

Moyenne du total des actifs productifs, montant net 156 000

167 400

164 900



Moyenne des prêts et acceptations, montant net 114 200

112 400

111 900



Moyenne des dépôts (3) 156 600

154 300

195 300



Autres informations













Biens administrés (3), (5) 3 981 500

4 043 600

5 294 800



Gestion de patrimoine - États-Unis (y compris City National) (5) 752 700

756 300

700 100



Gestion de patrimoine - États-Unis (y compris City National) (en millions de dollars américains) (5) 542 800

573 500

513 700



Services aux investisseurs (5) 2 488 600

2 544 500

3 906 900



Biens sous gestion (5) 1 058 900

1 086 800

991 500



Moyenne des biens administrés (3) 4 056 200

4 987 300

5 454 500



Moyenne des biens sous gestion 1 070 100

1 074 600

942 000



Dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts douteux en pourcentage de la moyenne

du montant net des prêts et acceptations 0,24 % 0,13 % 0,04 %

Nombre d'employés (équivalent temps plein) 25 196

25 537

26 150



Nombre de conseillers (6) 6 169

6 239

6 158



Résultats ajustés (7)













Total des revenus ajusté 4 430 $ 4 402 $ 4 287 $

Bénéfice avant impôt ajusté 549

802

1 053



Bénéfice net ajusté 392

663

822



Revenu ajusté de Gestion de patrimoine - États-Unis (y compris City National) 2 109

1 969

2 068



Revenu ajusté de Gestion de patrimoine - États-Unis (y compris City National) (en millions de dollars américains) 1 544

1 477

1 529



Principaux ratios ajustés (7)













Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires - montant ajusté 6,3 % 10,8 % 14,8 %

Marge avant impôt ajustée 12,4 % 18,2 % 24,6 %









Pour les trimestres clos

Incidence estimative, sur les principaux postes de l'état du résultat net, de la conversion

de montants libellés en dollars américains, en livres sterling et en euros



T4 2023

par rapport au

T4 2023

par rapport au



(en millions de dollars canadiens, sauf les pourcentages)



T4 2022

T3 2023



Augmentation (diminution) :













Total des revenus



62 $ 43 $

Dotation à la provision pour pertes de crédit



2

4



Frais autres que d'intérêt



53

51



Bénéfice net



5

(11)



Variation en pourcentage de la moyenne de l'équivalent de 1,00 $ CA en dollars américains



(1) % (2) %

Variation en pourcentage de la moyenne de l'équivalent de 1,00 $ CA en livres sterling



(8) % 0 %

Variation en pourcentage de la moyenne de l'équivalent de 1,00 $ CA en euros



(8) % 0 %



(1) Les montants ont été révisés par rapport à ceux présentés précédemment afin qu'ils soient conformes à la nouvelle base de présentation de cette mesure hors PCGR. Pour plus de détails, se reporter à la rubrique À propos de la Banque Royale du Canada de notre rapport annuel 2023. (2) Les montants pour le trimestre clos le 31 juillet 2023 ont été révisés par rapport à ceux présentés précédemment. (3) Le 3 juillet 2023, nous avons conclu la vente partielle des activités de RBC Investor Services. La conclusion de la vente des activités de l'antenne britannique de RBC Investor Services Trust et de RBC Investor Services à Jersey demeure assujettie aux conditions de clôture d'usage, y compris les approbations réglementaires. Pour plus de détails, se reporter à la note 6 de nos états financiers consolidés annuels de 2023. (4) La marge avant impôt s'entend du bénéfice avant impôt, divisé par le total des revenus. (5) Représente les soldes au comptant à la fin de la période. (6) Comprend les conseillers ayant un contact direct avec les clients au sein de tous nos services de gestion de patrimoine. (7) Ces indicateurs sont des mesures hors PCGR et des ratios hors PCGR. Au cours de l'exercice clos le 31 octobre 2023, nous avons comptabilisé des pertes de valeur de 177 millions de dollars (242 millions de dollars avant impôt) liées à notre participation dans une entreprise associée. Pour plus de détails sur cet élément spécifié, y compris un rapprochement, se reporter à la rubrique Principales mesures du rendement et mesures hors PCGR du présent communiqué portant sur les résultats.

T4 2023 par rapport au T4 2022

Le bénéfice net a diminué de 607 millions de dollars, ou 74 %, par rapport à il y a un an, en raison principalement de l'incidence de l'élément spécifié au titre des pertes de valeur liées à notre participation dans une entreprise associée, de l'augmentation des coûts liés au personnel et des honoraires, qui reflètent essentiellement les investissements continus dans l'infrastructure opérationnelle de City National, et de l'incidence des réserves légales. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par l'augmentation de la moyenne des actifs liés aux services tarifés des clients attribuable à l'appréciation des marchés et aux ventes nettes. Le bénéfice net ajusté(18) a diminué de 430 millions de dollars, ou 52 %.

Le total des revenus a reculé de 99 millions de dollars, ou 2 %, en raison surtout de l'incidence de l'élément spécifié au titre des pertes de valeur liées à notre participation dans une entreprise associée et de la diminution des revenus par suite de la vente partielle des activités de RBC Investor Services pendant l'exercice à l'étude. Ces facteurs ont été partiellement contrebalancés par une progression des revenus tirés des services tarifés principalement attribuable à l'appréciation des marchés et aux ventes nettes et à l'inclusion de RBC Brewin Dolphin. Le total des revenus ajusté(18) a augmenté de 143 millions de dollars, ou 3 %.

La dotation à la provision pour pertes de crédit s'est accrue de 70 millions de dollars, principalement dans le secteur Gestion de patrimoine - États-Unis (y compris City National), reflétant essentiellement l'augmentation des dotations liées aux prêts douteux, dans les secteurs d'activité de l'immobilier et autres, et des télécommunications et des médias, entraînant une hausse de 20 p.b. du ratio de la dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts douteux.

Les frais autres que d'intérêt ont augmenté de 577 millions de dollars, ou 18 %, en raison essentiellement de la montée des coûts liés au personnel et des honoraires, qui reflète principalement les investissements continus dans l'infrastructure opérationnelle de City National. L'incidence des réserves légales et l'inclusion de RBC Brewin Dolphin et des coûts connexes ont également contribué à l'augmentation. Ces facteurs ont été annulés en partie par la réduction des charges par suite de la vente partielle des activités de RBC Investor Services.

T4 2023 par rapport au T3 2023

Le bénéfice net s'est replié de 448 millions de dollars, ou 68 %, par rapport au trimestre précédent, en raison surtout de l'incidence de l'élément spécifié au titre des pertes de valeur liées à notre participation dans une entreprise associée et de l'incidence des réserves légales et le profit sur la vente partielle des activités de RBC Investor Services au cours du trimestre précédent. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par l'augmentation du revenu net d'intérêt attribuable à la hausse des taux d'intérêt. Le bénéfice net ajusté(18) a reculé de 271 millions de dollars, ou 41 %.

