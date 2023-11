Le défi Live Net Zero Holiday Challenge du Canadian Geographic incite 8 familles à travers le pays à réduire leur empreinte carbone.





Les familles sont en compétition pour un prix de 50 000 $.

OTTAWA, ON, le 29 nov. 2023 /CNW/ - Il s'agit d'un défi unique en son genre dans le pays. : une compétition nationale entre 8 familles canadiennes pour réduire leur consommation d'énergie, diminuer leur empreinte carbone et réduire leurs dépenses en énergie, dans le but de devenir neutre en carbone et sauver la planète.

Aujourd'hui, les familles se lancent dans le cinquième et dernier défi du concours, avec pour objectif de célébrer les fêtes tout en réduisant leur empreinte carbone.

Pour sa deuxième année d'existence, Live Net Zero a attiré des familles de partout au pays qui se disputeront un prix en espèces de 50 000 dollars en fonction de leur capacité à réduire leurs émissions de carbone tout

en améliorant l'efficacité énergétique de leur logement, leurs déplacements, leur consommation d'aliments et de biens de consommation et leur capacité à impliquer leurs concitoyens.

Développé par Canadian Geographic pour aider les Canadiens à comprendre comment ils peuvent apporter des changements pratiques dans leur vie pour protéger l'environnement, le concours culminera avec le Défi des vacances, qui constituera la dernière étape vers la ligne d'arrivée. Les familles ont déjà relevé quatre autres défis depuis septembre.

Défi final : Vacances 27 novembre - 10 décembre

L'annonce aura lieu en mars. Pour sa deuxième année, Live Net Zero s'est étendu au Québec et a recruté plus de familles et de partenaires que jamais.

Les familles ont déjà relevé d'autres défis :

Défi 1 : Faire la navette entre le domicile et le lieu de travail du 4 au 17 septembre 2023

navette entre le domicile et le lieu de travail du 4 au 17 septembre 2023 Défi 2 : Enveloppe de la maison 25 septembre-8 octobre 2023

Défi 3 : Chauffage et refroidissement 16 octobre - 29 octobre 2023

Défi 4 : Électricité 6 novembre - 19 novembre 2023

"Les Canadiens veulent faire leur part pour réduire les émissions, mais il est souvent difficile de faire le premier pas, de savoir ce qui fonctionnera et comment faire la différence. À l'instar des familles participant au défi Live Net Zero, Shell Canada s'est engagée à devenir une entreprise à émissions énergétiques nettes nulles d'ici 2050. Ce n'est pas facile, mais nous progressons en réduisant les émissions provenant de nos propres activités et des carburants et autres produits énergétiques que nous vendons à nos clients", a déclaré Susannah Pierce, présidente et présidente nationale de Shell Canada.

"La Banque Scotia a été fière de constater les résultats de la première année du défi, au cours de laquelle les familles participantes ont réduit leurs émissions de 40 %, ce qui correspond à l'objectif national du Canada pour 2035. Les familles ont fait preuve de détermination et d'ingéniosité et ont partagé leurs leçons en matière d'économie d'énergie dans les médias sociaux et sur le site Web de Live Net Zero", a déclaré Meigan Terry, vice-présidente principale et directrice du développement durable, de l'impact social et des communications à la Banque Scotia.

"Canadian Geographic veut être le moteur du changement que les Canadiens appellent de leurs voeux. Nous avons vu les ravages causés par le changement climatique cet été, avec de la fumée dans nos villes et notre forêt boréale en feu. Nous pensons qu'en faisant appel à certaines des familles les plus dévouées du pays, nous pouvons tous apprendre ensemble comment chacun d'entre nous, en tant qu'individu, peut construire un avenir meilleur et plus durable pour le Canada", a déclaré John Geiger, PDG de Canadian Geographic.

Rencontrez les familles :

Famille Proulx-Pointe Claire, Québec

Cette famille de cinq personnes vit dans une vieille maison construite en 1927. Ils veulent moderniser leur maison pour réduire leur empreinte carbone, ils aiment l'aventure et veulent conduire une voiture électrique en famille et impliquer leurs enfants dans un mode de vie qui réduira leurs émissions de carbone.

Famille Shannon-Airdrie, Alberta

Cette famille de cinq personnes vit dans une maison individuelle construite en 1980. Ils souhaitent rénover leur maison pour qu'elle devienne une maison nette zéro, et sont passionnés par l'idée de faire partie d'une communauté durable.

Famille MacInnis-Dartmouth, Nouvelle-Écosse

Cette famille de quatre personnes, avec une autre en route, vit dans une vieille maison construite en 1936. Elle a une bonne connaissance de l'évaluation énergétique des habitations et est prête à installer une pompe à chaleur dans le cadre du défi. Cette famille possède deux voitures, mais elle compte prendre le vélo et utiliser les transports en commun pour changer ses habitudes quotidiennes. Ils veulent protéger l'environnement et leur communauté.

Famille Foreman-Hanwell, Nouveau-Brunswick

Cette famille de cinq personnes effectuera des travaux de rénovation dans le cadre du défi, notamment en installant de nouvelles portes et fenêtres et en apprenant ensemble comment rendre leur maison économe en énergie. Ils considèrent le concours comme un moyen d'apprendre ensemble comment ils peuvent s'engager davantage dans un mode de vie durable...

Famille Waddell-Windsor, Ontario

Cette famille de quatre personnes, plus un chat, participe à des initiatives de réduction des émissions de carbone. La famille a récemment déménagé à Windsor et cherche à améliorer sa maison et à adopter des habitudes qui ont un impact sur l'environnement, notamment en n'achetant rien de neuf et en ne se procurant pas de voiture.

Famille DePape-Winnipeg, Manitoba

Cette famille de trois personnes vit dans une vieille maison construite en 1928. Ils ont récemment acheté un véhicule électrique et veulent construire un meilleur avenir pour leur enfant. Ils savent que le changement climatique est là et veulent passer à une consommation nette zéro. Ils recherchent des pompes à chaleur et d'autres moyens de rendre leur vieille maison économe en énergie.

Famille Amarally-Etobicoke, Ontario

Cette famille de cinq personnes est végétalienne, aime la nature et les activités de plein air, et aime composter. Ils jardinent, conduisent une Tesla et ont une maison équipée d'une chaudière à haut rendement et d'un chauffe-eau sans réservoir, et ils essaient de construire une maison verte pour être encore plus économe en énergie.

Famille Reid- Dundas, Ontario

Cette famille de six personnes vit dans une maison individuelle construite en 1964. Leur mère, Jen, a créé un comité pour la justice climatique et est une enseignante qui souhaite sensibiliser ses élèves au changement climatique. Ils aimeraient parvenir à une consommation nette zéro en apportant des améliorations à leur maison.

Les données

Selon Statistique Canada, 23,8 % de la consommation totale d'énergie du Canada est utilisée pour alimenter nos maisons et génère 18,8 % des émissions de gaz à effet de serre du pays. Les ménages génèrent également d'autres émissions directes et indirectes de GES liées aux déplacements domicile-travail, à l'alimentation, aux voyages, aux loisirs, aux biens et aux services. Bien que la plupart des Canadiens soient déterminés à réduire leur empreinte carbone, il est difficile pour plusieurs de savoir par où commencer. C'est pourquoi Canadian Geographic a créé Live Net Zero.

