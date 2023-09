Concentrix et Webhelp finalisent leur rapprochement, créant ainsi un leader mondial diversifié en matière d'expérience client, parfaitement positionné pour se développer





NEWARK, Californie, 26 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Concentrix Corporation (NASDAQ : CNXC), l'un des plus grands fournisseurs mondiaux de services et technologies d'expérience client (EC), a annoncé aujourd'hui avoir finalisé son rapprochement avec Webhelp, l'intégration des deux sociétés étant en cours. En attendant que la société issue de ce rapprochement finalise son nom définitif, elle opèrera sous le nom commercial Concentrix + Webhelp.

Cette alliance positionne davantage encore Concentrix + Webhelp comme un leader mondial de l'EC, avec une gamme élargie de solutions d'IA générative, de capacités numériques et de services à haute valeur ajoutée. Elle renforce aussi sa proposition de valeur d'EC de bout en bout, avec l'une des présences mondiales les plus robustes et équilibrées du secteur pour aider les meilleures marques du monde à transformer leur expérience client et à atteindre leurs objectifs commerciaux.

« Je me réjouis de me lancer dans cette nouvelle aventure ensemble et je suis persuadé qu'en combinant nos forces, nous jouirons d'une position exceptionnelle pour redéfinir le secteur et concevoir, bâtir et mettre en oeuvre l'avenir de l'EC pour nos clients extraordinaires que nous estimons beaucoup. Je tiens à remercier nos employés capables de changer la donne dans le monde entier, qui ont rendu cela possible. Je suis véritablement honoré de travailler avec une équipe aussi diversifiée et talentueuse », a déclaré Chris Caldwell, PDG de Concentrix + Webhelp.

La société accueille aussi deux nouveaux membres dans son conseil d'administration, Olivier Duha et Nicolas Gheysens. Olivier est un entrepreneur, philanthrope, le co-fondateur et l'ancien PDG de Webhelp, et il occupera la fonction de vice-président du conseil d'administration. Nicolas est associé chez Groupe Bruxelles Lambert (« GBL »), le plus grand actionnaire de la société suite au rapprochement de Concentrix et Webhelp, et apporte avec lui une riche expérience dans le domaine de l'investissement et en tant qu'administrateur, ayant accompagné la croissance de grandes entreprises européennes.

« Nous avons de la chance d'intégrer à notre conseil d'administration des personnes ayant des compétences aussi solides et une expérience aussi approfondie dans le domaine de l'expérience client. En intégrant Olivier et Nicolas à notre équipe, nous étendons notre expertise internationale en matière de direction de grandes sociétés multinationales complexes pour les accompagner sur la voie de la réussite », a déclaré Kathryn Marinello, présidente du conseil d'administration de Concentrix.

Cette alliance constitue un moment décisif, réunissant deux leaders reconnus du marché avec des cultures, une présence géographique, des capacités et des perspectives de croissance complémentaires dans plus de 70 pays. À sa clôture, la transaction a été estimée à environ 4 milliards de dollars, dette nette incluse.

À propos de Concentrix + Webhelp

Nous sommes l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions et de technologies d'expérience client (EC). Nous créons des parcours client qui changent la donne pour certaines des meilleures marques au monde, et pour celles qui transforment le monde tel que nous le connaissons. Chaque jour, nous concevons, construisons et mettons en oeuvre des EC qui aident les marques à se développer dans le monde entier et à ouvrir des perspectives d'avenir. Qu'il s'agisse d'une solution spécifique ou d'un parcours complet, de bout en bout, nous avons les compétences pour agir. Nous sommes les stratèges à l'origine des expériences qui définissent les marques. Nous sommes des passionnés de technologies qui développent des solutions plus intelligentes. Et nous sommes des experts opérationnels capables de gérer l'ensemble pour assurer un fonctionnement sans faille. Dans plus de 70 pays et six continents, nous fournissons nos services aux différents secteurs verticaux clés, comprenant la technologie et les produits électroniques grand public, la vente au détail, les voyages et l'e-commerce, les services bancaires, financiers et assurances, la santé, les communications et les médias, l'automobile ainsi que l'énergie et le secteur public. Concentrix Corporation (NASDAQ : CNXC) opère sous le nom commercial Concentrix + Webhelp. Lieu d'intervention : quasiment partout. Consultez le site concentrix.com pour en savoir plus.

