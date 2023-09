Exploration lors de la 5e réunion NYO3 NO-AGE/AD et premier lancement d'une nouvelle nutrition anti-âge co-développée par NYO3 et NO-AGE





Les 18 et 19 septembre (heure norvégienne), la 5e réunion NYO3 NO-AGE/AD s'est tenue avec succès à l'université d'Oslo, en Norvège. Plus de 30 experts et universitaires de 13 pays, dont la Norvège, le Royaume-Uni, le Danemark et les États-Unis, ainsi que le chef de mission adjoint de l'ambassade britannique à Oslo et le conseiller pour la recherche et l'éducation de l'ambassade royale de Norvège à Londres, ont été invités à participer à cet événement pour mener des discussions approfondies sur de multiples questions dans le domaine du vieillissement global et de l'antivieillissement.

Consciente de l'importance de la lutte contre le vieillissement pour la santé humaine, la marque norvégienne de compléments alimentaires haut de gamme NYO3 a présenté les dernières recherches sur l'huile de krill, un aliment anti-âge, qui favorise la santé neuronale en inhibant les marqueurs de la sénescence lors de la réunion. NYO3 a présenté un nouveau produit nutritionnel anti-âge. NYO3 s'est engagé à fournir aux consommateurs des produits nutritionnels avancés issus des dernières recherches et preuves scientifiques, et sa collaboration fructueuse avec NO-AGE a permis d'établir une voie innovante allant de la recherche scientifique à des produits dont l'efficacité est fondée sur des preuves.

Le professeur Evandro Fei Fang, conseiller médical et scientifique en chef de NYO3 et organisateur de la 5e réunion NYO3 NO-AGE/AD, a partagé les dernières recherches sur la façon dont l'huile de krill peut promouvoir la santé neuronale et améliorer la santé mitochondriale en inhibant les marqueurs de sénescence, et comment l'huile de krill peut activer efficacement la vitalité, la réparation et la régénération intrinsèques des cellules grâce à ses nouveaux et uniques OMEGA-3 (EPA&DHA), phospholipides, choline, et astaxanthine.

En étudiant activement les mécanismes moléculaires anti-âge et antioxydants des canneberges rares des montagnes norvégiennes, et en combinant les résultats des recherches sur les substances OMEGA-3 uniques de l'huile de krill dans l'anti-âge cérébral et l'activation mitochondriale, NYO3 et NO-AGE ont dévoilé des produits nutritionnels avancés combinant des ingrédients de canneberges des montagnes norvégiennes et des OMEGA-3 uniques.

La 5e réunion NYO3 NO-AGE/AD a constitué une force pionnière dans le domaine de la nutrition anti-âge et de la nutrition de santé, et a également fourni un nouveau reflet des résultats de la recherche scientifique de pointe dans le monde sur la promotion du développement de l'industrie. À partir de cette réunion, NYO3 continuera à explorer les applications innovantes des compléments alimentaires internationaux afin d'offrir aux consommateurs du monde entier de nouveaux choix nutritionnels pour une vie plus saine et plus longue.