Assurances

Aux et pour les trimestres clos les



31 octobre

31 juillet

31 octobre



(en millions de dollars canadiens, sauf les pourcentages et sauf indication contraire) 2023

2023

2022



Revenus autres que d'intérêt













Primes acquises, montant net 1 121 $ 1 773 $ 908 $

Revenus de placement, profits (pertes) sur les actifs liés aux obligations des détenteurs des polices (1) (593)

18

(334)



Honoraires 61

57

70



Total des revenus 589

1 848

644



Dotation à la provision pour pertes de crédit -

-

-



Indemnités et sinistres liés aux polices d'assurance (1) 16

1 295

42



Coûts d'acquisition liés aux polices d'assurance 76

84

74



Frais autres que d'intérêt 173

165

157



Bénéfice avant impôt 324

304

371



Bénéfice net 289 $ 227 $ 268 $

Revenus par secteur d'activité













Assurances - Canada (89) $ 1 184 $ (130) $

Assurances - International 678

664

774



Principaux ratios













Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires 51,3 % 40,7 % 46,7 %

Principales données figurant au bilan













Moyenne du total de l'actif 23 900 $ 24 100 $ 22 000 $

Autres informations













Primes et dépôts (2) 1 297 $ 1 974 $ 1 071 $

Sinistres et obligations liées aux indemnités d'assurance 11 966 $ 12 700 $ 11 511 $

Variations de la juste valeur des placements garantissant les obligations au titre des polices d'assurance (1) (667)

(99)

(440)



Nombre d'employés (équivalent temps plein) 2 781

2 887

2 731





(1) Comprend les profits et pertes latents sur les placements garantissant les obligations au titre des polices d'assurance attribuables aux fluctuations des actifs désignés à la juste valeur par le biais du résultat net (JVRN). Les placements à l'appui des provisions techniques sont principalement des actifs à revenu fixe désignés comme étant évalués à la juste valeur par le biais du résultat net. Par conséquent, les variations de la juste valeur de ces actifs sont comptabilisées dans l'état consolidé du résultat net au poste Primes d'assurance, revenus de placement et honoraires et sont en grande partie neutralisées par les variations de la juste valeur des provisions techniques, dont l'incidence est reflétée dans les indemnités, sinistres et coûts d'acquisition liés aux polices d'assurance. (2) Le poste Primes et dépôts comprend les primes liées aux produits d'assurance et de rentes fondés sur le risque individuel et collectif, ainsi que les dépôts des fonds distincts, conformément aux pratiques du secteur des assurances.

T4 2023 par rapport au T4 2022

Le bénéfice net a augmenté de 21 millions de dollars, ou 8 %, par rapport à l'exercice précédent, en raison principalement de l'amélioration de la sinistralité, d'un ajustement des primes dans l'exercice précédent, de l'incidence des renégociations favorables de contrats de réassurance et de l'expansion des activités. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par la baisse de la sinistralité favorable liée aux placements et l'augmentation des coûts de financement.

Le total des revenus a fléchi de 55 millions de dollars, ou 9 %, en raison surtout de la variation de la juste valeur des placements garantissant les obligations au titre des polices d'assurance, qui est compensée en grande partie dans les indemnités, sinistres et coûts d'acquisition liés aux polices d'assurance, tel qu'il est indiqué ci-après. Ce facteur a été contrebalancé en partie par l'expansion des activités pour la plupart des produits, y compris les ventes de rentes collectives, et un ajustement des primes dans l'exercice précédent.

Les indemnités, sinistres et coûts d'acquisition liés aux polices d'assurance des revenus ont reculé de 24 millions de dollars, ou 21 %, en raison surtout de la variation de la juste valeur des placements garantissant les obligations au titre des polices d'assurance, qui est compensée en grande partie dans les revenus, de l'amélioration de la sinistralité et de l'incidence des renégociations favorables de contrats de réassurance. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par la baisse de la sinistralité favorable liée aux placements, l'expansion des activités, y compris les ventes de rentes collectives, et moins de changements favorables des hypothèses actuarielles annuelles.

Les frais autres que d'intérêt ont augmenté de 16 millions de dollars, ou 10 %, en raison principalement de la montée des coûts liés au personnel, y compris les indemnités de départ, et des investissements en cours dans la technologie.

(18) Mesures hors PCGR. Pour plus de détails, y compris un rapprochement, se reporter à la rubrique Principales mesures du rendement et mesures hors PCGR aux pages 11 à 13 du présent communiqué portant sur les résultats.

T4 2023 par rapport au T3 2023

Le bénéfice net a progressé de 62 millions de dollars, ou 27 %, par rapport au trimestre précédent, en raison surtout des changements favorables des hypothèses actuarielles annuelles et de l'amélioration de la sinistralité. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par la baisse de la sinistralité favorable liée aux placements.

Marchés des Capitaux

Aux et pour les trimestres clos les



31 octobre

31 juillet

31 octobre



(en millions de dollars canadiens, sauf les pourcentages et sauf indication contraire) 2023

2023

2022 (1)



Revenu net d'intérêt (2) 729 $ 907 $ 1 099 $

Revenus autres que d'intérêt (2) 1 835

1 772

1 406



Total des revenus (2) 2 564

2 679

2 505



Dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux actifs productifs 25

51

20



Dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux actifs dépréciés 112

158

13



Dotation à la provision pour pertes de crédit 137

209

33



Frais autres que d'intérêt 1 678

1 620

1 679



Bénéfice avant impôt 749

850

793



Bénéfice net 987 $ 949 $ 727 $

Revenus par secteur d'activité













Grande entreprise et services de banque d'investissement 1 414 $ 1 275 $ 1 299 $

Marchés mondiaux 1 251

1 484

1 317



Autres (101)

(80)

(111)



Principaux ratios













Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires 14,1 % 13,4 % 10,0 %

Principales données figurant au bilan













Moyenne du total de l'actif 1 140 600 $ 1 089 500 $ 1 126 400 $

Moyenne des titres détenus à des fins de transaction 187 400

157 400

137 900



Moyenne des prêts et acceptations, montant net 143 100

143 600

141 100



Moyenne des dépôts 277 900

285 500

296 700



Autres informations













Nombre d'employés (équivalent temps plein) 7 253

7 775

7 017



Information relative au crédit













Dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts douteux en pourcentage de la moyenne

du montant net des prêts et acceptations 0,31 % 0,44 % 0,03 %









Pour les trimestres clos Incidence estimative, sur les principaux postes de l'état du résultat net, de la conversion

de montants libellés en dollars américains, en livres sterling et en euros



T4 2023

par rapport au

T4 2023

par rapport au



(en millions de dollars canadiens, sauf les pourcentages)



T4 2022

T3 2023



Augmentation (diminution) :













Total des revenus



55 $ 51 $

Dotation à la provision pour pertes de crédit



2

4



Frais autres que d'intérêt



35

19



Bénéfice net



18

28



Variation en pourcentage de la moyenne de l'équivalent de 1,00 $ CA en dollars américains



(1) % (2) %

Variation en pourcentage de la moyenne de l'équivalent de 1,00 $ CA en livres sterling



(8) % 0 %

Variation en pourcentage de la moyenne de l'équivalent de 1,00 $ CA en euros



(8) % 0 %



(1) Les montants ont été révisés par rapport à ceux présentés précédemment afin qu'ils soient conformes à la nouvelle base de présentation de cette mesure hors PCGR. Pour plus de détails, se reporter à la rubrique À propos de la Banque Royale du Canada de notre rapport annuel 2023. (2) La majoration au montant imposable équivalent pour le trimestre clos le 31 octobre 2023 s'est élevée à 117 millions de dollars (113 millions au 31 juillet 2023; 142 millions au 31 octobre 2022).

T4 2023 par rapport au T4 2022

Le bénéfice net a augmenté de 260 millions de dollars, ou 36 %, par rapport à il y a un an, ce qui s'explique surtout par la réduction de l'impôt attribuable à des changements dans la composition du bénéfice et par l'augmentation des revenus du secteur Grande entreprise et services de banque d'investissement. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par l'augmentation de la dotation à la provision pour pertes de crédit et par la baisse des revenus du secteur Marchés mondiaux.

Le total des revenus s'est renforcé de 59 millions de dollars, ou 2 %, en raison essentiellement de l'augmentation des revenus tirés des activités de négociation de titres à revenu fixe, principalement aux États-Unis, de la hausse des activités d'origination de titres de créance et des titres de participation dans la plupart des régions, de l'incidence du change ainsi que de l'intensification des activités de syndication de prêts aux États-Unis. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par la baisse des revenus tirés des activités de négociation de titres de participation et de négociation du change dans toutes les régions.

La dotation à la provision pour pertes de crédit s'est accrue de 104 millions de dollars, ce qui s'explique surtout par la hausse des dotations liées aux prêts douteux dans la plupart des secteurs, ce qui a accru de 28 p.b. le ratio de la dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts douteux.

