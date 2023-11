Les activités clés de l'Alliance nouvelles voies pour réduire les émissions de CO2 issues de l'exploitation des sables bitumineux vont bon train





CALGARY, AB, le 27 nov. 2023 /CNW/ - L'Alliance nouvelles voies travaille activement à plusieurs projets qui contribueront à l'atteinte de son objectif de réduire annuellement les émissions de CO2 (de portées 1 et 2) provenant de l'exploitation des sables bitumineux de 22 millions de tonnes d'ici 2030, cela dans le but d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

À court terme, l'accent sera mis principalement sur son projet de captage et de stockage du carbone (CSC). D'importants projets d'ingénierie, notamment l'évaluation de la sous-surface ainsi que des travaux environnementaux sur le terrain, ont été entrepris en vue de la présentation imminente de demandes réglementaires.

Une fois achevé, le projet proposé par les six plus grandes entreprises de sables bitumineux du Canada constituerait l'un des plus grands réseaux de CSC au monde et jouerait un rôle essentiel en permettant à l'Alberta et au Canada d'atteindre leurs objectifs en matière de carboneutralité.

« Nous faisons tout ce que nous pouvons pour que ce projet soit prêt à démarrer une fois que les politiques de réglementation essentielles seront mises en place et que nous aurons obtenu les engagements de cofinancement de la part des gouvernements qui sont nécessaires pour aller de l'avant et pour demeurer concurrentiels par rapport aux autres pays producteurs de pétrole dans le monde, tout en réduisant nos émissions. », a déclaré Kendall Dilling, président de l'Alliance nouvelles voies.

Le projet de réseau de CSC proposé comprend un pipeline capable d'acheminer le dioxyde de carbone (CO2) capté dans plusieurs installations de sables bitumineux vers un centre situé dans la région de Cold Lake, en Alberta, en vue d'en assurer le stockage en profondeur de façon sécuritaire et permanente. Ce réseau de CSC pourrait réduire les émissions annuelles nettes de CO2 provenant de l'exploitation des sables bitumineux d'environ 10 à 12 millions de tonnes par année d'ici 2030, et jusqu'à 40 millions de tonnes par année d'ici 2050.

La première phase du plan proposé par l'Alliance nouvelles voies prévoit un investissement de plus de 24 milliards de dollars d'ici 2030. Sur ces 24 milliards de dollars, environ 16,5 milliards serviront à financer le réseau de CSC proposé. Les 7,6 milliards de dollars restants seront destinés à des projets et à des technologies d'envergure visant la réduction des émissions.

Plus de 1,8 milliard de dollars ont déjà été dépensés par les membres de l'Alliance nouvelles voies pour la première phase du projet et ces investissements serviront de base pour les prochaines étapes. Ils comprennent :

la cogénération pour remplacer les combustibles plus polluants utilisés dans la production de l'électricité et de la vapeur;

des technologies plus efficaces de récupération des sables bitumineux sur le terrain;

la recherche et le développement dans plus de 50 projets concernant les technologies de réduction des émissions, tels que des études et des essais de pointe sur le captage et le stockage du carbone, des projets de réduction du recours à la vapeur et de démonstration de l'utilisation de solvants, des essais de remplacement de combustibles pour ceux à faibles émissions et des études de faisabilité concernant les petits réacteurs modulaires;

des travaux préliminaires sur le projet de base de CSC, y compris des travaux d'ingénierie, des études de faisabilité et des travaux environnementaux sur le terrain.

Les investissements visant la réduction des émissions, dont la majeure partie sera consacrée à la construction intégrale du réseau de CSC d'ici la fin de la présente décennie, se poursuivent, sous réserve des consultations auprès des peuples autochtones, de l'examen et des décisions concernant les réglementations et de l'investissement final.

« Les efforts de réduction des émissions des membres de l'Alliance nouvelles voies, en collaboration avec les gouvernements, feront en sorte que l'industrie des sables bitumineux puisse continuer à procurer des centaines de milliers d'emplois partout au Canada et des dizaines de milliards de dollars en revenus annuels aux gouvernements, en plus d'assurer la sécurité énergétique nécessaire au Canada et à l'échelle mondiale pour les décennies à venir », a affirmé monsieur Dilling.

