Adani Power va assurer la co-combustion d'ammoniac vert dans son usine de Mundra en vue d'un avenir durable





Alors que les dirigeants du monde entier convergent vers les Émirats arabes unis pour assister à la Conférence des Nations unies sur le changement climatique (COP 28) du 30 novembre au 12 décembre 2023 afin d'accélérer la transition énergétique et réduire les émissions avant 2030, Adani Power Ltd, le plus grand producteur d'électricité du secteur privé indien, a lancé un projet pilote révolutionnaire de combustion d'ammoniac vert dans sa centrale de Mundra, qui s'inscrit dans le cadre de ses initiatives de décarbonation à plusieurs volets.

Dans le cadre de ce projet, la centrale de Mundra, la plus grande centrale électrique du secteur privé en Inde, assurera la co-combustion de jusqu'à 20 % d'ammoniac vert dans la chaudière d'une unité conventionnelle de 330 MW alimentée au charbon.

L'ammoniac vert, produit à partir d'hydrogène vert, lui-même produit par électrolyse à l'aide d'énergie renouvelable, est une matière première potentielle pour les chaudières. Étant donné que l'ammoniac ne contient pas de carbone, sa combustion n'entraîne aucune émission de CO 2 , et en fait donc une solution neutre en carbone à long terme comparée aux combustibles fossiles. Adani Power a déjà établi des critères de référence dans l'industrie en matière d'émissions « par unité » et a adopté une « technologie ultra supercritique » de pointe dans ses centrales les plus récentes.

Adani Power a conclu un partenariat avec les sociétés japonaises IHI et Kowa pour mettre en oeuvre le projet pilote et envisager son élargissement vers d'autres unités et centrales d'APL. Kowa est une entreprise engagée dans le domaine des économies d'énergie et des produits de création d'énergie, tandis qu'IHI est une entreprise de l'industrie lourde disposant d'une technologie de combustion de l'ammoniac.

Les essais de combustion dans les installations d'IHI au Japon ont commencé avec un mélange à 20 % d'ammoniac, simulant l'équipement de la centrale électrique de Mundra. Les partenaires pensent que les résultats seront suffisamment encourageants pour la mise en oeuvre de cette solution à la centrale de Mundra lorsque la parité économique sera atteinte entre les deux matières premières. La centrale de Mundra est le premier site sélectionné en dehors du Japon pour bénéficier de cette initiative écologique de pointe.

Le projet a été conçu sous l'égide du partenariat Japon-Inde pour les énergies propres (CEP), qui vise à garantir la sécurité énergétique, à atteindre la neutralité carbone et à réaliser la croissance économique. Il a été sélectionné dans le cadre du « Projet international de démonstration de technologies japonaises contribuant à la décarbonation et à la transition énergétique » de l'Organisation pour le développement des énergies nouvelles et des technologies industrielles (NEDO). La NEDO est l'organisme national japonais de recherche pour le développement qui encourage l'innovation par la promotion du développement technologique nécessaire à la réalisation d'une société durable.

« Adani Power s'engage pleinement à réduire son empreinte carbone en adoptant les technologies les plus récentes et des mesures proactives dans l'ensemble de sa chaîne de création de valeur. Dans la poursuite de cette vision, nous sommes heureux de nous associer à IHI et Kowa pour mélanger de l'ammoniac vert dans notre centrale de Mundra, permettant ainsi la réduction des émissions de CO2. Nous continuerons à intégrer de plus en plus de technologies de pointe pour réduire les émissions à moyen terme », a déclaré M. Anil Sardana, directeur général d'Adani Power Ltd.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site www.adanipower.com

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

29 novembre 2023 à 13:15

Communiqué envoyé leet diffusé par :