Les frais autres que d'intérêt sont demeurés relativement stables, reflétant la baisse des coûts liés à la rémunération attribuable aux cotisations de rattrapage à nos régimes de rémunération variable moins élevées qu'à l'exercice précédent. Ce facteur a été contrebalancé en partie par l'incidence du change et les investissements en cours dans la technologie. Les frais autres que d'intérêt reflètent également l'inclusion des indemnités de départ.

T4 2023 par rapport au T3 2023

Le bénéfice net a augmenté de 38 millions de dollars, ou 4 %, par rapport au trimestre précédent, ce qui est principalement attribuable à la réduction de l'impôt découlant de changements dans la composition du bénéfice et de la diminution de la dotation à la provision pour pertes de crédit, principalement en ce qui concerne les prêts douteux. L'intensification des activités de syndication de prêts, principalement aux États?Unis, a également contribué à l'augmentation. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par la baisse des revenus tirés des activités de négociation de titres à revenu fixe et de titres de participation dans la plupart des régions.

Services de soutien généraux

Aux et pour les trimestres clos les



31 octobre

31 juillet

31 octobre



(en millions de dollars canadiens) 2023

2023

2022



Revenu net (perte nette) d'intérêt (1), (2) 482 $ 270 $ 93 $

Revenus (pertes) autres que d'intérêt (1), (2), (3) (515)

(273)

(381)



Total des revenus (1), (3) (33)

(3)

(288)



Dotation à la provision pour pertes de crédit -

-

-



Frais autres que d'intérêt (3) 133

259

(69)



Bénéfice (perte) avant impôt (1) (166)

(262)

(219)



Charge (économie) d'impôt (1) (715)

(161)

(145)



Bénéfice net (perte nette) 549 $ (101) $ (74) $



(1) Majoration au montant imposable équivalent. (2) Les montants du trimestre clos le 31 juillet 2023 ont été révisés par rapport à ceux présentés précédemment. (3) Pour le trimestre clos le 31 octobre 2023, les revenus tiennent compte de pertes de 150 millions de dollars (profits de 129 millions au 31 juillet 2023; pertes de 98 millions au 31 octobre 2022) sur les couvertures économiques liées à nos régimes de rémunération fondée sur des actions du secteur Gestion de patrimoine - États-Unis (y compris City National), et les frais autres que d'intérêt tiennent compte d'une charge de rémunération fondée sur des actions de (128) millions de dollars (118 millions au 31 juillet 2023; (81) millions au 31 octobre 2022), laquelle a découlé des variations de la juste valeur des passifs liés aux régimes de rémunération fondée sur des actions du secteur Gestion de patrimoine - États-Unis (y compris City National).



En raison de la nature des activités et des ajustements de consolidation présentés pour ce secteur, nous estimons qu'une analyse comparative des périodes n'est pas utile.

Le total des revenus et la charge (l'économie) d'impôt de chaque période comptabilisés dans le secteur Services de soutien généraux tiennent compte de la déduction des ajustements liés à la majoration au montant imposable équivalent des revenus provenant des dividendes imposables de sociétés canadiennes et provenant des crédits d'impôt à l'investissement des États-Unis, qui est comptabilisée dans le secteur Marchés des Capitaux. Le montant porté en déduction des revenus a été compensé par une augmentation équivalente de la charge (l'économie) d'impôt.

La majoration au montant imposable équivalent pour le trimestre clos le 31 octobre 2023 s'est établie à 117 millions de dollars, comparativement à 113 millions au trimestre précédent et à 142 millions au trimestre correspondant de l'exercice précédent. Pour une analyse plus détaillée, se reporter à la rubrique Évaluation et présentation des secteurs d'exploitation de notre rapport annuel 2023.

Les renseignements qui suivent portent sur les éléments significatifs, outre l'incidence de la majoration au montant imposable équivalent déjà mentionnée, qui ont influé sur les résultats présentés pour chaque période.

T4 2023

Le bénéfice net a été de 549 millions de dollars, en raison principalement d'un élément spécifié lié à certains ajustements au titre de l'impôt différé de 578 millions, ainsi que de l'incidence favorable de certains ajustements fiscaux. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par l'incidence après impôt des coûts de transaction et d'intégration de 167 millions de dollars liés à l'acquisition prévue de HSBC Canada, qui est traitée comme un élément spécifié.

T3 2023

La perte nette a été de 101 millions de dollars, en raison principalement des coûts de transaction et d'intégration de 84 millions liés à l'acquisition prévue de HSBC Canada, qui est traitée comme un élément spécifié.

T4 2022

La perte nette a été de 74 millions de dollars, en raison principalement des coûts non affectés résiduels et des ajustements fiscaux défavorables.

Pour plus de détails sur les éléments spécifiés, se reporter à la rubrique Principales mesures du rendement et mesures hors PCGR du présent communiqué portant sur les résultats.

Principales mesures du rendement et mesures hors PCGR

Mesures de rendement

Nous mesurons et évaluons le rendement de nos activités consolidées et de chacun de nos secteurs d'exploitation en fonction d'un certain nombre de paramètres financiers, dont le bénéfice net et le rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires. Certaines mesures financières, incluant le rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires, n'ont pas de définition normalisée en vertu des principes comptables généralement reconnus (PCGR) et pourraient ne pas être comparables aux mesures analogues que présentent d'autres institutions financières.

Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires

Nous utilisons le rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires, tant sur une base consolidée que par secteur d'exploitation, à titre de mesure du rendement du total du capital investi dans nos secteurs. La direction considère la mesure du rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires par secteur comme une mesure utile pour appuyer les prises de décisions relatives aux investissements et à l'attribution des ressources parce qu'elle permet d'effectuer des ajustements en fonction de certains éléments qui pourraient avoir une incidence sur la comparabilité entre nos secteurs d'exploitation et certains de nos concurrents.

Le rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires consolidé est égal au bénéfice net disponible pour les actionnaires ordinaires divisé par le total de la moyenne des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires pour la période. Le calcul du rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires des secteurs repose sur le bénéfice net disponible pour les actionnaires ordinaires, divisé par le capital attribué moyen pour la période. Pour chaque secteur, la moyenne du capital attribué tient compte du capital nécessaire pour contrer les divers risques, comme il est décrit à la rubrique Gestion des fonds propres, et des montants investis dans le goodwill et les immobilisations incorporelles.

L'attribution du capital suppose le recours à des hypothèses, à des jugements et à des méthodes qui sont régulièrement examinés et révisés par la direction, selon les besoins. Toute modification de ces hypothèses, jugements et méthodes peut avoir une incidence significative sur l'information relative au rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires par secteur d'activité que nous présentons. D'autres sociétés qui présentent des renseignements semblables sur des mesures d'attribution et de rendement connexes peuvent faire appel à d'autres hypothèses, jugements et méthodes.

Le tableau ci?apre?s pre?sente un sommaire des calculs du rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires.

Calcul du rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires

Pour le trimestre clos le Pour l'exercice clos le



31 octobre 2023 31 octobre 2023

(en millions de dollars canadiens,

sauf les pourcentages) Services

bancaires aux

particuliers

et aux

entreprises

Gestion de

patrimoine

Assurances

Marchés des

Capitaux

Services

de soutien

généraux

Total

Total



Bénéfice net disponible pour

les actionnaires ordinaires 2 070 $ 200 $ 287 $ 970 $ 535 $ 4 062 $ 14 623 $

Total de la moyenne des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires (1), (2) 30 700 $ 23 600 $ 2 250 $ 27 250 $ 22 050 $ 105 850 $ 102 800 $

Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires (3) 26,7 % 3,4 % 51,3 % 14,1 % n. s.

15,2 % 14,2 %



(1) Les chiffres ayant trait au total de la moyenne des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires sont arrondis. (2) Les montants se rapportant aux différents secteurs d'exploitation sont désignés à titre de capital attribué. (3) Le rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires est fondé sur les soldes réels de la moyenne des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires avant leur arrondissement. n. s. non significatif

Mesures hors PCGR

Nous sommes d'avis que certaines mesures hors PCGR (dont les ratios hors PCGR) sont plus représentatives de nos résultats d'exploitation courants et permettent aux lecteurs de mieux comprendre le point de vue de la direction à l'égard de notre performance. Ces mesures accroissent la comparabilité de notre performance financière pour le trimestre et l'exercice clos le 31 octobre 2023 par rapport aux résultats des périodes correspondantes de l'exercice précédent et du trimestre clos le 31 juillet 2023. Les mesures hors PCGR n'ont pas de définition normalisée en vertu des PCGR et ne sont pas nécessairement comparables à des mesures semblables présentées par d'autres institutions financières.