Détails sur les progrès réalisés à ce jour

Projet de base du réseau de CSC

Plusieurs études de faisabilité portent sur les installations de captage de la première phase, en plus des travaux d'ingénierie et de conception en cours.

Les principales demandes réglementaires concernant le réseau de transport et le centre de stockage du CO 2 sont en cours de préparation et devraient être déposées à la fin de 2023 ou au début de 2024.

sont en cours de préparation et devraient être déposées à la fin de 2023 ou au début de 2024. Les travaux préliminaires d'ingénierie et de conception du projet proposé d'un pipeline de CO 2 de plus de 400 kilomètres sont maintenant plus qu'à moitié achevés.



Ceux-ci comprennent la conception technique et de nombreux essais pour garantir la sécurité du transport du CO 2 .





de plus de 400 kilomètres sont maintenant plus qu'à moitié achevés. Les travaux se poursuivent en vue d'obtenir un accord de séquestration du carbone de la part du gouvernement de l' Alberta , dans le but d'étayer les demandes réglementaires pour le centre de stockage du carbone.



Deux puits situés dans la zone du centre de stockage ont été forés et testés de manière approfondie afin de confirmer les propriétés géologiques du grès de Cambrien basal et des multiples couches superposées d'eau salée; quatre puits existants ont été testés.





, dans le but d'étayer les demandes réglementaires pour le centre de stockage du carbone. Plus de 2 000 heures de travaux environnementaux sur le terrain ont été effectuées depuis 2021.



Le programme environnemental sur le terrain a servi à arpenter les zones du projet proposé de pipeline et de centre de stockage en effectuant des centaines d'évaluations des ressources patrimoniales, des classifications des zones humides ainsi que des évaluations du sol de l'habitat aquatique.



Les données recueillies dans le cadre du programme environnemental sur le terrain seront utilisées pour atténuer tout impact potentiel du projet de base de CSC sur l'environnement naturel.





Les travaux officiels de consultation et d'engagement auprès des peuples autochtones le long du corridor de transport et du réseau de stockage du CO 2 proposés ont commencé à l'automne 2023 et ont été précédés par plusieurs mois d'échanges avec les communautés à propos du projet.

proposés ont commencé à l'automne 2023 et ont été précédés par plusieurs mois d'échanges avec les communautés à propos du projet. L'Alliance nouvelles voies continue de rencontrer les membres de la communauté locale et les propriétaires fonciers pour leur transmettre des informations sur le CSC et sur le projet proposé.

Progression d'autres technologies de réduction des émissions

Captage et stockage du carbone (CSC). Les membres de l'Alliance nouvelles voies font actuellement avancer plusieurs autres projets de développement de technologies de CSC qui pourront potentiellement être utilisées par d'autres industries et exportées dans le monde entier, notamment :



Continuer d'améliorer les technologies conventionnelles de captage du carbone afin d'accroître l'efficacité énergétique et la rentabilité.



Évaluer et piloter les technologies de CSC de la prochaine génération, telles que celles développées par Svante et Ionada.



Réaliser une étude de captage direct dans l'air sur les sites afin d'évaluer et de comprendre les technologies futures.



Évaluer la faisabilité de la séquestration du CO? dans les gisements de gaz naturel épuisés.





Les membres de l'Alliance nouvelles voies font actuellement avancer plusieurs autres projets de développement de technologies de CSC qui pourront potentiellement être utilisées par d'autres industries et exportées dans le monde entier, notamment : Technologies pour réduire le recours à la vapeur , qui est l'un des principaux facteurs d'émissions issues de la production de sables bitumineux sur les sites d'exploitation.



Les entreprises membres expérimentent plusieurs technologies utilisant des solvants (hydrocarbures plus légers) pour l'optimisation des installations de séparation gravitaire stimulée par injection de vapeur (SGSIV).



