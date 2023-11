Le marché de Noël Lucia de Berlin illuminé par l'énergie verte de Zendure





BERLIN, 29 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Zendure , une start-up de technologie énergétique en pleine croissance, annonce son parrainage du marché de Noël Lucia à Berlin cette année. Zendure fournira ses produits de stockage d'énergie sur place pour alimenter l'événement depuis Schönhauser Allee 36, 10435 Berlin, Allemagne, ce qui marque une étape importante en tant que première marque de stockage d'énergie à illuminer ce marché de Noël apprécié et à promouvoir un avenir durable grâce à l'énergie verte.

Le marché de Noël Lucia, situé à Berlin-Pankow, enchantera les visiteurs du 27 novembre au 22 décembre en mettant l'accent sur le développement durable. Si les décorations lumineuses étincelantes du marché et les marmites de vin chaud fumantes contribuent à son atmosphère magique, elles dépendent également d'une alimentation électrique continue. Pour ce faire, Zendure fournit la centrale électrique SuperBase V et des panneaux solaires flexibles pour dix stands. Tout au long de la journée, ces panneaux solaires flexibles exploiteront l'énergie du soleil, la stockant dans la SuperBase V . Grâce à sa capacité substantielle allant de 6,4 à 64 kWh, cette installation assure un approvisionnement suffisant en énergie pour la préparation de la nourriture et des boissons, ainsi que pour l'éclairage des étals pendant les heures d'ouverture du marché, y compris pendant les soirées.

« Les marchés de Noël sont une tradition de longue date, qui répand la joie parmi les gens qui se rassemblent pour célébrer cette saison festive et lumineuse avec leurs proches. Chez Zendure, nous sommes ravis de participer au marché de Noël Lucia de cette année, en collaborant avec les organisateurs pour faire briller le marché à l'aide de notre SuperBase V et de panneaux solaires flexibles , ainsi qu'en montrant le potentiel de l'énergie propre, a expliqué Jolene Shang, directrice marketing de Zendure. Nous envisageons un avenir plus vert pour les marchés de Noël. Les solutions avancées en matière d'énergie propre révolutionnent non seulement nos maisons, mais aussi notre mode de vie, y compris lors d'événements comme celui-ci. »

En outre, Zendure disposera d'un espace d'exposition sur place et présentera sa gamme de produits énergétiques, notamment SolarFlow , une solution de stockage pour l'énergie solaire provenant des centrales électriques de balcon.

Tout le monde est cordialement invité à visiter le marché de Noël Lucia et à se joindre à la célébration des fêtes de fin d'année.

À propos de Zendure

Fondée en 2017, Zendure est l'une des start-ups de technologie énergétique qui connaît la croissance la plus rapide. Elle est basée dans les pôles technologiques de la Silicon Valley aux États-Unis, dans la région de la Grande Baie en Chine, au Japon et en Allemagne. Sa mission est de fournir aux ménages du monde entier une énergie propre, fiable et abordable, en vulgarisant les dernières technologies de l'énergie.

