Le rapport mondial trimestriel sur les renseignements sur les menaces de BlackBerry montre une augmentation de 70 % des nouvelles attaques de malwares





Les secteurs des services financiers à fort enjeu et de la santé sont les plus ciblés

WATERLOO, ON, 28 novembre 2023 /PRNewswire/ -- BlackBerry Limited (NYSE: BB; TSX: BB) a publié aujourd'hui son dernier rapport mondial trimestriel sur les renseignements sur les menaces, qui révèle une augmentation de 70 % des nouveaux malwares auxquels ont été confrontées les solutions de cybersécurité alimentées par l'IA de BlackBerry. Avec 26 cyberattaques par minute, cela met en évidence une diversification des outils et des attaques perpétrées par les acteurs de la menace qui ciblent des secteurs à fort enjeu ou financièrement lucratifs.

« Les acteurs malveillants s'efforcent plus que jamais d'élargir la portée et le volume des cyberattaques, a déclaré Ismael Valenzuela, vice-président de la recherche et du renseignement sur les menaces de BlackBerry. L'intensification du nombre de nouvelles attaques ciblant des pays et des secteurs d'activités démontre l'impact du climat macroéconomique sur la cybersécurité. Cependant, si les menaces augmentent en nombre et en diversité, il en va de même de notre capacité à nous défendre contre elles grâce à des technologies avancées qui permettent de prévoir et de prévenir les attaques. »

Parmi les éléments clés du dernier rapport mondial sur les renseignements sur les menaces de BlackBerry qui couvre une période de trois mois allant de juin à août, figurent :

Une augmentation continue du nombre de cyberattaques par minute. BlackBerry a stoppé plus de 3,3 millions d'attaques ; environ 26 attaques et 2,9 échantillons uniques de malware par minute.

Les secteurs financiers et de la santé sont les plus ciblés. Le secteur financier a été le plus fréquemment attaqué ce trimestre, et les établissements de soins de santé arrivent en deuxième position. Les données de grande valeur et la possibilité de perturber des services essentiels font de ces secteurs une cible privilégiée pour des attaques percutantes ou rentables.

Les groupes de ransomwares font de la double extorsion une pratique courante. Les groupes de ransomware LockBit, Cl0p, Cuba et ALPHV utilisent de plus en plus des tactiques de double extorsion comme assurance contre les attaques, alors que les organisations du monde entier améliorent leurs stratégies de sauvegarde de données.

L'Australie et les États-Unis sont touchés par la plus forte augmentation du nombre d'attaques dans le secteur public. L'Australie et les États-Unis ont connu une hausse de plus de 50 % des attaques contre le secteur public ce trimestre. La solution Cylance® AI de BlackBerry a empêché le plus grand nombre de cyberattaques aux États-Unis, suivis par le Canada , le Japon, le Pérou et l'Inde. Les malwares les plus originaux ont été observés aux États-Unis, puis au Japon, en Corée du Sud, en Inde et au Canada .

Téléchargez un exemplaire du rapport mondial sur les renseignements sur les menaces de BlackBerry sur BlackBerry.com, et inscrivez-vous pour assister à notre webinaire Plongée en profondeur dans le rapport sur les renseignements sur les menaces le 6 décembre pour en savoir plus.

28 novembre 2023 à 09:29

