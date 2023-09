Anna Xu à la SuperReturn 2023 : HIKE Capital investit dans des entreprises visionnaires afin d'ouvrir la voie à l'innovation future





SINGAPOUR, 26 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Les défis posés par le climat macroéconomique et politique mondial n'ont pas dissuadé HIKE Capital, l'une des principales sociétés de fonds d'investissement en Chine, de continuer à investir dans des entreprises chinoises innovantes ayant le potentiel de façonner l'avenir.

« Nous pensons que les entrepreneurs chinois ont la capacité de résister à ces cycles et de développer des technologies et des produits de premier ordre pour changer la face du monde lors de la prochaine vague numérique », a déclaré Anna Xu, fondatrice de HIKE Capital, lors de la conférence SuperReturn 2023 qui s'est tenue à Singapour.

Les certitudes de la Chine en période d'incertitude

La Chine est passée du statut d'usine du monde à celui de centre mondial de la conception de produits et de la R&D, un fait remarquable pouvant être en grande partie attribué à son dividende de talents.

Le fait que la Chine possède le plus grand nombre de scientifiques et d'ingénieurs au monde, ainsi qu'un nombre croissant de diplômés de l'enseignement supérieur, lui confère un avantage concurrentiel important dans l'économie numérique.

Après avoir conçu le système industriel le plus complet au monde et une chaîne d'approvisionnement très développée, la Chine a acquis une position dominante dans le secteur des nouvelles énergies, en particulier dans le domaine des véhicules électriques.

HIKE Capital a investi dans de nombreuses entreprises renommées dans le domaine des véhicules électriques, notamment la startup LiAuto (2017) et Megatronix (2019), un pionnier de la conduite autonome qui a enregistré une croissance de son chiffre d'affaires de plus de 400 % au cours des deux dernières années.

En ce qui concerne la prochaine décennie, « nous pouvons nous attendre à ce que des innovations révolutionnaires en matière de conduite autonome et de technologie de cockpit intelligent révolutionnent notre façon de voyager », a ajouté Mme Xu.

L'innovation stimule la croissance

L'économie numérique chinoise, en pleine expansion, a constamment dépassé la croissance du PIB pendant 11 années consécutives, pour atteindre les 50,200 milliards de yuans en 2022.

L'Internet industriel a joué un rôle central dans l'accélération de la transformation numérique des entreprises de production en leur permettant d'introduire des produits et des expériences révolutionnaires.

La marque d'athleisure Halara, une autre société du portefeuille de HIKE Capital, en est un exemple frappant. Grâce à la technologie des usines intelligentes, à la circulation numérique de bout en bout et à une gestion allégée, Halara a réduit son taux de rotation des stocks à 35 jours seulement, surpassant son principal concurrent Lululemon dont le taux de rotation s'élève, lui, à 110 jours.

Un autre exemple notable est celui du courtier d'assurance nouvelle génération Yuanbao. La société excelle dans l'acquisition de clients, le contrôle qualité des pools de trafic et la modélisation des coûts et des risques grâce à sa technologie d'appariement basée sur l'IA. En moins d'un an, Yuanbao a déjà accumulé des millions d'utilisateurs payants représentant une couverture régionale de 90 % du territoire chinois.

Un partenariat pour stimuler la transformation numérique

En tant que société de fonds d'investissement, la stratégie de base de HIKE Capital est de privilégier l'exploration continue des startups de classe mondiale et des investissements stratégiques, en particulier lors des vagues technologiques.

Mme Xu a souligné le fait que la société privilégiait les partenariats avec des entrepreneurs de premier ordre éprouvant une foi inébranlable dans le pouvoir de la technologie, et qui s'engageaient à stimuler la transformation numérique.

« Cette approche nous permet de transcender les cycles du marché et de rester à la pointe de l'innovation. »

Forte d'une vaste expérience et d'une méthodologie éprouvée, HIKE Capital est prête à aider davantage d'entreprises à réussir à long terme.

HIKE ? Fonds d'investissement

Fondée en 2015, HIKE est une importante société de capital-risque technologique chinoise co-fondée par Mark Yang, fondateur de CARS Group et Ganji.com, et Anna Xu, fondatrice de l'application NetEase news.

HIKE Capital a pour mission de soutenir les entrepreneurs et de favoriser les changements de paradigme dans les premières phases de leurs activités.

Avec son équipe de partenaires expérimentés, HIKE Capital aide les fondateurs à surmonter les obstacles à leur croissance et à entrer en contact avec des ressources essentielles.

La société gère à la fois des fonds en dollars américains et en yuans chinois, en se concentrant sur les investissements dans le domaine des transports et des nouvelles énergies, la numérisation de la chaîne d'approvisionnement et les industries technologiques.

HIKE Capital a investi avec succès dans des entreprises licornes telles que Li Auto (NASDAQ: LI, HKEX: 2015), RELX (NYSE: RLX), CARS Group, Megatronix, Orienspace, Halara, Yuanbao Insurance, FlashEx, Spark Group, Fenbi (HKEX:2469), Yuanfudao, OnQuality, Xbiome, Artivila, etc.

