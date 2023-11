ImmunoPrecise Antibodies Ltd annonce des nominations clés au conseil d'administration et au comité de direction ainsi que la conférence téléphonique pour la publication des résultats du deuxième trimestre 2023





ImmunoPrecise Antibodies Ltd. (NASDAQ : IPA) (« ImmunoPrecise » ou « IPA » ou « la Société »), un leader de la recherche et des technologies biothérapeutiques basées sur l'IA, a le plaisir d'annoncer d'importants changements au sein de son conseil d'administration et la prochaine publication d'informations financières.

Nomination d'un nouveau président du conseil d'administration

Lors de la récente assemblée générale annuelle d'IPA, Mitch Levine a été nommé président du conseil d'administration de la Société. Il apporte à IPA sa riche expérience du secteur des sciences de la vie et de la stratégie financière, notamment du fonctionnement du Nasdaq. En tant que PDG de SmartHealth Dx depuis 2022, Mitch Levine s'est concentré sur la stratégie, l'efficacité opérationnelle et l'augmentation de la valeur de l'entreprise. En tant que directeur financier d'Oncocyte de 2017 à 2022, il a contribué à la croissance significative de l'entreprise où il supervisait toutes les opérations financières, la gestion des levées de capitaux et guidait l'entreprise dans les méandres du Nasdaq, dirigeant des acquisitions majeures et un accord de licence clé en Chine. Son expertise des marchés de capitaux a été largement reconnue en tant que fondateur et membre de la direction d'Enable Capital Management LLC, où, pendant 17 ans, il a fourni des capitaux de croissance à des entreprises petites et moyennes, dont beaucoup étaient cotées au Nasdaq. Son expérience comprend également un rôle fondateur au sein du Shemano Group, une banque d'investissement de San Francisco axée sur les secteurs des technologies et des sciences de la vie.

La Dr Jennifer Bath, PDG d'ImmunoPrecise Antibodies, se félicite de cette combinaison d'expérience en sciences de la vie et en stratégie financière apportée par Mitch Levine, car elle représente une valeur inestimable pour IPA. Ses conseils devraient s'avérer cruciaux pour la croissance à base d'innovation d'IPA, en particulier dans la découverte et le développement d'anticorps, et pour faire d'IPA un leader de l'industrie biotechnologique. « Nous prévoyons que ses conseils en matière de stratégies financières et de dynamique de marché constitueront un atout important pour stimuler la croissance et l'expansion innovantes d'IPA, surtout en cette période où nous progressons dans nos biotechnologies de pointe telles que HYFT® et LENSaitm. »

Présidence du comité de rémunération et de nomination

Chris Buyse a été nommé président du comité de rémunération et de nomination, à compter du 2 octobre 2023. M. Buyse apporte à la fois une expérience des entreprises des sciences de la vie cotées au Nasdaq ainsi qu'une expérience de l'industrie pharmaceutique. Il est actuellement administrateur et président du comité d'audit d'Inventiva S.A., société cotée sur Euronext Paris et au Nasdaq, et administrateur et membre du comité d'audit d'Hyloris Pharmaceuticals, société cotée sur Euronext Bruxelles.

Nomination d'un nouveau président du comité d'audit

IPA a également le plaisir d'annoncer la nomination de Dirk Witters en qualité de nouveau président du comité d'audit, à compter du 15 novembre 2023. M. Witters apporte à IPA une solide expérience en finance et en audit, acquise en tant qu'associé exécutif d'une boutique de finance d'entreprise. Il a également conseillé le fondateur de New Rhein Healthcare Investors, une société privée de capital-investissement spécialisée dans les produits thérapeutiques et les dispositifs médicaux, où il a contribué à la levée de fonds du deuxième fonds d'investissement. M. Witters a également travaillé plus de 20 ans au sein de la division Corporate and Investment Banking de KBC Groupe, où il a acquis de l'expérience en développement commercial, en exécution de stratégies et en conseil et finance d'entreprise. La nomination de M. Witters au poste de président du comité d'audit d'IPA souligne l'engagement d'IPA à maintenir les normes les plus élevées en matière de surveillance financière et de gouvernance d'entreprise.

