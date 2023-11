Les solutions de Planview disponibles dès maintenant sur AWS Marketplace





Planview, leader mondial de la gestion de portefeuille et de la chaîne de valeur, a annoncé ce jour que cinq de ses solutions sont désormais disponibles sur AWS Marketplace, un catalogue numérique contenant des milliers de listes de logiciels produits par des éditeurs de logiciels indépendants qui facilitent la recherche, le test, l'achat et le déploiement de logiciels exécutables sur Amazon Web Services (AWS). Les solutions disponibles dès maintenant incluent Planview AgilePlace, Planview Hub, Planview Portfolios, Planview ProjectPlace et Planview Viz.

« Les entreprises de tous les secteurs sont confrontées à l'accélération du rythme des changements : évolution de la dynamique du marché, incertitudes économiques, évolution des attentes des clients, etc., a déclaré Louise K. Allen, directrice des produits chez Planview. Pour réussir dans ces conditions, les entreprises ont besoin de technologies qui leur permettent d'avoir une vision claire des initiatives stratégiques à prendre, des priorités à modifier et des adaptations nécessaires pour obtenir plus rapidement des résultats. En mettant nos solutions à disposition sur AWS Marketplace, nous apportons la puissance de Planview aux clients AWS et nous les aidons ainsi à répondre à ces exigences avec encore plus d'agilité et d'efficacité. »

Planview permet aux responsables commerciaux, technologiques et de la transformation de planifier, financer et mettre en oeuvre des initiatives de transformation tout en réduisant les coûts opérationnels, en maximisant l'utilisation des capacités et en raccourcissant le délai de rentabilisation. En accédant à la plateforme de solutions Planview sur AWS Marketplace, les clients AWS peuvent faire le lien entre, d'une part, l'orientation et les objectifs des chefs d'entreprise et l'innovation ascendante et, d'autre part, le travail des équipes, ce qui accélère le délai de rentabilisation et réduit les risques de paris stratégiques. De plus, les produits disponibles sur AWS Marketplace accélèrent et facilitent considérablement le processus d'approvisionnement. Pour les clients du programme AWS Enterprise Discount (EDP), les achats de logiciels sur AWS Marketplace annulent leur engagement de dépenses envers AWS.

Les produits disponibles dès aujourd'hui sur AWS Marketplace sont les suivants :

Planview AgilePlace : permet aux entreprises et à leurs équipes de visualiser les tâches au moyen de tableaux Kanban et de mesures Lean pour favoriser un flux de travail continu et accélérer la vitesse de livraison.

Planview Hub : fournit des intégrations évolutives et sophistiquées en temps quasi réel qui aident les responsables informatiques et leurs équipes à éliminer les inefficacités.

Planview Portfolios : combine la planification commerciale et technologique pour optimiser la capacité de financement et de ressources, offre une visibilité de bout en bout, effectue le suivi des chiffres réels par rapport au plan et accélère l'exécution stratégique.

Planview ProjectPlace : permet aux équipes et aux chefs de projet de collaborer en réunissant la planification et la livraison au même endroit pour favoriser la réussite des projets.

Planview Viz : repère les inefficacités, les dépendances des projets et les erreurs de priorisation tout au long de la chaîne de création de valeur et facilite leur résolution à grande échelle.

Leader en matière de gestion de portefeuille et de la chaîne de valeur, Planview sert 4 500 clients dans le monde, dont 59 sont inscrits sur la liste Fortune 100. La Société, qui est considérée comme un leader par les principaux cabinets d'analystes indépendants, a récemment été désignée leader du classement 2023 du Gartner® Magic Quadranttm for Strategic Portfolio Management, du Gartner® Magic Quadranttm for Adaptive Project Management and Reporting 2023, de The Forrester Wavetm, Value Stream Management, Q4 2022, et de The Forrester Wavetm, Strategic Portfolio Management Tools, Q1 2022.

Des informations complémentaires sur Planview sont disponibles sur les pages internet suivantes :

À propos de Planview

Planview a une mission : construire l'avenir du travail connecté, des idées à l'impact. Planview aide les organisations à accélérer la réalisation de ce qui compte le plus, en aidant nos clients à passer du besoin à la vitesse, de la passion au progrès, et des frais généraux à l'optimisation. Notre plateforme connectée de solutions sous-tend les transformations commerciales et numériques de plus de 4 500 clients dans le monde, dont 59 des 100 plus grandes entreprises du monde (Fortune 100). Planview permet aux entreprises d'améliorer les délais de mise sur le marché et la prédictibilité, d'accroître l'efficacité pour libérer des capacités et de s'assurer que leurs initiatives les plus stratégiques produisent les résultats escomptés.