L'analyse qui suit décrit les mesures hors PCGR que nous utilisons pour évaluer nos résultats d'exploitation.

Bénéfice avant dotation et impôt

Le bénéfice avant dotation et impôt correspond au bénéfice (4 131 millions de dollars pour le T4 2023; 3 872 millions pour le T3 2023; 3 882 millions pour le T4 2022; 14 866 millions en 2023; 15 807 millions en 2022) avant impôt ((60) millions pour le T4 2023; 761 millions pour le T3 2023; 979 millions pour le T4 2022; 3 600 millions en 2023; 4 302 millions en 2022) et la dotation à la provision pour pertes de crédit (720 millions de dollars pour le T4 2023; 616 millions pour le T2 2023; 381 millions pour le T4 2022; 2 468 millions en 2023; 484 millions en 2022). Nous nous servons du bénéfice avant dotation et impôt pour évaluer notre capacité à faire croître notre bénéfice de façon continue, compte non tenu des pertes de crédit, lesquelles sont touchées par le caractère conjoncturel du cycle du crédit.

Re?sultats ajuste?s

Nous sommes d'avis que la communication de re?sultats ajuste?s et de certaines mesures qui ne tiennent pas compte de l'incidence des e?le?ments spe?cifie?s de?crits ci?apre?s et de l'amortissement des immobilisations incorporelles lie?es a? l'acquisition ame?liore la comparabilite? avec les pe?riodes pre?ce?dentes et permet au lecteur de mieux e?valuer les tendances lie?es aux activite?s sous-jacentes. Pour le trimestre et l'exercice clos le 31 octobre 2023 et le trimestre clos le 31 juillet 2023, nos re?sultats ont e?te? touche?s par les e?le?ments spe?cifie?s suivants :

pertes de valeur : ces pertes reflètent les pertes de valeur liées à notre participation dans une entreprise associée au cours du quatrième trimestre de 2023;

certains ajustements au titre de l'impôt différé : ces ajustements reflètent la comptabilisation d'actifs d'impôt différé liés aux pertes réalisées par City National au titre de la vente intragroupe de certains titres de créance au quatrième trimestre de 2023;

le dividende pour la relance du Canada (DRC) et les autres ajustements fiscaux connexes : cela refle?te l'incidence du DRC et l'augmentation du taux d'imposition des socie?te?s canadiennes de 1,5 % applicable a? l'exercice 2022, de?duction faite des ajustements au titre de l'impo?t diffe?re? annonce?s dans le budget 2022 du gouvernement du Canada et adopte?s au premier trimestre de 2023;

(DRC) et les autres ajustements fiscaux connexes : cela refle?te l'incidence du DRC et l'augmentation du taux d'imposition des socie?te?s canadiennes de 1,5 % applicable a? l'exercice 2022, de?duction faite des ajustements au titre de l'impo?t diffe?re? annonce?s dans le budget 2022 du gouvernement du et adopte?s au premier trimestre de 2023; les cou?ts de transaction et d'inte?gration lie?s a? l'acquisition pre?vue de la Banque HSBC Canada (HSBC Canada).

Pour de plus amples renseignements sur le rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires et les autres mesures du rendement et mesures hors PCGR importantes, se reporter à la rubrique Principales mesures du rendement et mesures hors PCGR de notre rapport annuel 2023.

Re?sultats consolide?s, montants pre?sente?s et ajuste?s

Le tableau qui suit pre?sente un rapprochement des re?sultats ajuste?s et des re?sultats pre?sente?s et illustre le calcul des mesures ajuste?es pre?sente?es. Les re?sultats et mesures ajuste?s pre?sente?s ci-apre?s sont des mesures ou ratios hors PCGR.



Aux et pour les trimestres clos les

Pour les exercices clos les (en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action,

les nombres d'actions et les pourcentages) 31 octobre

2023

31 juillet

2023

31 octobre

2022 (1)



31 octobre

2023

31 octobre

2022 (1)

Total des revenus 13 026 $ 14 489 $ 12 567 $

56 129 $ 48 985 $ Dotation a? la provision pour pertes de cre?dit 720

616

381



2 468

484

Frais autres que d'inte?re?t 8 143

7 861

7 209



31 173

26 609

Be?ne?fice avant impo?t 4 071

4 633

4 861



18 466

20 109

Impo?t sur le re?sultat (60)

761

979



3 600

4 302

Be?ne?fice net 4 131 $ 3 872 $ 3 882 $

14 866 $ 15 807 $ Be?ne?fice net disponible pour les actionnaires ordinaires 4 062 $ 3 812 $ 3 809 $

14 623 $ 15 547 $ Nombre moyen d'actions ordinaires (en milliers) 1 399 337

1 393 515

1 386 925



1 391 020

1 403 654

Be?ne?fice de base par action (en dollars) 2,90 $ 2,74 $ 2,75 $

10,51 $ 11,08 $ Nombre moyen d'actions ordinaires dilue?es (en milliers) 1 400 465

1 394 939

1 388 548



1 392 529

1 406 034

Be?ne?fice dilue? par action (en dollars) 2,90 $ 2,73 $ 2,74 $

10,50 $ 11,06 $ Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires (2) 15,2 % 14,6 % 15,6 %

14,2 % 16,4 % Taux d'imposition effectif (1,5) % 16,4 % 20,1 %

19,5 % 21,4 % Total des ajustements ayant une incidence sur le be?ne?fice net

(avant impo?t) 537 $ 191 $ 68 $

963 $ 256 $ E?le?ment spe?cifie? : Transaction visant HSBC Canada et cou?ts

d'inte?gration connexes (3) 203

110

-



380

-

Élément spécifié : Pertes de valeur liées à notre participation

dans une entreprise associée (4) 242

-

-



242

-

Amortissement des immobilisations incorporelles lie?es a? l'acquisition (5) 92

81

68



341

256

Total de l'impo?t sur le re?sultat au titre des ajustements ayant une incidence sur le be?ne?fice net 703 $ 46 $ 16 $

(254) $ 65 $ E?le?ment spe?cifie? : DRC et autres ajustements fiscaux connexes (3), (6) -

-

-



(1 050)

-

Élément spécifié : Certains ajustements au titre de l'impôt différé (3) 578

-

-



578

-

Élément spécifié : Pertes de valeur liées à notre participation

dans une entreprise associée (4) 65

-

-



65

-

E?le?ment spe?cifie? : Transaction visant HSBC Canada et cou?ts

d'inte?gration connexes (3) 36

26

-



78

-

Amortissement des immobilisations incorporelles lie?es a? l'acquisition (5) 24

20

16



75

65

Re?sultats ajuste?s (7)





















Be?ne?fice avant impo?t - ajuste? 4 608

4 824

4 929



19 429

20 365

Impo?t sur le re?sultat - ajuste? 643

807

995



3 346

4 367

Be?ne?fice net - ajuste? 3 965 $ 4 017 $ 3 934 $

16 083 $ 15 998 $ Be?ne?fice net disponible pour les actionnaires ordinaires - ajuste? 3 896 $ 3 957 $ 3 861 $

15 840 $ 15 738 $ Nombre moyen d'actions ordinaires (en milliers) 1 399 337

1 393 515

1 386 925



1 391 020

1 403 654

Be?ne?fice de base par action (en dollars) - ajuste? 2,78 $ 2,84 $ 2,78 $

11,39 $ 11,21 $ Nombre moyen d'actions ordinaires dilue?es (en milliers) 1 400 465

