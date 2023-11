Fonds régions et ruralité - 10 nouveaux projets de coopération intermunicipale dans le Centre-du-Québec





VICTORIAVILLE, QC, le 27 nov. 2023 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, ainsi que le ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, annoncent une somme de 1?727?091 $ pour soutenir 10 initiatives de coopération intermunicipale dans la région.

Cet appui financier est octroyé dans le cadre du volet Soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité (FRR). Il permet aux municipalités de partager des services et des ressources afin d'améliorer la qualité de l'offre aux citoyennes et citoyens, et ce, à moindre coût.

Citations :

« Je salue le travail effectué par les municipalités et les MRC qui unissent leurs efforts pour acquérir et partager un équipement, embaucher une ressource ou offrir des services à la population. Ils mettent ainsi leur communauté au centre de leurs actions et c'est tout à leur honneur! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Ces partenariats permettent aux municipalités et aux MRC du Centre-du-Québec d'optimiser leurs services à la population. Les retombées de ces initiatives seront très certainement profitables, et ce, qu'elles concernent l'informatique, les loisirs ou encore les infrastructures. Je salue l'engagement des instances municipales à s'entraider dans une vision de gestion responsable des ressources. Au bout du compte, cette entraide contribuera à améliorer la qualité de vie des gens de notre région! »

André Lamontagne, député de Johnson et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

Fait saillant :

Les organismes admissibles peuvent déposer une demande d'aide en tout temps. Pour ce faire, ils peuvent consulter la page Web concernant le volet 4 - Soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale du FRR.

Fonds régions et ruralité Volet 4 - Soutien à la vitalisation

et à la coopération intermunicipale Dix projets de coopération intermunicipale Du 24 avril 2023 au 27 novembre 2023 Promoteur Description du projet Aide financière MRC de L'Érable Embauche et partage de ressources spécialisées en ingénierie et acquisition de nouveaux équipements avec la Ville de Plessisville, les municipalités des paroisses de Plessisville et de Saint-Pierre-Baptiste, et les municipalités de Laurierville, de Villeroy, d'Inverness, de Lyster et de Sainte-Sophie-d'Halifax. 250 000 $ MRC d'Arthabaska Embauche et partage des services d'une ressource en inspection de bâtiments et en environnement avec la Ville de Kingsey Falls. 133 244 $ Municipalité de la paroisse

de Sainte-Sophie-de-Lévrard Embauche et partage des services d'une coordonnatrice ou d'un coordonnateur en développement municipal, et projets spéciaux intermunicipaux avec la MRC de Bécancour. 250 000 $ Ville de Plessisville Acquisition et partage d'un tracteur et chargeur avec la Municipalité de la paroisse de Plessisville. 158 662 $ Ville de Plessisville Étude d'opportunité pour l'aménagement d'un dépôt à neige intermunicipal avec la Municipalité de la paroisse de Plessisville. 29 030 $ Ville de Plessisville Embauche et partage des services d'une ressource en inspection municipale avec la Municipalité de la paroisse de Plessisville. 181 454 $ Ville de Plessisville Acquisition et partage d'équipements polyvalents pour la pelle rétrocaveuse avec la Municipalité de la paroisse de Plessisville. 155 462 $ Ville de Plessisville Modélisation et diagnostic des infrastructures des réseaux d'aqueduc et d'égout de la Ville et de la Municipalité de la paroisse de Plessisville. 69 239 $ MRC de L'Érable Embauche et partage des services d'une ressource en informatique avec les villes de Plessisville et de Princeville, les municipalités des paroisses de Plessisville, de Notre-Dame-de-Lourdes et de Saint-Pierre-Baptiste, et les municipalités de Laurierville, de Villeroy, d'Inverness, de Lyster et de Sainte-Sophie-d'Halifax. 250 000 $ Municipalité de Lyster Embauche et partage des services d'une ressource en coordination des loisirs et de la culture avec la Municipalité de la paroisse de Notre-Dame-de-Lourdes. 250 000 $ Total 1 727 091 $ Source : ministère des Affaires municipales et de l'Habitation Novembre 2023

27 novembre 2023 à 10:00