Déclaration « Safe Harbor »

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens de l'article 27A de la loi sur les valeurs mobilières (Securities Act) de 1933 et de l'article 21E de la loi sur les bourses de valeurs (Securities Exchange Act) de 1934. Les énoncés prospectifs incluent, sans s'y limiter, les déclarations concernant l'intégration des entreprises Concentrix et Webhelp, les points forts et éléments de différenciation des entreprises combinées, notre positionnement dans le secteur ainsi que les déclarations comprenant des mots comme croire, s'attendre à, pouvoir, s'engager à, fournir, il y a des chances que, devoir et d'autres expressions semblables. Ces énoncés prospectifs sont incertains par nature et impliquent des risques et des incertitudes substantiels qui pourraient entraîner une différence considérable entre les résultats réels et ceux exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés. Les risques et incertitudes incluent, entre autres : les risques liés à la capacité à intégrer les entreprises Concentrix et Webhelp avec succès ; notre capacité à réaliser les économies estimées, les synergies ou les autres avantages anticipés du rapprochement, ou le fait que ces avantages pourraient prendre plus longtemps que prévu à se réaliser ; la diversion de l'attention de la direction ; l'impact potentiel de la combinaison sur les relations avec les clients et autres tiers ; les risques liés aux conditions économiques en général, y compris la demande des consommateurs, les taux d'intérêt, l'inflation, les chaînes d'approvisionnement et les effets du conflit en Ukraine ; les cyber-attaques sur nos réseaux et systèmes informatiques et ceux de nos clients ; l'incapacité de notre personnel et de nos entrepreneurs à respecter nos contrôles et processus, ainsi que ceux de nos clients ; l'incapacité à protéger les informations personnelles et propriétaires ; l'incapacité à mettre en oeuvre notre stratégie d'EC numérique ; la perte de personnel clé ou l'incapacité à attirer et conserver du personnel avec les aptitudes et l'expertise nécessaires pour nos activités ; les hausses du coût de la main-d'oeuvre ; les effets de la pandémie de COVID-19 et d'autres maladies contagieuses, les catastrophes naturelles, les conditions météorologiques défavorables ou les crises sanitaires publiques ; les risques géopolitiques, économiques et climatiques ou météorologiques dans les régions comptant une grande partie de nos opérations ; l'incapacité à identifier, compléter et intégrer avec succès des investissements ou acquisitions stratégiques ; les conditions concurrentielles dans notre secteur et la consolidation de nos concurrents ; des passifs fiscaux plus élevés que prévu ; la demande de technologies et solutions d'EC ; la variabilité de la demande de nos clients ou la résiliation anticipée de nos contrats clients ; le niveau d'activité professionnelle de nos clients et l'acceptation par le marché ainsi que les performances de leurs produits et services ; les fluctuations des taux de change des devises ; l'opérabilité de nos services de communication ainsi que de nos réseaux et systèmes informatiques ; les changements apportés aux lois, réglementations ou directives réglementaires ; les dommages à l'encontre de notre réputation dus aux actions ou inactions de tiers ; les actions d'investigation ou légales ; et les autres facteurs contenus dans le rapport annuel de la Société sur formulaire 10-K pour l'exercice clos au 30 novembre 2022 déposé auprès de la Securities and Exchange Commission ainsi que les dépôts suivants auprès de la SEC. Nous n'assumons aucune obligation de mettre à jour les énoncés prospectifs, qui ne sont valables qu'à la date à laquelle ils sont formulés.