Ces procédés ont le potentiel de réduire les coûts, les ratios vapeur/pétrole et l'intensité des émissions de gaz à effet de serre (GES) issues de la production de sables bitumineux jusqu'à 50 %.





, qui est l'un des principaux facteurs d'émissions issues de la production de sables bitumineux sur les sites d'exploitation. Décarbonisation du gaz naturel et utilisation de l'hydrogène dans les installations de sables bitumineux. Un projet pilote de remplacement de combustible est en cours pour convertir le gaz naturel en hydrogène et en carbone à l'état solide (qui peut être stocké ou utilisé), ce qui permet de réduire considérablement les émissions de CO 2 provenant du processus de production d'hydrogène et de la combustion du gaz naturel.



Évaluer les options technologiques pour convertir le carbone en gaz naturel et les gaz de combustion en produits économiquement exploitables, comme le graphite.





dans les installations de sables bitumineux. Un projet pilote de remplacement de combustible est en cours pour convertir le gaz naturel en hydrogène et en carbone à l'état solide (qui peut être stocké ou utilisé), ce qui permet de réduire considérablement les émissions de CO provenant du processus de production d'hydrogène et de la combustion du gaz naturel. Petits réacteurs modulaires



L'Alliance nouvelles voies poursuit l'analyse et l'évaluation de l'usage de petits réacteurs nucléaires modulaires comme l'une des méthodes appropriées à long terme pour produire de l'énergie afin de remplacer la vapeur industrielle et pour réduire fortement les émissions de CO 2 provenant de la production de sables bitumineux.



L'un des membres de l'Alliance nouvelles voies, Cenovus Energy, a récemment entrepris une étude de faisabilité pour évaluer comment les petits réacteurs nucléaires modulaires pourraient être utilisés dans les installations de sables bitumineux, et a initié la prochaine étape d'évaluation par l'entremise de diverses études d'ingénierie, de conception et autres.



Des informations plus détaillées sur les travaux de réduction des émissions menés par les membres de l'Alliance nouvelles voies se trouvent ici.

À propos de l'Alliance nouvelles voies

Les six plus grandes entreprises d'exploitation des sables bitumineux du Canada travaillent ensemble, ainsi qu'avec les gouvernements, à un plan ambitieux visant à atteindre l'objectif national de carboneutralité d'ici 2050 et à fournir au monde entier du pétrole produit de manière responsable.

Les membres de l'Alliance nouvelles voies se sont fixés pour objectif de réduire les émissions liées à l'exploitation des sables bitumineux (émissions de portées 1 et 2) de 22 millions de tonnes par année d'ici 2030 et d'atteindre la carboneutralité de ses activités d'ici 2050.

Pour ce faire, un projet en plusieurs étapes est prévu pour déployer diverses technologies de réduction des émissions, y compris l'un des plus grands projets de captage et de stockage du carbone au monde, qui serait construit dans la région de Cold Lake, dans le nord-est de l'Alberta.

L'Alliance nouvelles voies est un modèle pour toutes les industries au Canada et partout dans le monde, et démontre comment des entreprises homologues peuvent mettre de côté leur capacité concurrentielle pour travailler ensemble à la réalisation d'un objectif commun.

L'Alliance nouvelles voies est composée de Canadian Natural Resources, Cenovus Energy, ConocoPhillips Canada, Impériale, MEG Energy et Suncor Energy.

Avis : les liens contenus dans ce communiqué mènent parfois à des pages Web en anglais.