1 394 939

1 388 548



1 392 529

1 406 034

Be?ne?fice dilue? par action (en dollars) - ajuste? 2,78 $ 2,84 $ 2,78 $

11,38 $ 11,19 $ Rendement des capitaux propres attribuables

aux actionnaires ordinaires - ajuste? 14,6 % 15,1 % 15,8 %

15,4 % 16,6 % Taux d'imposition effectif ajuste? 14,0 % 16,7 % 20,2 %

17,2 % 21,4 %

(1) Il n'y avait aucun e?le?ment spe?cifie? pour le trimestre et l'exercice clos le 31 octobre 2022. (2) Le rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires est fonde? sur les soldes re?els de la moyenne des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires avant leur arrondissement. (3) Ces montants ont e?te? comptabilise?s dans le secteur Services de soutien ge?ne?raux. (4) Au cours du quatrième trimestre de 2023, nous avons comptabilisé des pertes de valeur liées à notre participation dans une entreprise associée. Ce montant a été comptabilisé dans le secteur Gestion de patrimoine. (5) Repre?sente l'incidence de l'amortissement des immobilisations incorporelles lie?es a? l'acquisition (excluant l'amortissement des logiciels), et de toute de?pre?ciation du goodwill. (6) L'incidence du DRC et des autres ajustements fiscaux connexes ne tiennent pas compte d'un montant de 0,2 milliard de dollars comptabilise? dans les autres e?le?ments du re?sultat global. (7) Avec prise d'effet au deuxie?me trimestre de 2023, nous avons inclus la transaction visant HSBC Canada et les cou?ts d'inte?gration connexes et l'amortissement des immobilisations incorporelles lie?es a? l'acquisition a? titre d'e?le?ments donnant lieu a? des ajustements dans le calcul des mesures et ratios hors PCGR. Par conse?quent, les re?sultats ajuste?s correspondants ont e?te? re?vise?s par rapport a? ceux pre?sente?s pre?ce?demment afin qu'ils soient conformes a? la base de pre?sentation de cette mesure hors PCGR.

Résultats sectoriels, montants présentés et ajustés

Le tableau qui suit présente un rapprochement des résultats ajustés et des résultats présentés du secteur Gestion de patrimoine. Les résultats et mesures ajustés présentés ci-après sont des mesures ou ratios hors PCGR.

Gestion de patrimoine



























Pour le trimestre clos le

Pour l'exercice clos le

31 octobre 2023 (1)

31 octobre 2023 (1)





Élément exclu







Élément exclu



(en millions de dollars canadiens,

sauf les pourcentages, et sauf indication contraire) Montants

présentés

Élément

spécifié (2)

Montants

ajustés

Montants

présentés

Élément

spécifié (2)

Montants

ajustés

Total des revenus 4 188 $ 242 $ 4 430 $ 17 544 $ 242 $ 17 786 $ Dotation à la provision pour pertes

de crédit 132

-

132

328

-

328

Frais autres que d'intérêt 3 749

-

3 749

14 128

-

14 128

Bénéfice net avant impôt 307

242

549

3 088

242

3 330

Bénéfice net 215 $ 177 $ 392 $ 2 427 $ 177 $ 2 604 $ Bénéfice net disponible pour

les actionnaires ordinaires 200

177

377

2 372

177

2 549

Total de la moyenne des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires (3), (4) 23 600





23 600

24 050





24 050

Revenus par secteur























Gestion de patrimoine - États-Unis

(y compris City National) 1 867 $ 242 $ 2 109 $ 7 969 $ 242 $ 8 211 $ Gestion de patrimoine - États-Unis

(y compris City National)

(en millions de dollars américains) 1 369

175

1 544

5 908

175

6 083

Principaux ratios























Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires

ordinaires (5) 3,4 %



6,3 % 9,9 %



10,6 % Marge avant impôt (6) 7,3 %



12,4 % 17,6 %



18,7 %





























(1) Il n'y avait aucun élément spécifié pour le trimestre et l'exercice clos le 31 octobre 2022. (2) Pertes de valeur liées à notre participation dans une entreprise associée. (3) Les chiffres ayant trait au total de la moyenne des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires sont arrondis. (4) Les montants se rapportant aux différents secteurs sont désignés à titre de capital attribué. (5) Le rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires est fondé sur les soldes réels de la moyenne des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires avant leur arrondissement. (6) La marge avant impôt s'entend du bénéfice avant impôt, divisé par le total des revenus.

Bilans consolidés

Aux



31 octobre

31 juillet

31 octobre



(en millions de dollars canadiens) 2023 (1)

2023 (2)

2022 (1)



















Actif













Trésorerie et montants à recevoir de banques 61 989 $ 80 358 $ 72 397 $

















Dépôts productifs d'intérêts auprès de banques 71 086

87 650

108 011



















Titres













Titres détenus à des fins de transaction 190 151

176 603

148 205



Titres de placement, déduction faite de la correction de valeur applicable 219 579

196 022

170 018





409 730

372 625

318 223



















Actifs achetés en vertu de conventions de revente et titres empruntés 340 191

347 151

317 845



















Prêts













Prêts de détail 569 951

561 212

549 751



Prêts de gros 287 826

278 997

273 967





857 777

840 209

823 718



Correction de valeur pour pertes sur prêts (5 004)

(4 495)

(3 753)





852 773

835 714

819 965



















Actif net des fonds distincts 2 760

2 921

2 638



Autres













Engagements de clients en contrepartie d'acceptations 21 695

19 365

17 827



Dérivés 142 450

115 914

154 439



Locaux et matériel 6 749

6 793

7 214



Goodwill 12 594

12 299

12 277



Autres immobilisations incorporelles 5 907

5 892

6 083



Autres actifs 77 068

71 052

80 300





266 463

231 315

278 140



Total de l'actif 2 004 992 $ 1 957 734 $ 1 917 219 $

















Passif et capitaux propres













Dépôts













Prêts aux particuliers 441 946 $ 434 047 $ 404 932 $

Entreprises et gouvernements 745 075

736 730

759 870



Banques 44 666

44 894

44 012





1 231 687

1 215 671

1 208 814



















Passif net des fonds distincts 2 760

2 921

2 638



Autres













Acceptations 21 745

19 407

17 872



Engagements afférents à des titres vendus à découvert 33 651

36 653

35 511



Engagements afférents à des actifs vendus en vertu de conventions de rachat et aux titres prêtés 335 238

334 465

273 947



Dérivés 142 629

117 244

153 491



Sinistres et obligations liées aux indemnités d'assurance 11 966

12 700

11 511



Autres passifs 96 170

95 042

95 235





641 399

615 511

587 567



















Débentures subordonnées 11 386

11 202

10 025



Total du passif 1 887 232

1 845 305

1 809 044



Capitaux propres attribuables aux actionnaires













Actions privilégiées et autres instruments de capitaux propres 7 314

7 330

7 318



Actions ordinaires 19 167

18 512

16 984



Bénéfices non distribués 84 328

82 011

78 037



Autres composantes des capitaux propres 6 852

4 481

5 725





117 661

112 334

108 064



Participations ne donnant pas le contrôle 99

95

111



Total des capitaux propres 117 760

112 429

108 175



Total du passif et des capitaux propres 2 004 992 $ 1 957 734 $ 1 917 219 $



(1) Tiré des états financiers audités. (2) Tiré des états financiers non audités.

