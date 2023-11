Investissements de près de 5 M$ pour la création de la Maison du Pas Sage, à Laval





LAVAL, QC, le 27 nov. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada et la Ville de Laval sont fiers de souligner la première année d'activité de la Maison du Pas Sage, à Laval. Il s'agit d'un immeuble qui abrite douze logements destinés à des personnes vivant avec une déficience intellectuelle et un logement pour un locataire-surveillant. Ce projet d'habitation, une initiative de l'organisme Maison du Pas Sage, a nécessité des investissements totalisant près de 5 M$.

Le gouvernement du Québec y a contribué pour près de 2 M$, dont plus de 1,5 M$ proviennent du programme AccèsLogis Québec de la Société d'habitation du Québec (SHQ). La SHQ garantit également le prêt hypothécaire contracté par l'organisme. Le gouvernement du Canada a contribué au projet pour 1,4 M$ par l'entremise de l'Entente Canada-Québec concernant l'Initiative pour la création rapide de logements.

La Ville de Laval a pour sa part versé une contribution financière de plus de 872 000 $, dont près de 220 000 $ proviennent du gouvernement du Québec en vertu des ententes tripartites que la Ville a signées avec la SHQ et le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation.

« Je suis fière de souligner cette réalisation à Laval. La participation financière de notre gouvernement permet à des personnes vivant avec une déficience intellectuelle de bénéficier d'un logement abordable et d'une supervision adéquate. C'est encore une fois la preuve que nos investissements dans la création de logements abordables touchent toutes les régions du Québec et toutes les clientèles qui ont des besoins particuliers. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Tout le monde au Canada mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Le gouvernement du Canada continue de travailler avec ses partenaires, comme le gouvernement du Québec et la Ville de Laval, pour trouver des moyens de créer plus de logements abordables qui répondent aux besoins de la population canadienne, y compris ici même, à Laval. Nous bâtissons ensemble une génération de nouveaux logements dont nous pouvons tous être fiers. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Ce magnifique projet à Laval est en cohérence avec notre volonté de soutenir le développement de logements qui offrent aux personnes ayant une déficience un chez-soi bien à elles. À la Maison du Pas Sage, ces personnes ont accès aux soins et services dont elles ont besoin pour développer et maintenir leurs capacités et leur autonomie. Merci à l'organisme pour cet engagement exemplaire. »

Lionnel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

« Avec l'aide de l'Entente Canada-Québec concernant l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL), la Maison du Pas Sage fournit 12 logements, destinés à des personnes vivant avec une déficience intellectuelle ainsi qu'un logement pour un locataire surveillant. Il s'agit d'une excellente nouvelle pour répondre aux besoins en matière de logements à Laval. De plus, je remercie les partenaires impliqués dans la réalisation de cet important projet pour notre communauté, qui fera une réelle différence dans le quotidien de ces gens. »

Yves Robillard, député de Marc-Aurèle-Fortin

« Je tiens à féliciter l'organisme Maison du Pas Sage, qui a à coeur de bien loger les personnes vivant avec une déficience intellectuelle. Je pense aux familles de ces personnes, qui sont maintenant rassurées de voir leurs proches bénéficier d'un toit qui leur assure une plus grande autonomie, et ce, dans le coeur du vieux Sainte-Rose. »

Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme, ministre responsable de la région de Laval et député de Sainte-Rose

« Tout le monde le sait : il est particulièrement difficile de trouver un appartement à prix modique. Je suis convaincu que la plupart des solutions à la crise du logement passent par une intime collaboration des différents paliers de gouvernement. La première année de la Maison du Pas Sage en est un excellent exemple! Cette dernière améliore significativement la vie de citoyennes et citoyens qui en ont bien besoin. »

Stéphane Boyer, maire de Laval

« Notre organisme est fier d'être pionnier, à Laval, dans le domaine de l'hébergement en appartements supervisés pour gens vivant avec un handicap intellectuel ou un trouble du spectre de l'autisme. Grâce aux efforts soutenus de toute une équipe ainsi qu'à l'aide reçue de la part de nos trois paliers de gouvernement, des gens parmi les plus vulnérables de notre société ont droit, eux aussi, à leur chez-soi où il fait bon vivre, à la Maison du Pas Sage. »

André Bertrand, président de la Maison du Pas Sage

Tous les locataires de la Maison du Pas Sage ont la possibilité de bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la SHQ, ce qui leur permet de débourser 25 % de leur revenu pour se loger. Cette aide additionnelle de près de 224 000 $, répartie sur cinq ans, est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Laval .

. La Maison du Pas Sage a obtenu une aide financière de près de 226 000 $ du programme Rénovation Québec de la SHQ. En vertu de ce programme, cette aide est financée à parts égales par la SHQ et la Ville de Laval .

. La Fondation Damours a également contribué au financement de la construction de cet immeuble en donnant 45 000 $ à l'organisme.