Mise en garde

Les énoncés d'événements ou d'états futurs présentés dans ce communiqué, y compris les projections, objectifs, attentes, estimations et plans d'affaires constituent des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs se reconnaissent à l'emploi d'expressions comme atteindre, aspiration, croit, anticipe, prévoit, propose, planifie, objectif, prédit, cible, estimé, s'attend à, prévision, vision, stratégie, perspective, calendrier, futur, continue, probable, pourrait, devrait, sera et (ou) des références semblables à des résultats dans le futur. Les énoncés prospectifs présentés dans ce communiqué incluent notamment, mais sans s'y limiter, des références à ce qui suit : la viabilité, l'échéancier et l'impact de la collaboration de l'Initiative pour des sables bitumineux carboneutres et le développement de l'Initiative soutenant un avenir carboneutre; le soutien de l'Initiative par les gouvernements de l'Alberta et du Canada; la capacité de permettre une production pétrolière carboneutre et de préserver la contribution économique de l'industrie; le déploiement de technologies visant à réduire les émissions de GES; la capacité à créer des emplois, à accélérer le développement du secteur des technologies propres, à procurer des avantages à d'autres secteurs et à aider à maintenir la qualité de vie des Canadiens; et la réalisation d'investissements économiques pour assurer une transition réussie vers un monde carboneutre et générer une valeur ajoutée à long terme pour les actionnaires. Toutes les références à la carboneutralité dans cette annonce s'appliquent aux émissions provenant de l'exploitation des sables bitumineux (définies comme des émissions de portée 1 et de portée 2).

Les énoncés prospectifs reposent sur les attentes actuelles, les estimations, les projections et les hypothèses au moment où ces énoncés ont été formulés. Les résultats futurs réels, y compris les attentes et hypothèses concernant la croissance de la demande et la source, l'approvisionnement et le bouquet énergétiques; la quantité et l'échéancier des réductions des émissions; l'adoption et l'impact de nouvelles installations ou technologies, y compris sur la réduction des émissions de GES; les plans, échéanciers, coûts, capacités et évaluations techniques des projets, et la capacité à exécuter efficacement ces plans et exploiter les actifs; que le soutien des gouvernements de l'Alberta et du Canada pour l'Initiative sera fourni; les lois et les politiques gouvernementales applicables, y compris celles touchant les changements climatiques et les restrictions liées à la COVID-19; les taux de production, la croissance et la composition de celle-ci; les conditions générales du marché; et les dépenses en capital et environnementales pourraient différer de façon importante en fonction d'un certain nombre de facteurs. Ces facteurs comprennent les changements au niveau local, régional ou mondial apportés à l'offre et à la demande de pétrole, de gaz naturel et de produits pétroliers et pétrochimiques et le prix qui en découle, les impacts différentiels et sur la marge; les événements politiques ou réglementaires, incluant les changements à la loi ou aux mesures et politiques du gouvernement en lien avec la COVID-19; la réception en temps utile des approbations des autorités de réglementation et des tiers, incluant pour les nouvelles technologies; le manque de soutien requis du gouvernement de l'Alberta et du gouvernement du Canada; les risques environnementaux inhérents aux activités de production et d'exploitation pétrolières et gazières; les règlements environnementaux, incluant le règlement sur les changements climatiques et les GES et les changements apportés à ces règlements; la disponibilité et l'affectation du capital; la disponibilité et le rendement des fournisseurs de services tiers; les difficultés opérationnelles ou techniques non anticipées; les calendriers et la gestion des projets et l'achèvement des projets dans les délais; les analyses et le rendement des gisements; les développements technologiques non planifiés; les résultats des programmes de recherche et des nouvelles technologies, et la capacité à amener les nouvelles technologies à une échelle commerciale à un prix concurrentiel; les risques et dangers opérationnels; les conditions économiques générales, incluant l'occurrence et la durée des récessions économiques; et les autres facteurs auxquels les sociétés font référence dans leurs plus récents rapport annuel et rapport de gestion respectifs, le cas échéant.

Les énoncés prospectifs ne sont pas des garanties d'un rendement futur et comportent un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont certains sont similaires à ceux qui touchent d'autres sociétés pétrolières et gazières et d'autres sont propres aux entreprises. Les résultats réels peuvent différer de façon importante de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus par les énoncés prospectifs et les lecteurs sont prévenus de ne pas leur accorder une confiance indue. L'Alliance nouvelles voies et ses sociétés membres ne prennent aucune obligation quant à la mise à jour des renseignements prospectifs contenus dans ce communiqué de presse, sauf si une loi applicable l'exige.

