European Bioplastics réagit au vote du Parlement européen sur la proposition de règlement relatif aux emballages et déchets d'emballages/Le Parlement européen envoie des signaux contradictoires au secteur des bioplastiques

BRUXELLES, 29 novembre 2023 /PRNewswire/ -- European Bioplastics (EUBP) félicite le Parlement européen pour avoir reconnu le rôle des plastiques compostables dans la prévention en matière de déchets d'emballage et la réalisation des objectifs de recyclage.

EUBP se réjouit d'une approche moins prescriptive, à l'instar de celle adoptée par le Parlement européen en session plénière la semaine dernière, pour les formats d'emballage dans lesquels les plastiques biosourcés et compostables jouent un rôle important et continueront à le faire.

« Le vote d'aujourd'hui peut être considéré comme une première étape permettant à l'Union européenne (UE) d'atteindre l'objectif de générer au moins 20 % du carbone utilisé dans les produits chimiques et les plastiques à partir de sources non fossiles d'ici 2030 », a déclaré Roberto Ferrigno, Directeur des affaires européennes pour l'association EUBP. « Toutefois, le potentiel n'est pas encore pleinement exploité. Nous regrettons que le rôle des plastiques biosourcés dans la réalisation des objectifs de contenu recyclé n'ait pas été soutenu. EUBP pense que les plastiques biosourcés peuvent contribuer et contribueront, si cela est possible, à la transition vers une économie circulaire, en stockant et en réaffectant le dioxyde de carbone », a-t-il ajouté.

Dans un marché de plus en plus concurrentiel, l'approche excessivement réglementaire qui persiste à l'égard des bioplastiques met en péril la poursuite du développement d'applications d'emballage durables et innovantes en ralentissant les investissements nécessaires.

« EUBP appelle les colégislateurs de l'UE à concevoir et à adopter un règlement sur les emballages et déchets d'emballages qui permette la poursuite du développement des technologies de production de polymères biosourcés à zéro émission nette, en tant qu'outils permettant de réaliser la transformation du Pacte vert pour l'Europe », conclut Hasso von Pogrell, directeur général de EUBP.