États consolidés du résultat net

Pour les trimestres clos les

Pour les exercices clos les



31 octobre

31 juillet

31 octobre



31 octobre

31 octobre



(en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action) 2023 (1)

2023 (1)

2022 (1)



2023 (2)

2022 (2)





























Revenu d'intérêt et de dividende























Prêts 11 863 $ 11 219 $ 8 540 $

43 463 $ 26 565 $

Titres 4 580

3 751

2 465



14 512

7 062



Actifs achetés en vertu de conventions de revente et titres empruntés 6 428

6 063

2 941



22 164

5 447



Dépôts et autres 1 631

1 801

952



6 852

1 697





24 502

22 834

14 898



86 991

40 771





























Charge d'intérêt























Dépôts et autres 10 476

9 775

5 197



36 679

10 751



Autres passifs 7 299

6 599

3 308



24 517

7 015



Débentures subordonnées 185

174

111



666

288





17 960

16 548

8 616



61 862

18 054



Revenu net d'intérêt 6 542

6 286

6 282



25 129

22 717





























Revenus autres que d'intérêt























Primes d'assurance, revenus de placement et honoraires 589

1 848

644



5 675

3 510



Revenus tirés des activités de négociation 408

485

451



2 392

926



Commissions de gestion de placements et de services de garde 2 106

2 099

1 900



8 344

7 610



Revenus tirés des fonds communs de placement 1 014

1 034

1 010



4 063

4 289



Commissions de courtage en valeurs mobilières 363

362

349



1 463

1 481



Frais bancaires 548

529

512



2 099

1 976



Commissions de prise ferme et autres honoraires tirés des services-conseils 563

472

481



2 005

2 058



Revenus de change, autres que ceux tirés des activités de négociation 248

289

266



1 292

1 038



Revenus sur cartes 302

334

310



1 240

1 203



Commissions de crédit 411

342

337



1 489

1 512



Profits nets (pertes nettes) sur les titres de placement 2

27

(23)



193

43



Quote-part du résultat net des coentreprises et des entreprises associées (223)

(37)

24



(219)

110



Autres 153

419

24



964

512





6 484

8 203

6 285



31 000

26 268



Total des revenus 13 026

14 489

12 567



56 129

48 985



Dotation à la provision pour pertes de crédit 720

616

381



2 468

484



Indemnités, sinistres et coûts d'acquisition liés aux polices d'assurance 92

1 379

116



4 022

1 783





























Frais autres que d'intérêt























Ressources humaines 4 701

4 794

4 383



18 971

16 528



Matériel 612

611

571



2 381

2 099



Frais d'occupation 404

411

401



1 634

1 554



Communications 348

324

319



1 271

1 082



Honoraires 706

592

472



2 223

1 511



Amortissement des autres immobilisations incorporelles 369

369

354



1 487

1 369



Autres 1 003

760

709



3 206

2 466





8 143

7 861

7 209



31 173

26 609



Bénéfice avant impôt 4 071

4 633

4 861



18 466

20 109



Impôt sur le résultat (60)

761

979



3 600

4 302



Bénéfice net 4 131 $ 3 872 $ 3 882 $

14 866 $ 15 807 $

Bénéfice net attribuable aux :























Actionnaires 4 129 $ 3 870 $ 3 876 $

14 859 $ 15 794 $

Participations ne donnant pas le contrôle 2

2

6



7

13





4 131 $ 3 872 $ 3 882 $

14 866 $ 15 807 $

Bénéfice de base par action (en dollars) 2,90 $ 2,74 $ 2,75 $

10,51 $ 11,08 $

Bénéfice dilué par action (en dollars) 2,90

2,73

2,74



10,50

11,06



Dividendes par action ordinaire (en dollars) 1,35

1,35

1,28



5,34

4,96





(1) Tiré des états financiers non audités. (2) Tiré des états financiers audités.

États consolidés du résultat global

Pour les trimestres clos les

Pour les exercices clos les



31 octobre

31 juillet

31 octobre



31 octobre

31 octobre



(en millions de dollars canadiens) 2023 (1)

2023 (1)

2022 (1)



2023 (2)

2022 (2)





























Bénéfice net 4 131 $ 3 872 $ 3 882 $

14 866 $ 15 807 $



























Autres éléments du résultat global, déduction faite de l'impôt























Éléments qui seront reclassés en résultat dans une période future :























Variation nette des profits (pertes) latents sur les titres d'emprunt

et les prêts évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments

du résultat global























Profits nets (pertes nettes) latents sur les titres d'emprunt et les prêts évalués

à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global (541)

(85)

(849)



(14)

(2 241)



Dotation à la provision pour pertes de crédit comptabilisée en résultat (11)

(3)

(3)



(14)

(16)



Reclassement en résultat de pertes nettes (profits nets) sur les titres d'emprunt

et les prêts évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments

du résultat global 3

(21)

22



(131)

(12)





(549)

(109)

(830)



(159)

(2 269)



Écarts de change























Profits (pertes) de change latents 3 444

(1 878)

3 878



2 148

5 091



Profits nets (pertes nettes) de change liés aux activités de couverture (1 383)

722

(1 292)



(1 208)

(1 449)



Reclassement en résultat de pertes (profits) de change -

(160)

-



(160)

(18)



Reclassement en résultat de pertes (profits) liés aux activités

de couverture de l'investissement net -

146

-



146

17





2 061

(1 170)

2 586



926

3 641



Variation nette des couvertures de flux de trésorerie























Profits nets (pertes nettes) sur les dérivés désignés comme couvertures

de flux de trésorerie 797

10

963



216

1 634



Reclassement en résultat de pertes (profits) sur les dérivés désignés

comme couvertures de flux de trésorerie 67

(7)

-



146

194





864

3

963



362

1 828



Éléments qui ne seront pas reclassés en résultat dans

une période future :























Réévaluations des profits (pertes) sur régimes d'avantages du personnel (3) (132)

147

92



(344)

821



Profits nets (pertes nettes) découlant des variations de la juste valeur attribuable

au risque de crédit lié aux passifs financiers désignés à la juste valeur

par le biais du résultat net 299

(388)

390



(576)

1 747



Profits nets (pertes nettes) sur les titres de participation désignés

à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global 26

-

(3)



44

50





193

(241)

479



(876)

2 618



Total des autres éléments du résultat global, déduction faite de l'impôt 2 569

(1 517)

3 198



253

5 818



Total du résultat global 6 700 $ 2 355 $ 7 080 $

15 119 $ 21 625 $

Total du résultat global attribuable aux :























Actionnaires 6 693 $ 2 356 $ 7 068 $

15 110 $ 21 604 $

Participations ne donnant pas le contrôle 7

(1)

12



9

21





6 700 $ 2 355 $ 7 080 $

15 119 $ 21 625 $



(1) Tiré des états financiers non audités. (2) Tiré des états financiers audités. (3) Comprend un montant de (9) millions de dollars ayant été reclassé du résultat global aux bénéfices non distribués pour le trimestre clos le 31 juillet 2023 et l'exercice clos le 31 octobre 2023.

États consolidés des variations des capitaux propres



Pour le trimestre clos le 31 octobre 2023 (1)





















Autres composantes des capitaux propres









(en millions de dollars canadiens) Actions

privilégiées

et autres

instruments

de capitaux

propres

Actions

ordinaires

Instruments

en propre -

actions

privilégiées

et autres

instruments

de capitaux

propres

Actions

propres -

ordinaires

Bénéfices

non

distribués

Titres

et prêts

évalués à la

juste valeur

par le biais

des autres

éléments

du résultat

global

Écart de

change

Couverture

de flux de

trésorerie

Total

des autres

composantes

des capitaux

propres

Capitaux

propres

attribuables

aux

actionnaires

Participations

ne donnant

pas le contrôle

Total des

capitaux

propres



Solde au début de la période 7 323 $ 18 670 $ 7 $ (158) $ 82 011 $ (1 967) $ 4 556 $ 1 892 $ 4 481 $ 112 334 $ 95 $ 112 429 $

Variation des capitaux propres

















































Capital social et autres instruments

de capitaux propres émis -

728

-

-

-

-

-

-

-

728

-

728



Actions ordinaires rachetées

aux fins d'annulation -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



Rachat d'actions privilégiées et d'autres

instruments de capitaux propres -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



Actions propres et autres instruments

de capitaux propres - vente -

-

54

699

-

-

-

-

-

753

-

753



Actions propres et autres instruments

de capitaux propres - achat -

-

(70)

(772)

-

-

-

-

-

(842)

-

(842)



Attributions de rémunération fondée

sur des actions -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



Dividendes sur actions ordinaires -

-

-

-

(1 893)

-

-

-

-

(1 893)

-

(1 893)



