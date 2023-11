Près de 320 000 $ pour former la relève au Saguenay-Lac-Saint-Jean dans le secteur industriel





SAGUENAY, QC, le 27 nov. 2023 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et députée de Chicoutimi, Andrée Laforest, est fière d'annoncer, au nom de la ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain, un investissement de 318 884 $ pour assurer la formation de 10 opératrices et opérateurs de presses-plieuses en tôlerie de précision dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Le Service aux entreprises - Projet Compétences du Centre de formation professionnelle du Grand-Fjord sera responsable de donner, dès aujourd'hui, la formation à un maximum de 10 personnes salariées déjà à l'embauche ou nouvellement embauchées par les entreprises participantes. À l'issue du programme de 630 heures rémunéré, qui se déroulera en alternance travail-études, ces personnes recevront leur attestation d'études professionnelles en réglage-opération de presses-plieuses en tôlerie de précision.

La profession d'opératrices et opérateurs de presses-plieuses en tôlerie de précision permet de travailler à la transformation de métal en feuille sous toutes ses formes. Les entreprises de ce secteur produisent sur commande des produits ou des pièces métalliques. Il peut s'agir d'entreprises de fabrication d'appareils de chauffage, de ventilation, de climatisation, de réfrigération commerciale, etc. Les opérateurs-régleurs de presses-plieuses plient et emboutissent du métal en feuille avec, surtout, l'aide de machines à commande numérique. Ces spécialistes exercent principalement des activités de travail liées au réglage, à la conduite et à l'entretien préventif de la machinerie.

Les régions du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de la Chaudière-Appalaches se partagent un montant total de 637 769 $ pour la mise en place de ce programme de formation qui vise à répondre, de façon durable, aux besoins de personnel qualifié d'entreprises de ces régions. Le Comité sectoriel de la main-d'oeuvre dans la fabrication métallique industrielle, PERFORM, assurera le déroulement de ces formations à titre de promoteur du projet.

Citations

« Les besoins des entreprises du Saguenay-Lac-Saint-Jean en matière de main-d'oeuvre sont grands. Je suis donc très heureuse d'annoncer l'attribution de près de 320 000 $ pour former la relève dans notre région. Adapter la formation professionnelle bénéficie aux entreprises, bien sûr, mais également aux travailleuses et travailleurs qui ont la possibilité de se développer sur le plan professionnel. Enfin, cet investissement provoquera des retombées positives en stimulant l'économie de la région et en favorisant l'essor de nos communautés. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et députée de Chicoutimi

« Pour faire face aux enjeux de main-d'oeuvre, il est important de cibler des formations qui répondent aux besoins particuliers de chaque région. Je suis donc fière de contribuer à la mise en place de ce programme d'attestation d'études professionnelles en tôlerie de précision. Il s'agit d'un geste concret et essentiel qui s'inscrit en adéquation avec les besoins du marché du travail. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« Le Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay est fier de répondre aux besoins exprimés par l'industrie de la fabrication métallique. Ce projet démontre notre capacité à développer une nouvelle offre de formation courte et qualifiante, adaptée à une clientèle en emploi. Ultimement, la formule proposée permettra de développer les compétences de la main-d'oeuvre et d'augmenter la productivité des entreprises partenaires. »

Dominic Boily, directeur du Service aux entreprises - Projet Compétences du Centre de formation professionnelle du Grand-Fjord

« L'industrie de la fabrication métallique représente plus de 20 % de la main-d'oeuvre manufacturière du Québec. Cette industrie est aussi essentielle à la réussite de la plupart des secteurs économiques priorisés par le gouvernement du Québec. Ce projet permet donc d'y amener de nouveaux talents qui contribueront à son essor. »

Carl Boily, directeur général du Comité sectoriel de la main-d'oeuvre dans la fabrication métallique industrielle

Faits saillants

Le Programme de formations de courte durée privilégiant les stages dans les professions priorisées par la Commission des partenaires du marché du travail permet au personnel des entreprises participantes de suivre un programme d'études tout en étant en emploi.

Il vise à soutenir principalement les secteurs qui ont besoin de main-d'oeuvre en leur permettant de former des membres de leur personnel qui n'ont pas toutes les compétences requises pour effectuer un travail, qu'il s'agisse de personnes nouvellement employées ou venant d'obtenir une promotion.

Le promoteur du projet, le Comité sectoriel de main-d'oeuvre pour la fabrication métallique industrielle PERFORM, est un organisme à but non lucratif paritaire, voué à la formation et au développement des compétences de la main-d'oeuvre de son industrie. PERFORM est l'un des plus importants promoteurs collectifs de projets de formations diplômantes offertes en alternance travail-études.

Pour en savoir plus sur les activités du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, suivez-le sur les médias sociaux :

facebook.com/EmploiSolidaritesocialeQc



twitter.com/messqc



linkedin.com/messqc

SOURCE Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale

27 novembre 2023 à 10:20

Communiqué envoyé leet diffusé par :