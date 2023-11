Kahuna Workforce Solutions obtient un financement de série B de 21 millions USD auprès de Resolve Growth Partners pour optimiser les technologies de gestion des compétences pour les travailleurs de première ligne





Kahuna Workforce Solutions, le principal fournisseur de logiciels de gestion des capacités opérationnelles et des compétences, annonce aujourd'hui un cycle de financement de série B de 21 millions USD mené par Resolve Growth Partners. Cet investissement marque une étape importante dans le parcours de croissance de Kahuna et renforce l'importance cruciale de la gestion des compétences pour les secteurs dotés d'une main-d'oeuvre technique de première ligne.

À mesure que les entreprises avancent dans un écosystème complexe et en constante évolution, la compréhension, la validation et l'alignement des compétences de la main-d'oeuvre sur les objectifs stratégiques de l'entreprise sont essentiels pour rester au plus haut niveau. Kahuna est à la pointe de la technologie de gestion des compétences, fournissant aux entreprises des connaissances pratiques sur les compétences pour une évaluation, une formation et un perfectionnement efficaces, ainsi que des initiatives de dotation et de déploiement de personnel, garantissant ainsi des opérations résilientes, une productivité accrue et une main-d'oeuvre plus compétitive.

La clientèle de Kahuna, composée d'entreprises du Fortune 500 dans les secteurs de l'énergie, de la fabrication, des services sur site et des systèmes de soins de santé, témoigne de l'évolutivité et de la robustesse de la plateforme pour répondre à des exigences opérationnelles complexes. La plateforme de gestion des compétences numérise les données de compétences granulaires, éliminant le fardeau souvent associé au suivi manuel des compétences sur des feuilles de calcul Excel ou un SIRH traditionnel. Les entreprises peuvent suivre de manière dynamique les compétences, identifier et analyser les lacunes et proposer des possibilités de développement ciblées, que ce soit à domicile ou sur site.

Kahuna projette d'utiliser ce financement de croissance de manière stratégique pour accélérer et optimiser le développement et l'innovation de produits ; agrandir son équipe en ajoutant des postes clés dans les domaines des ventes et du marketing, du développement de produits, de la réussite client et de l'ingénierie ; et augmenter les capacités opérationnelles pour continuer à soutenir les clients mondiaux alors qu'ils adoptent des stratégies basées sur les compétences pour atteindre l'excellence opérationnelle.

« Nous sommes ravis de travailler avec Resolve alors que Kahuna entame sa prochaine phase de croissance. Son expertise dans les logiciels d'entreprise et son engagement en faveur de l'innovation et de l'amélioration continue s'harmonisent pleinement avec la mission, la vision et les objectifs de Kahuna », déclare Jai Shah, CEO, Kahuna Workforce Solutions. « Ce financement consolide notre capacité à fournir des solutions et un soutien essentiels en matière de gestion des compétences et à révolutionner la façon dont les entreprises gèrent et optimisent les compétences et les capacités de leur personnel. »

« Kahuna se distingue en tant que chef de file de sa catégorie, comme en témoigne la qualité des logos dans son portefeuille. Il offre le meilleur logiciel de gestion des compétences et crée de véritables partenariats avec ses clients pour générer une valeur commerciale et des résultats opérationnels qui changent la donne », déclare Jit Sinha, cofondateur et partenaire, Resolve Growth Partners. « Kahuna s'appuie sur une compréhension approfondie des besoins du marché, ce qui lui confère une position unique dans ce domaine. Notre investissement témoigne de la confiance que nous portons à Kahuna pour continuer à offrir des solutions sans pareil pour répondre aux besoins changeants de ses clients à l'échelle mondiale. »

Grâce au partenariat de Resolve, ce cycle de financement permet à Kahuna d'accroître son impact et aux entreprises de mettre en place des effectifs résilients et tournés vers l'avenir grâce à des outils et des initiatives de compétences opérationnelles pour les travailleurs de première ligne.

À propos de Resolve Growth Partners

Resolve Growth Partners est une société de capital-investissement axée sur les entreprises de logiciels B2B et permettant aux entrepreneurs passionnés et engagés d'accélérer la croissance. Resolve fournit de l'expertise et les meilleures pratiques répétables pour les talents, la commercialisation et les opérations. Pour plus d'informations sur Resolve, visitez http://www.resolvegrowth.com.

À propos de Kahuna Workforce Solutions

Kahuna Workforce Solutions est le seul logiciel de gestion des compétences conçu pour les opérations, l'apprentissage et les ressources humaines. Kahuna fournit aux entreprises des données de compétences validées pour comprendre la capacité de la main-d'oeuvre, aligner l'offre et la demande de talents et augmenter le retour sur investissement dans la formation. Dans un large éventail de secteurs, y compris les soins de santé, l'énergie, la fabrication et l'aérospatiale, Kahuna aide les entreprises à construire une main-d'oeuvre plus qualifiée et plus compétitive. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur https://kahunaworkforce.com/.