Dividendes sur actions privilégiées

et distributions sur les autres instruments

de capitaux propres -

-

-

-

(67)

-

-

-

-

(67)

(3)

(70)



Autres -

-

-

-

(45)

-

-

-

-

(45)

-

(45)



Bénéfice net -

-

-

-

4 129

-

-

-

-

4 129

2

4 131



Total des autres éléments du résultat global,

déduction faite de l'impôt -

-

-

-

193

(549)

2 056

864

2 371

2 564

5

2 569



Solde à la fin de la période 7 323 $ 19 398 $ (9) $ (231) $ 84 328 $ (2 516) $ 6 612 $ 2 756 $ 6 852 $ 117 661 $ 99 $ 117 760 $

























































Pour le trimestre clos le 31 octobre 2022 (1)





















Autres composantes des capitaux propres









(en millions de dollars canadiens) Actions

privilégiées

et autres

instruments

de capitaux

propres

Actions

ordinaires

Instruments

en propre -

actions

privilégiées

et autres

instruments

de capitaux

propres

Actions

propres -

ordinaires

Bénéfices

non

distribués

Titres et

prêts

évalués à la

juste valeur

par le biais

des autres

éléments du

résultat

global

Écart de

change

Couverture

de flux de

trésorerie

Total des

autres

composantes

des capitaux

propres

Capitaux

propres

attribuables

aux

actionnaires

Participations

ne donnant

pas le

contrôle

Total des

capitaux

propres



Solde au début de la période 7 323 $ 17 367 $ 5 $ (275) $ 76 466 $ (1 527) $ 3 108 $ 1 431 $ 3 012 $ 103 898 $ 100 $ 103 998 $

Variation des capitaux propres

















































Capital social et autres instruments

de capitaux propres émis -

49

-

-

-

-

-

-

-

49

-

49



Actions ordinaires rachetées

aux fins d'annulation -

(98)

-

-

(884)

-

-

-

-

(982)

-

(982)



Rachat d'actions privilégiées et d'autres

instruments de capitaux propres -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



Actions propres et autres instruments

de capitaux propres - vente -

-

50

1 034

-

-

-

-

-

1 084

-

1 084



Actions propres et autres instruments

de capitaux propres - achat -

-

(60)

(1 093)

-

-

-

-

-

(1 153)

-

(1 153)



Attributions de rémunération fondée

sur des actions -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



Dividendes sur actions ordinaires -

-

-

-

(1 774)

-

-

-

-

(1 774)

-

(1 774)



Dividendes sur actions privilégiées

et distributions sur les autres instruments de capitaux propres -

-

-

-

(67)

-

-

-

-

(67)

(1)

(68)



Autres -

-

-

-

(59)

-

-

-

-

(59)

-

(59)



Bénéfice net -

-

-

-

3 876

-

-

-

-

3 876

6

3 882



Total des autres éléments du résultat global, déduction faite de l'impôt -

-

-

-

479

(830)

2 580

963

2 713

3 192

6

3 198



Solde à la fin de la période 7 323 $ 17 318 $ (5) $ (334) $ 78 037 $ (2 357) $ 5 688 $ 2 394 $ 5 725 $ 108 064 $ 111 $ 108 175 $



(1) Tiré des états financiers non audités.



Pour l'exercice clos le 31 octobre 2023 (1)





















Autres composantes des capitaux propres









(en millions de dollars canadiens) Actions

privilégiées

et autres

instruments

de capitaux

propres

Actions

ordinaires

Instruments

en propre -

actions

privilégiées

et autres

instruments

de capitaux

propres

Actions

propres -

ordinaires

Bénéfices

non

distribués

Titres et

prêts

évalués à la

juste valeur

par le biais

des autres

éléments

du résultat

global

Écart de

change

Couverture

de flux de

trésorerie

Total des

autres

composantes

des capitaux

propres

Capitaux

propres

attribuables

aux

actionnaires

Participations

ne donnant

pas le

contrôle

Total des

capitaux

propres



Solde au début de la période 7 323 $ 17 318 $ (5) $ (334) $ 78 037 $ (2 357) $ 5 688 $ 2 394 $ 5 725 $ 108 064 $ 111 $ 108 175 $

Variation des capitaux propres

















































Capital social et autres instruments

de capitaux propres émis -

2 080

-

-

1

-

-

-

-

2 081

-

2 081



Actions ordinaires rachetées

aux fins d'annulation -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



Rachat d'actions privilégiées et d'autres

instruments de capitaux propres -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



Actions propres et autres instruments

de capitaux propres - vente -

-

515

3 659

-

-

-

-

-

4 174

-

4 174



Actions propres et autres instruments

de capitaux propres - achat -

-

(519)

(3 556)

-

-

-

-

-

(4 075)

-

(4 075)



Attributions de rémunération fondée

sur des actions -

-

-

-

4

-

-

-

-

4

-

4



Dividendes sur actions ordinaires -

-

-

-

(7 443)

-

-

-

-

(7 443)

-

(7 443)



Dividendes sur actions privilégiées

et distributions sur les autres instruments

de capitaux propres -

-

-

-

(236)

-

-

-

-

(236)

(21)

(257)



Autres -

-

-

-

(18)

-

-

-

-

(18)

-

(18)



Bénéfice net -

-

-

-

14 859

-

-

-

-

14 859

7

14 866



Total des autres éléments du résultat global,

déduction faite de l'impôt -

-

-

-

(876)

(159)

924

362

1 127

251

2

253



Solde à la fin de la période 7 323 $ 19 398 $ (9) $ (231) $ 84 328 $ (2 516) $ 6 612 $ 2 756 $ 6 852 $ 117 661 $ 99 $ 117 760 $







Pour l'exercice clos le 31 octobre 2022 (1)





















Autres composantes des capitaux propres









(en millions de dollars canadiens) Actions

privilégiées

et autres

instruments

de capitaux

propres

Actions

ordinaires

Instruments

en propre -

actions

privilégiées

et autres

instruments

de capitaux

propres

Actions

propres -

ordinaires

Bénéfices

non

distribués

Titres et

prêts

évalués à la

juste valeur

par le biais

des autres

éléments du

résultat

global

Écart de

change

Couverture

de flux de

trésorerie

Total des

autres

composantes

des capitaux

propres

Capitaux

propres

attribuables

aux

actionnaires

Participations

ne donnant

pas le

contrôle

Total des

capitaux

propres



Solde au début de la période 6 723 $ 17 728 $ (39) $ (73) $ 71 795 $ (88) $ 2 055 $ 566 $ 2 533 $ 98 667 $ 95 $ 98 762 $

Variation des capitaux propres

















































Capital social et autres instruments

de capitaux propres émis 750

99

-

-

(1)

-

-

-

-

848

-

848



Actions ordinaires rachetées

aux fins d'annulation -

(509)

-

-

(4 917)

-

-

-

-

(5 426)

-

(5 426)



Rachat d'actions privilégiées et d'autres

instruments de capitaux propres (150)

-

-

-

(5)

-

-

-

-

(155)

-

(155)



Actions propres et autres instruments

de capitaux propres - vente -

-

552

4 922

-

-

-

-

-

5 474

-

5 474



Actions propres et autres instruments

de capitaux propres - achat -

-

(518)

(5 183)

-

-

-

-

-

(5 701)

-

(5 701)



Attributions de rémunération fondée

sur des actions -

-

-

-

2

-

-

-

-

2

-

2



Dividendes sur actions ordinaires -

-

-

-

(6 946)

-

-

-

-

(6 946)

-

(6 946)



Dividendes sur actions privilégiées

et distributions sur les autres instruments

de capitaux propres -

-

-

-

(247)

-

-

-

-

(247)

(5)

(252)



Autres -

-

-

-

(56)

-

-

-

-

(56)

-

(56)



Bénéfice net -

-

-

-

15 794

-

-

-

-

15 794

13

15 807



Total des autres éléments du résultat global,

déduction faite de l'impôt -

-

-

-

2 618

(2 269)

3 633

1 828

3 192

5 810

8

5 818



Solde à la fin de la période 7 323 $ 17 318 $ (5) $ (334) $ 78 037 $ (2 357) $ 5 688 $ 2 394 $ 5 725 $ 108 064 $ 111 $ 108 175 $



(1) Tiré des états financiers audités.

