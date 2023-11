LOCATION SCI CONCLUT UN PARTENARIAT AVEC VINFAST CANADA POUR OFFRIR LA LOCATION AUX CONSOMMATEURS





Location SCI, www.locationsci.com, une importante entreprise de location automobile, annonce un partenariat avec le constructeur automobile vietnamien VinFast visant à proposer des options de location à ses clients canadiens.

Dans le cadre de cette collaboration, Location SCI offrira dans les salles d'exposition de VinFast et sur le site Web de VinFast Canada un solide programme de location de véhicules électriques VinFast, y compris le populaire modèle VF 8.

« Nous sommes ravis de nous associer à VinFast Canada pour offrir à ses clients des options de location concurrentielle de leurs véhicules électriques », a déclaré Alan H. Bird, président-directeur général, Location SCI. « Cette collaboration marque pour nous un pas important vers l'élargissement de notre portefeuille de location et vers l'offre de programmes de location abordables et souples à un plus grand nombre de consommateurs canadiens. »

Avec l'augmentation de la demande en matière de transport durable, les véhicules électriques sont devenus de plus en plus populaires auprès des consommateurs canadiens. La location d'un véhicule électrique constitue une solution abordable qui permet aux consommateurs de profiter des avantages d'un VE sans avoir à débourser une importante mise de fonds initiale.

« Le partenariat avec VinFast représente une étape importante pour Location SCI », ajoute M. Bird. « Non seulement avons-nous la possibilité de promouvoir le transport durable, mais nos programmes de location rendent aussi les véhicules électriques accessibles à un plus grand nombre de personnes, avec l'avantage supplémentaire de réduire leur empreinte carbone. »

Tout aussi enthousiaste quant au partenariat avec Location SCI, VinFast le considère aussi comme un moyen d'accélérer la transition vers le transport durable.

Selon Robert Muller, PDG adjoint, ventes et marketing, VinFast Canada, « Les VE représentent l'avenir du transport, et VinFast souhaite collaborer avec des partenaires de l'industrie de premier plan dans le monde entier afin d'offrir à nos clients des expériences et des services exceptionnels, tout en contribuant à la révolution verte. Ce partenariat avec Location SCI est un pas important vers la réalisation de cet objectif. »

VinFast figure parmi les pionniers de la transition vers des véhicules entièrement électriques. Au Canada, VinFast a ouvert des établissements partout au pays et a livré des centaines de VF 8 aux consommateurs.

AU SUJET DE LOCATION SCI

Fondée en 2015, Location SCI, membre du Groupe SCI? est une entreprise privée de location automobile nationale basée au Canada, fortement engagée à offrir des programmes de location compétitifs par l'intermédiaire de partenariats avec les constructeurs et leurs réseaux de concessionnaires. Notre vision novatrice nous incite à fournir de la valeur ajoutée en offrant à nos clients des expériences exceptionnelles, avec soin et excellence.

27 novembre 2023 à 08:30