« Chez IPA, nous sommes ravis d'ouvrir ce nouveau chapitre passionnant de notre histoire avec le soutien de nos actionnaires et parties prenantes, sous la houlette de notre remarquable équipe de direction. La nomination de Mitch Levine en tant que président, aux côtés de Chris Buyse en tant que président du comité de rémunération et de nomination et de Dirk Witters en tant que nouveau président du comité d'audit, marque une étape importante dans la vie de notre entreprise, a déclaré la Dr Bath. Leur expertise combinée dans le secteur des sciences de la vie, de la stratégie financière et de la gouvernance d'entreprise, en particulier dans les environnements cotés au Nasdaq, reflète non seulement le fort soutien que nous recevons de nos actionnaires, mais consolide également notre engagement envers l'excellence et l'innovation dans le domaine de la biotechnologie. Nous sommes convaincus que leur leadership et leurs connaissances seront déterminants pour guider IPA vers des avancées révolutionnaires et lui garantir une croissance soutenue. »

Prochaine conférence téléphonique pour la publication des résultats du deuxième trimestre 2023

Le jeudi 14 décembre 2023, à 10h30, heure de l'Est IPA organisera une conférence téléphonique pour discuter de ses résultats trimestriels et des faits marquants récents de ses activités du deuxième trimestre de l'exercice 2023. Les résultats financiers seront publiés avant la conférence par communiqué de presse. Les investisseurs, analystes et autres parties prenantes sont invités à participer à la conférence téléphonique, au cours de laquelle les hauts dirigeants d'IPA discuteront des résultats financiers et donneront un aperçu des performances et des perspectives d'avenir de la Société.

Intitulé : Publication des résultats financiers d'IPA et faits marquants de son activité pour le deuxième trimestre de l'exercice 2023

Date de l'événement : 14 décembre 2023

Heure de l'événement: 10h30, heure de l'Est

Adresse internet pour l'inscription : https://events.q4inc.com/attendee/905281713

Informations pour les participants

Numéro d'appel gratuit : 1 (888) 550-5658

Numéro d'appel payant : 1 (646) 960-0289

Identifiant de la conférence : 9236374

À propos d'ImmunoPrecise Antibodies Ltd

ImmunoPrecise Antibodies Ltd. possède plusieurs filiales en Amérique du Nord et en Europe, notamment des entités telles que Talem Therapeutics LLC, BioStrand BV, ImmunoPrecise Antibodies (Canada) Ltd. et ImmunoPrecise Antibodies (Europe) B.V. (collectivement, la « famille IPA »). La famille IPA est un groupe de recherche et de technologie biothérapeutique qui s'appuie sur la biologie des systèmes, la modélisation multiomique et des systèmes complexes d'intelligence artificielle pour soutenir ses technologies propriétaires dans le domaine de la découverte d'anticorps basée sur une bioplateforme. Ses services comprennent la découverte, le développement et l'octroi de licences de produits biologiques thérapeutiques hautement spécialisés et complets, afin de soutenir ses partenaires commerciaux dans leur quête de découverte et de développement de nouveaux produits biologiques contre les cibles les plus difficiles à atteindre. Pour plus d'informations, consultez le site www.ipatherapeutics.com.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens des lois américaines et canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Les déclarations prospectives sont souvent identifiées par l'utilisation de mots tels que « potentiel », « planifie », « s'attend » ou « ne s'attend pas », « est attendu », « estime », « a l'intention », « anticipe » ou « n'anticipe pas », « croit », ou des variations de ces mots et expressions, ou déclarent que certaines actions, événements ou résultats « peuvent », « pourraient », « seraient » ou « seront » réalisés, se produisent ou sont atteints. Les informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse comprennent, sans toutefois s'y limiter, des déclarations relatives aux attentes futures concernant IPA, notamment les attentes concernant la réalisation de progrès révolutionnaires et d'une croissance soutenue d'IPA dans le secteur. En ce qui concerne les informations prospectives contenues dans le présent document, l'IPA a fourni ces déclarations et ces informations en se fondant sur certaines hypothèses que la direction a jugées raisonnables à ce moment-là.

Les informations prospectives impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, les performances ou les réalisations réels mentionnés dans le présent document soient matériellement différents des résultats, des performances ou des réalisations futurs exprimés ou sous-entendus par les informations prospectives. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux actuellement prévus en raison d'un certain nombre de facteurs et de risques, comme indiqué dans la notice annuelle de la Société datée du 10 juillet 2023 (qui peut être consultée sur le profil de la Société sur www.sedar.com), et le formulaire 40-F de la Société, daté du 10 juillet 2023 (qui peut être consulté sur le profil de la Société sur www.sec.gov). Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se matérialisaient, ou si les hypothèses sous-jacentes aux déclarations prospectives s'avéraient incorrectes, les résultats réels, les performances ou les réalisations pourraient varier matériellement de ceux exprimés ou sous-entendus par les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont faites à la date du présent communiqué et, par conséquent, sont susceptibles d'être modifiées après cette date. La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives, écrites ou orales, qui peuvent être faites de temps à autre par nous ou en notre nom, sauf si la loi applicable l'exige.

