La Banque Nationale et Otéra Capital accordent un prêt vert au bâtiment durable Portland Commons de Carttera à Toronto





MONTRÉAL, le 26 sept. 2023 /CNW/ - La Banque Nationale et Otéra Capital annoncent qu'elles ont toutes deux accordé un prêt vert au bâtiment Portland Commons de Carttera, un nouvel immeuble de bureaux à haute performance en cours de développement au centre-ville de Toronto. La Banque Nationale a agi comme chef de file du syndicat de prêt.

Situé à l'intersection de Front Street West et de Portland Street, au coeur du quartier King West de Toronto, Portland Commons est un nouvel immeuble de bureaux à haute performance d'une superficie de 560 000 pieds carrés. Il a été conçu en mettant l'accent sur le bien-être des employés, la technologie et la durabilité. Il est construit par Carttera, un promoteur immobilier canadien reconnu, et sa livraison est prévue en 2024. Portland Commons vise à atteindre des normes environnementales et de bien-être élevées, notamment LEED et WELL, et être certifié carbone zéro. L'édifice tirera parti du système de climatisation en eaux profondes de Enwave. Avec ses 13 terrasses privées extérieures, ses toits verts, ses 367 espaces pour vélo et ses vestiaires d'allure spa, l'édifice s'inscrira en tête de son marché dans le Grand Toronto.

« Le Groupe immobilier de la Banque Nationale est fier d'accompagner Carttera ainsi que ses clients axés sur le développement durable dans leur démarche de transition climatique. Le projet Portland Commons de Carttera, qui est innovant et créateur de valeur, est une fenêtre ouverte sur le développement futur des bâtiments au Canada, en termes d'habitabilité, de durabilité et d'impact », a affirmé René Demers, premier vice-président, Entreprises et Gestion privée, Immobilier, à la Banque Nationale.

« En tant qu'investisseur institutionnel, nous souhaitons jouer un rôle important dans la transition vers une économie durable en nous engageant aux côtés de nos clients, partenaires, équipes et de la société pour construire ensemble les villes de demain. Otéra Capital est fière d'accorder son premier prêt vert en accompagnant Carttera dans ce projet de grande qualité, conçu selon des critères environnementaux élevés et axé sur le bien-être des communautés », a déclaré Rana Ghorayeb, présidente et cheffe de la direction d'Otéra Capital.

« En obtenant ce prêt vert, Carttera continue de renforcer sa position de leader du marché du développement immobilier écologiquement durable. Nous sommes fiers de nous associer à la Banque Nationale et à Otéra Capital pour développer cet actif durable de classe mondiale », a soutenu T. James Tadeson, fondateur et associé directeur de Carttera.

Le projet de construction Portland Commons respecte les principes des Green Loan Principles publiés par le Loan Market Association en février 2023.

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 426 milliards de dollars au 31 juillet 2023, la Banque Nationale du Canada, avec ses filiales, est l'un des plus importants groupes financiers intégrés canadiens. Elle compte environ 30 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et a été maintes fois primée pour ses qualités d'employeur et son engagement à l'égard de la diversité. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise des réseaux sociaux.

À propos d'Otéra Capital

Otéra Capital est un investisseur institutionnel d'envergure internationale spécialisé dans le financement immobilier commercial, et ce, depuis plus de 50 ans. Otéra s'appuie sur son expertise et ses équipes verticalement intégrées pour transformer les centres urbains et créer de la valeur à long terme pour ses clients et ses partenaires. Ayant son siège social à Montréal et des bureaux à Toronto et à New York, Otéra Capital gère un portefeuille de prêts commerciaux de 28,9 milliards de dollars canadiens au 31 décembre 2022. Pour en savoir plus sur Otéra Capital, visitez oteracapital.com.

À propos de Carttera

Carttera est un promoteur immobilier primé et actif dans les secteurs du bâtiment commercial, industriel, à usage mixte, de détail et de condominiums résidentiels et locatifs à mission définie. Financé par d'importantes caisses de retraite canadiennes, Carttera a développé des projets d'une valeur de plus de 6,2 milliards de dollars et plus de 5 900 unités résidentielles dans la région du Grand Toronto et à Montréal. Carttera croit à la collaboration, au professionnalisme et à l'intégrité et entretient des relations à long terme avec les locataires, les propriétaires, les prêteurs, les professionnels de l'industrie et ses investisseurs institutionnels. Suivez Carttera au carttera.com ou par l'entremise des médias sociaux sur LinkedIn.

Pour en savoir davantage sur Portland Commons, visitez portlandcommons.com.