MISE EN GARDE AU SUJET DES DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

À l'occasion, nous faisons des déclarations prospectives verbalement ou par écrit au sens de certaines lois sur les valeurs mobilières, y compris les règles d'exonération de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis, et de toute loi sur les valeurs mobilières en vigueur au Canada. Nous pouvons faire des déclarations prospectives dans le présent document, dans d'autres documents déposés auprès des organismes de réglementation canadiens ou de la SEC, dans des rapports aux actionnaires et dans d'autres communications. En outre, nos représentants peuvent formuler verbalement des énoncés prospectifs aux analystes, aux investisseurs, aux médias et à d'autres personnes. Les déclarations prospectives figurant dans le présent document comprennent, sans toutefois s'y limiter, les déclarations relatives à nos objectifs en matière de rendement financier, à notre vision et à nos objectifs stratégiques, à la clôture attendue de la transaction avec la Banque HSBC Canada, à la clôture attendue de la transaction visant les activités de l'antenne britannique de RBC Investor Services Trust et de RBC Investor Services à Jersey et, les déclarations de notre président et chef de la direction. L'information prospective contenue dans le présent document reflète les points de vue de la direction et est présentée afin d'aider les détenteurs de nos titres et les analystes financiers à comprendre notre situation financière et nos résultats d'exploitation aux dates présentées et pour les périodes closes à ces dates, ainsi que nos objectifs en matière de rendement financier, notre vision, nos objectifs et priorités stratégiques et notre performance financière attendue, et pourrait ne pas convenir à d'autres fins. Les mots et expressions « croire », « s'attendre à », « laisser supposer », « chercher », « prévoir », « se proposer », « estimer », « viser », « s'engager à », « avoir comme but ou objectif », « s'engager », « cibler », « objectif », « planifier », « perspectives », « échéancier », « projeter », « devoir » et « pouvoir », de même que l'emploi du futur ou du conditionnel ainsi que de mots et d'expressions semblables, y compris sous leur forme négative et toutes leurs variantes grammaticales, dénotent généralement des déclarations prospectives.

De par leur nature même, les déclarations prospectives nous obligent à formuler des hypothèses et font l'objet d'incertitudes et de risques intrinsèques de nature aussi bien générale que particulière qui donnent lieu à la possibilité que nos prédictions, prévisions, projections, attentes et conclusions se révèlent inexactes, que nos hypothèses soient incorrectes, que nos objectifs en matière de rendement financier, nos objectifs environnementaux, sociaux ou autres, notre vision et nos objectifs stratégiques ne se matérialisent pas, et que nos résultats réels diffèrent de façon significative de ces prédictions, prévisions, projections, attentes et conclusions.

Nous avertissons nos lecteurs de ne pas se fier indûment à nos déclarations prospectives étant donné que les résultats réels pourraient différer de façon significative des attentes exprimées dans ces déclarations prospectives, en raison d'un certain nombre de facteurs de risque. Ces facteurs, dont bon nombre sont indépendants de notre volonté et dont nous pouvons difficilement prévoir les répercussions, comprennent, entre autres, les risques de crédit, de marché, de liquidité et de financement, d'assurance et de non-conformité à la réglementation (ce qui pourrait faire en sorte que nous fassions l'objet de procédures juridiques et réglementaires dont l'issue potentielle pourrait notamment mener à des restrictions, sanctions et amendes réglementaires), le risque de réputation, les risques liés au cadre juridique et réglementaire, à la concurrence et aux modèles, ainsi que les risques opérationnel, stratégique et systémique, et d'autres risques qui sont expliqués aux rubriques portant sur le risque de notre rapport annuel pour l'exercice clos le 31 octobre 2023 (rapport annuel 2023). Ces autres risques incluent ceux qui concernent le contexte commercial et la conjoncture économique des secteurs géographiques où nous exerçons nos activités, le marché de l'habitation et l'endettement des ménages au Canada, les technologies de l'information, les cyberrisques et les risques liés aux tierces parties, l'incertitude géopolitique, les risques environnementaux et sociaux (y compris les changements climatiques), les bouleversements numériques et l'innovation, les risques liés à la confidentialité et aux données, les changements de la réglementation, les risques liés à la culture et à la conduite, l'incidence des modifications des politiques budgétaires, monétaires et autres de gouvernements, le risque fiscal et la transparence, ainsi que notre capacité à prévoir et à gérer efficacement les risques liés aux facteurs susmentionnés. D'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de façon significative des attentes exprimées dans ces déclarations prospectives sont présentés dans les rubriques sur les risques de notre rapport annuel 2023, laquelle peut être mise à jour dans les rapports trimestriels subséquents.

Nous avertissons nos lecteurs que la liste susmentionnée de facteurs de risque n'est pas exhaustive et que d'autres facteurs pourraient également avoir une incidence défavorable sur nos résultats. Les investisseurs et autres personnes qui se fient à nos déclarations prospectives pour prendre des décisions ayant trait à la Banque Royale du Canada doivent bien tenir compte de ces facteurs et d'autres incertitudes et événements potentiels, ainsi que l'incertitude inhérente aux déclarations prospectives. Les hypothèses économiques significatives qui sous-tendent les déclarations prospectives du présent document sont présentées à la rubrique Examen de la conjoncture économique, des marchés et du contexte réglementaire et perspectives et, pour chaque secteur d'exploitation, aux rubriques Priorités stratégiques et Perspectives de notre rapport annuel 2023, lesquelles peuvent être mises à jour dans les rapports trimestriels subséquents. Sauf si la loi l'exige, nous ne nous engageons pas à mettre à jour quelque déclaration prospective que ce soit, verbale ou écrite, que nous pouvons faire ou qui peut être faite pour notre compte à l'occasion.

Des renseignements complémentaires sur ces facteurs et d'autres sont fournis aux rubriques portant sur les risques de notre rapport annuel 2023, lesquelles peuvent être mises à jour dans les rapports trimestriels subséquents. L'information fournie dans les sites Web susmentionnés ou pouvant être obtenue par l'intermédiaire de ces sites ne fait pas partie du présent document. Tous les renvois à des sites Web contenus dans le présent document sont inactifs et ne sont indiqués qu'à titre informatif.

ACCÈS AUX DOCUMENTS TRAITANT DES RÉSULTATS TRIMESTRIELS

Les investisseurs, médias et autres parties intéressées peuvent consulter le présent communiqué portant sur les résultats trimestriels, les diapositives sur nos résultats trimestriels, de l'information financière supplémentaire et notre rapport annuel 2023 en accédant à l'adresse rbc.com/investisseurs.

Conférence téléphonique sur les résultats trimestriels et diffusion Web

Notre conférence téléphonique sur les résultats trimestriels aura lieu le 30 novembre 2023 à 8 h 30 (HNE) et comportera une présentation par les dirigeants de RBC de nos résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice 2023. Cette présentation sera suivie d'une période de questions pour les analystes. Les parties intéressées pourront écouter en direct la conférence téléphonique en accédant à l'adresse rbc.com/investisseurs/information-financiere.html ou en composant le 416-340-2217 ou le 866-696-5910 et en entrant le code d'accès 3725409#, entre 8 h 20 et 8 h 25 (HNE).

Les commentaires de la direction seront affichés sur notre site Web peu après la conférence téléphonique. De plus, il sera possible d'écouter un enregistrement de la conférence dès le 30 novembre 2023 à 17 h (HNE), et ce, jusqu'au 27 février 2024, en accédant à l'adresse rbc.com/investisseurs/information-financiere.html ou en composant le 905-694-9451 ou le 800-408-3053 et en entrant le code d'accès 3344559#.

APERÇU DE RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 94 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir?faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à notre clientèle de plus de 17 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site rbc.com/collectivite-impact-social.

® Désignations commerciales déposées de la Banque Royale du Canada.

