Le Canada augmente l'aide pour les demandeurs d'asile

BRAMPTON, ON, le 24 nov. 2023 /CNW/ - Le monde est confronté à des niveaux de déplacement sans précédent et, comme de nombreux pays, le Canada connaît une augmentation des demandes d'asile. Cela a exercé une pression immense sur les systèmes d'hébergement du Canada et, à l'approche de l'hiver, le besoin devient de plus en plus urgent. Tous les ordres de gouvernement doivent travailler ensemble pour relever ces défis et trouver des solutions.

La ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, l'honorable Kamal Khera, au nom du ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, l'honorable Marc Miller, a annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Canada versera 7 millions de dollars à la région de Peel pour l'ouverture d'un nouveau centre d'accueil qui offrira des services et des soutiens simplifiés aux demandeurs d'asile, ainsi qu'un abri supplémentaire. Le centre servira à la fois de centre d'accueil et d'abri temporaire, et sera exploité en partenariat avec des organismes communautaires qui possèdent l'expérience, les compétences et les capacités nécessaires pour servir cette population.

Pour répondre aux besoins des demandeurs d'asile, il faut la collaboration et l'engagement de tous les ordres de gouvernement, et le gouvernement du Canada demeure résolu à travailler en partenariat pour trouver des solutions.

Citations

« Nous comprenons les défis importants auxquels les provinces et les municipalités, comme la région de Peel, sont confrontées en raison de l'augmentation des demandes d'asile, et nous allons continuer à travailler en étroite collaboration avec elles pour trouver des solutions. Tout le monde a le droit fondamental à un endroit sûr où rester, et ce financement contribuera grandement à alléger les pressions dans cette région. Nous sommes convaincus que, avec l'engagement total de tous les ordres de gouvernement, nous pourrons élaborer des options à plus long terme pour le logement provisoire, en dehors de la situation actuelle. »

- L'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« À l'approche de l'hiver, et avec la crise migratoire mondiale, il est encore plus important de veiller à ce que les personnes soient en sécurité. Ce nouveau centre d'accueil permettra de sauver des vies et d'alléger la pression sur la région de Peel. Il n'y a pas de réponse simple, mais nous sommes convaincus qu'avec un engagement total de tous les ordres de gouvernement, nous pouvons mettre en oeuvre de véritables mesures à long terme, durables et empreintes de compassion pour faire en sorte que les nouveaux arrivants les plus vulnérables au Canada aient un toit au-dessus de leur tête. »

- L'honorable Kamal Khera, Ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap

« La région de Peel est fière de sa diversité et de son ouverture aux gens de tous les horizons. Bien que la crise du logement abordable ait mis à rude épreuve notre capacité d'offrir un abri à nos résidents et aux demandeurs d'asile fuyant des circonstances dangereuses, l'annonce d'aujourd'hui est encourageante. Je tiens à remercier le ministre Miller et le gouvernement du Canada pour leur appui à la construction d'un nouveau centre d'accueil pour les demandeurs d'asile. Ce centre d'accueil est vital pour les demandeurs d'asile et contribuera à alléger le fardeau des refuges d'urgence de Peel. »

- Nando Iannicca, président régional, région de Peel

« Je tiens à remercier le gouvernement du Canada et les députés locaux d'avoir fourni les fonds nécessaires pour lutter contre cette crise. Il s'agit d'un excellent partenariat avec la région de Peel qui permettra d'éviter une crise humanitaire imminente. Ne vous y trompez pas. Cet accord sauvera des vies. Je tiens à remercier le ministre Miller pour son approche pragmatique à la crise des demandeurs d'asile. »

- Patrick Brown, maire de Brampton

« »Je tiens à remercier le gouvernement fédéral d'avoir répondu à nos appels en s'associant à l'élaboration d'une solution à long terme pour s'assurer que les demandeurs d'asile reçoivent le soutien dont ils ont besoin pour réussir dès leur arrivée dans leur nouveau pays. Avec la baisse des températures, l'annonce d'aujourd'hui arrive à un moment critique et permettra aux personnes dans le besoin d'avoir un toit sûr et chaud au-dessus de leur tête alors que nous entrons dans les mois d'hiver. »

- Chris Fonseca, maire suppléant de la Ville de Mississauga

Faits en bref

Dans le cadre du Programme d'aide au logement provisoire (PALP), le gouvernement fédéral a versé près de 700 millions de dollars aux provinces et aux municipalités pour faire face aux pressions extraordinaires en matière de logement liées à l'augmentation du nombre de demandeurs d'asile depuis 2017. Plus tôt cette année, IRCC a annoncé la prolongation du PALP avec un financement supplémentaire de 212 millions de dollars.

Le gouvernement fédéral a également acheté des logements temporaires pour des logements à court terme afin d'alléger la pression sur les refuges locaux. Les emplacements achetés ont été ajustés en fonction des besoins locaux et des demandes croissantes. À l'heure actuelle, le gouvernement fédéral dispose de près de 3 800 chambres temporaires dans l'ensemble du Canada , qui permettent d'héberger plus de 7 000 demandeurs d'asile.

24 novembre 2023 à 11:56

