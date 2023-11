Le Conseil de recherche sur les technologies avancées d'Abou Dhabi lance « AI71 » : une nouvelle société d'IA pionnière en matière de contrôle décentralisé des données pour les entreprises et les pays.





À l'ère des progrès rapides dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA), le Conseil de recherche sur les technologies avancées (ATRC) d'Abu Dhabi fait un nouveau pas audacieux avec le lancement de sa nouvelle société d'IA, AI71. L'entité s'appuiera sur les modèles d'IA générative Falcon du Technology Innovation Institute et se concentrera sur les spécialisations multi-domaines tout en offrant des options de contrôle des données d'IA sans précédent aux entreprises et aux pays cherchant à s'auto-héberger pour une plus grande confidentialité.

Cette nouvelle puissance en matière d'IA a été lancée par Son Altesse Sheikh Khaled ben Mohamed ben Zayed Al Nahyan, prince héritier d'Abou Dhabi et président du Conseil exécutif d'Abou Dhabi, en présence de plusieurs ministres et représentants de grandes sociétés technologiques multinationales.

Alors que l'Institut d'innovation technologique de l'ATRC a développé les grands modèles de langage (LLM) Falcon 7B, 40B et 180B, ce sera VentureOne, la branche commerciale de l'ATRC, qui commercialisera l'AI71 dans plusieurs domaines, en commençant avec les secteurs des services médicaux, éducatifs et juridiques. En permettant l'accès à de vastes entrepôts de données anonymisées dans ces secteurs verticaux ? représentant une population riche et diversifiée ? AI71 offrira un différenciateur essentiel par rapport à d'autres marchés sérieux de l'IA aujourd'hui ? à savoir l'infrastructure électronique hautement numérisée et relativement mature des Émirats arabes unis.

À une époque où l'innovation dépasse souvent les cadres réglementaires, la structure décisionnelle rapide du gouvernement des Émirats arabes unis permettra de positionner de manière unique la nouvelle entreprise pour tirer parti de ses avancées responsables en matière d'IA à l'échelle mondiale, en contournant les longs processus souvent associés à de tels développements.

Grâce à des partenariats et des collaborations, AI71 permettra à ses clients de déployer ses modèles d'IA et de bénéficier d'un accès à des réservoirs de données sophistiqués pour garantir des performances d'IA générative exceptionnelles. Plus important encore, AI71 permettra une propriété décentralisée des données, permettant aux clients de garder le contrôle de leurs propres données. Cette offre établira de nouvelles normes en matière de confidentialité et de sécurité, servant de différenciateur pour les projets d'IA où la souveraineté des données est essentielle. Il s'agit d'une option révolutionnaire en matière d'accessibilité à l'IA, en particulier pour les entreprises, les grandes sociétés et les entités gouvernementales étrangères soucieuses de garantir la confidentialité de leurs données.

AI71 sera construite selon une approche pro-innovation, respectueuse des normes éthiques, principes et valeurs de la société, et sur le principe que la technologie de l'IA ne doit pas rester entre les mains de quelques-uns mais être accessible à un plus grand nombre de personnes pour favoriser l'innovation créative. La nouvelle société d'IA s'efforcera de renforcer les références d'Abou Dhabi et de l'ensemble des Émirats arabes unis en tant que concurrent sérieux de l'IA et, ce faisant, d'annoncer l'arrivée à maturité de l'économie de la connaissance du pays.

Le secrétaire général du Conseil de recherche sur les technologies avancées (ATRC), S.E. Faisal Al Bannai, a déclaré : « Aux Émirats arabes unis, la collaboration est plus qu'une simple pratique : c'est une valeur ancrée dans notre ADN. Nos modèles d'IA générative Falcon, au coeur d'AI71 habiliteront les développeurs, les entreprises, et les pays, et leur accorderont l'autonomie nécessaire pour piloter leur propre destin en matière de données. Avec l'accès aux ensembles de données centralisés des Émirats arabes unis, la commercialisation délibérée de nos modèles d'IA dans divers secteurs constitue un élément central de notre feuille de route AI71. Tout en explorant cette voie, nous nous engageons également fermement à perpétuer l'accès en licence libre ou open source des modèles Falcon AI, car ce n'est qu'en démocratisant ces précieuses ressources de données que nous bénéficierons réellement à l'ensemble de la société. »

La première des spécialisations de pointe d'AI71 aura une orientation médicale et cherchera à transformer les capacités de diagnostic et de prise de décision, modifiant considérablement la précision et le temps consacré à chaque patient.

Les secteurs éducatif et juridique doivent également tirer profit de l'intégration et des améliorations de l'IA, ce qui aura un impact sur chaque domaine avec des avantages nuancés qui mèneront à de nouvelles solutions pour soutenir le développement sociétal.

AI71 collabore avec sept partenaires à travers l'écosystème. Il s'agit notamment du Department of Government Enablement ? ??Abu Dhabi, qui centralise plus de 30 entités gouvernementales grâce à la numérisation ; Le Bureau de l'intelligence artificielle, de l'économie numérique et des applications de travail à distance, pour soutenir une adoption plus large; World Wide Technology pour co-développer des solutions d'IA intégrées sur site ; CNTXT pour fournir des services d'étiquetage et d'annotation des données ; Hub71 pour attirer et faire évoluer les startups technologiques et IA ; PwC Middle East pour répondre aux cas d'utilisation des clients ; et AWS pour fournir une capacité de puissance de calcul.

Vu que l'IA influencera notre façon de vivre et de travailler dans un avenir proche, la société nouvellement créée cherchera à élargir ses offres aux entreprises en fonction de la demande du secteur et à faciliter la diffusion généralisée de l'IA dans l'ensemble de l'économie. AI71 offre l'opportunité de mener un changement radical et de piloter un écosystème axé sur l'IA aux Émirats arabes unis et au-delà.

Alors que l'IA71 a un impact sur les entreprises, les industries et les gouvernements, VentureOne introduira de nouvelles spécialisations pour répondre à la demande croissante de divers secteurs.

