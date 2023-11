NanoXplore reçoit l'approbation du TSX à son offre publique de rachat dans le cours normal des activités





MONTRÉAL, 28 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- NanoXplore Inc. (« NanoXplore » ou « la Société ») (TSX : GRA et OTCQX : NNXPF), est heureuse d'annoncer que la Bourse de Toronto (TSX) a approuvé la demande de la Société d'adopter un programme d'offre publique de rachat dans le cours normal des activités (OPRNC), par lequel NanoXplore peut acheter, pour annulation, jusqu'à 5 936 205 actions ordinaires, soit environ 5 % du capital flottant (composé de 118 724 119 actions ordinaires au 22 novembre 2023, sur les 169 378 431 actions ordinaires émises et en circulation). La Société peut acheter des actions dans le cadre de l'OPRCN sur une période de douze mois commençant le 1er décembre 2023 et se terminant le 30 novembre 2024, date d'expiration de l'offre. Les achats dans le cours normal des activités s'effectuent par l'intermédiaire du TSX et de certains systèmes de négociation alternatifs canadiens et le prix de toute action rachetée sera le prix du marché en vigueur au moment de l'acquisition.



Toutes les actions ordinaires achetées par la Société seront annulées. Le nombre d'actions rachetées un jour donné ne peut excéder 14 011 actions ordinaires, ce qui équivaut à 25 % du volume quotidien moyen des opérations à la TSX pour la période de six mois se terminant le 31 octobre 2023, sauf lorsque les achats sont effectués conformément à l'« exception d'achat en bloc » des règles de la TSX. Le volume quotidien moyen pour cette période a été calculé selon les règles du TSX et est égal à 56 045 actions ordinaires.

Le conseil d'administration de la Société estime que l'achat par la Société de ses propres actions ordinaires peut, dans des circonstances appropriées, constituer un investissement responsable des fonds disponibles.

La mesure dans laquelle NanoXplore rachètera ses actions et le moment de ces rachats dépendront des conditions du marché et d'autres considérations d'entreprise, telles que déterminées par l'équipe de direction de NanoXplore. La Société utilisera les fonds existants pour acheter les actions.

À propos de NanoXplore

NanoXplore Inc. est une société de graphène, un manufacturier et un fournisseur de poudre de graphène à haut volume pour usage dans les marchés industriels et des transports. La Société fournit également des produits de composite et des produits de plastique enrichis de graphène standards et sur mesure à plusieurs clients dans les domaines du transport, de l'emballage et de l'électronique, ainsi que dans d'autres secteurs industriels. La Société est également un fabricant de batteries Li-ion enrichies de silicium-graphène pour les marchés des véhicules électriques et du stockage de réseau. NanoXplore a son siège social à Montréal, au Québec, et possède des installations de fabrication au Canada, aux États-Unis et en Europe.

Informations prospectives

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs et de l'information prospective (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Exception faite de ceux portant sur des faits avérés, tous les énoncés peuvent être considérés comme des énoncés prospectifs et sont assujettis à des risques et incertitudes. Tous les énoncés prospectifs sont fondés sur nos convictions ainsi que sur des hypothèses fondées sur l'information disponible au moment où l'hypothèse a été formulée et sur l'expérience et la perception de la direction concernant les tendances historiques, les conditions actuelles et les développements futurs attendus, ainsi que sur d'autres facteurs jugés appropriés dans les circonstances. Aucune assurance ne peut être donnée que ces hypothèses et attentes s'avéreront exactes. Les énoncés prospectifs ne sont pas des faits, mais seulement des prévisions et peuvent généralement être identifiés par l'utilisation d'expressions telles que « anticiper », « croire », « continuer », « pourrait », « estimer », « prévoir », « croître », « s'attendre à », « planifier », « avoir l'intention de », « futur », « orientation », « peut », « projet », « devrait », « stratégie », « cible », « sera » ou des expressions similaires suggérant des résultats futurs.

L'information prospective ne constitue pas une garantie de performance future et implique un certain nombre de risques et d'incertitudes. Cette information prospective implique nécessairement des risques et des incertitudes connus et inconnus, y compris les hypothèses et les facteurs de risque pertinents présentés dans le rapport de gestion le plus récent de NanoXplore déposé dans SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca, qui peuvent faire en sorte que les résultats réels de NanoXplore diffèrent sensiblement des projections de résultats futurs exprimées ou sous-entendues par cette information prospective. Ces risques, incertitudes et autres facteurs comprennent, entre autres, l'état incertain et imprévisible de l'économie mondiale, notamment en raison de la pandémie de COVID-19. Toute information prospective est faite à la date des présentes et, sauf si la loi l'exige, NanoXplore ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser publiquement tout énoncer prospectif en raison de nouvelles informations ou d'événements ultérieurs ou autres.

Les énoncés prospectifs reflètent les croyances, les attentes et les hypothèses actuelles de la direction et sont fondés sur les renseignements dont elle dispose actuellement. Les lecteurs sont invités à ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs, car rien ne garantit que les circonstances, les résultats ou les résultats futurs anticipés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs se produiront ou que les plans, les intentions ou les attentes sur lesquels les énoncés prospectifs sont fondés se concrétiseront. De par leur nature, les déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes connus et inconnus ainsi que d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés dans ces déclarations.

28 novembre 2023 à 07:35

