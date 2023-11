La CDPQ devient actionnaire de Solotech afin d'accélérer sa croissance à l'international





MONTRÉAL, le 29 nov. 2023 /CNW/ - La CDPQ annonce aujourd'hui une prise de participation minoritaire dans Solotech, un leader mondial en audiovisuel et technologies du divertissement. Cette transaction, qui représente l'investissement financier le plus important dans l'entreprise depuis 2013, aura pour objectif d'appuyer la stratégie d'acquisitions et de croissance organique de Solotech, qui vise à élargir sa présence dans divers marchés et à créer davantage de valeur pour sa clientèle.

Quelques faits saillants sur Solotech :

Fondée à Montréal en 1977, Solotech a une expertise reconnue en solutions événementielles et technologiques ainsi qu'en vente et intégration de systèmes audiovisuels;

Compte 2 000 employés répartis dans plus de 20 emplacements stratégiques en Amérique du Nord, en Europe et en Asie;

et en Asie; Détenue depuis 2013 par un groupe d'actionnaires québécois - Claridge, Investissement Québec et Desjardins Capital - auquel s'ajoute la CDPQ;

10 acquisitions réalisées depuis 2018;

Plus de 12 000 projets livrés annuellement.

« Avec cet investissement, le plus important de la dernière décennie pour Solotech, la CDPQ accompagnera l'entreprise dans sa prochaine phase de croissance. En adéquation avec les priorités de la CDPQ, cet investissement vise non seulement à faire passer les activités de Solotech à la vitesse supérieure, mais aussi à faciliter son expansion mondiale et à faire valoir son savoir-faire en audiovisuel et en technologie », affirme Kim Thomassin, première vice-présidente et cheffe, Québec de la CDPQ.

« L'engagement de la CDPQ est un gage de confiance envers notre modèle d'affaires et cet investissement financier nous permettra de saisir de nouvelles occasions d'affaires en tant que consolidateur mondial d'audiovisuel et de technologies », a mentionné Martin Tremblay, président et chef de la direction, de Solotech.

« Nous accueillons avec enthousiasme un nouveau partenaire d'envergure mondiale comme la CDPQ. Nous sommes convaincus que nous pourrons bénéficier d'un réseau additionnel important et d'une expertise qui saura enrichir nos perspectives au sein du conseil d'administration, notamment pour faire croître Solotech », ajoute Pierre Boivin, président et chef de la direction de Claridge et président du conseil d'administration de Solotech.

Grâce à un solide réseau de partenaires, Solotech offre des services et solutions en audio, vidéo, éclairage, gréage, habillage de scène et systèmes de contrôle et de collaboration, en plus des technologies virtuelles, des sports électroniques et de la webdiffusion. Son savoir-faire inégalé contribue à créer des expériences uniques partout dans le monde. L'entreprise est reconnue dans divers marchés, dont la musique, les sports, les affaires, le transport, la culture et l'éducation. Elle possède également une plateforme de commerce en ligne offrant des produits audiovisuels neufs et usagés.

De Las Vegas à Londres, en passant par Miami et Ottawa, l'équipe chevronnée de Solotech contribue à des événements d'entreprise, à près de 280 festivals par année et à des tournées musicales, dont celles de Taylor Swift, P!nk, Harry Styles, Adele et The Weeknd. Une proportion importante de ses revenus annuels sont générés par des projets d'installations audiovisuelles complexes et d'envergure, dont à Resorts World Las Vegas, à Outernet London, au Tottenham Hotspur Stadium, à Disney World, au Centre Bell, au Caesars Palace, à l'aéroport international de Hong Kong et plusieurs autres.

Solotech figure en 5e position parmi les 50 plus importants intégrateurs de systèmes au monde et parmi les leaders mondiaux en solutions événementielles. En 2023, elle a été reconnue aux Parnelli Awards dans la catégorie Meilleure compagnie de production vidéo de l'année pour le projet The Weeknd. En 2022, elle a reçu par le AV Magazine le prix du Meilleur projet et événement mondial pour ABBA Voyage au Royaume-Uni. En 2019, elle a été reconnue dans le 2019 Year-End Touring Chart de Billboard pour avoir contribué à six des dix tournées les plus populaires.

Martin Tremblay conclut : « Nous sommes très emballés par les nouvelles possibilités qui s'offrent à nos équipes avec l'arrivée de la CDPQ afin de faire rayonner encore davantage leur expertise et leur talent. Desservir nos clients à travers le monde est la genèse de notre expansion et c'est encore aujourd'hui ce qui nous motive à leur offrir un service de qualité et les meilleures technologies pour leurs projets ambitieux. »

À propos de Solotech

Fondée il y a plus de 45 ans, Solotech est un leader mondial en audiovisuel et en technologies du divertissement comptant 20 emplacements stratégiques au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie. Solotech offre sous un même toit des services et solutions en audio, vidéo, éclairage, gréage, habillage de scène et systèmes de contrôle et de collaboration. L'entreprise est reconnue globalement pour son expertise en solutions événementielles et en intégration de systèmes dans divers marchés, dont la musique, les sports, les affaires, la culture et l'éducation. La clientèle peut également profiter de son Centre de services, de sa Boutique en ligne et de son savoir-faire en technologies virtuelles. Solotech compte 2 000 employés répartis à travers ses bureaux de Los Angeles, Las Vegas, Nashville, Miami, Orlando, Pensacola, Londres, Birmingham, Manchester, Francfort, Calgary, Toronto, Montréal, Ottawa, Québec, Saguenay, Halifax, Macau et Hong Kong. Pour en savoir davantage : www.solotech.com/fr.

À propos de la CDPQ

La CDPQ investit de façon constructive pour générer des rendements durables à long terme. Comme groupe mondial d'investissement qui gère des fonds provenant de régimes de retraite et d'assurances publics, nous appuyons nos partenaires pour bâtir des entreprises qui stimulent la performance et le progrès. Nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placement privé, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 30 juin 2023, l'actif net de la CDPQ s'élevait à 424 G$ CA. Pour en savoir plus sur la CDPQ, visitez le site cdpq.com, consultez nos pages LinkedIn ou Instagram, ou suivez-nous sur X.

CDPQ est une marque de commerce déposée par la Caisse de dépôt et placement du Québec et utilisée sous licence par ses filiales.

