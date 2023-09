Mosaic retrace dix-sept forages avec pegmatites sur Amanda





MONTRÉAL, 26 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mosaic Minerals Corporation (CSE: MOC) ("Mosaic" ou "La Société ») est heureuse d'annoncer que, suivant une récente compilation de l'ensemble des données de forages historiques sur le projet Amanda, la Société a retracé la présence de pegmatites dans le descriptif des journaux des dix-sept forages réalisés sur ce projet entre 1997 et 2010.

Faits saillants

17 forages historiques avec pegmatites non analysées pour le lithium (GM 55430, GM 56493, GM 60051).





34 échantillons de pegmatites prélevés par Ressources Minières Vanstar en 2020 (Rapport 2020 Technominex - Projet Amanda) non analysés pour le lithium.





31 échantillons de pegmatites prélevés par le MRNF en 1998 non analysés pour le lithium.





Présence visuelle de spodumène*





Présence de minéraux indicateurs tel que le béryl, la tourmaline, la muscovite, le grenat ainsi que de césium, de tantale et de rubidium dans la plupart des échantillons.





Essaims de pegmatites dans plusieurs corridors de pegmatites variant de trois à sept km de longueur (sur le projet Amanda) et sur des largeurs allant de quelques mètres à près de 30m.





Forage AC-2010-04 localisé le long d'un corridor a révélé 9.8m @ 0.8% Li2O de 212,8m incluant 5.1m @ 1% Li2O et 1m @ 1.2% Li2O (GM 65074). *





Forage AC-2010-12 en bordure ouest du projet Amanda a recoupé une pegmatite avec spodumène (non analysée ? GM 65074) *





Forage AC-23-0001A a recoupé 7m contenant de 3 à 10% de spodumène à une profondeur d'environ 235 mètres. Analyses en attente (Voir communiqué de Cygnus Metals du 29 août 2023). *

* Voir cartes

Presqu'aucune analyse n'a été faite à l'époque pour vérifier le potentiel en lithium de ces pegmatites recoupées par forages. Selon certaines informations obtenues, les carottes de sondages seraient toujours empilées sur des palettes de bois près de l'ancien campement. Une équipe se rendra sur place dès que possible pour vérifier s'il est possible de les récupérer.



En 2020, la société Ressources Minières Vanstar, suivant un relevé géologique et de prospection, a dénombré un essaim de pegmatites formant plusieurs corridors favorables de direction NE-SO d'une longueur variant de 3 à 7 km. Certains de ces corridors se situent le long de failles régionales. Le relevé héliporté DEM complété par Novatem défini assez bien les zones de haut relief pouvant être associé à la présence de pegmatites (voir carte ci-bas).

Sur les 34 échantillons de pegmatites recueillis par la société, la plupart de ceux-ci contenaient du béryl, de la tourmaline massive, de la muscovite ainsi que du grenat. Quelques échantillons contenaient également du spodumène.









« Il est intéressant de voir que les travaux d'explorations 2020 confirment l'extension de plusieurs pegmatites répertoriées par le MRNF en 1998. Il est également rassurant de voir que certains forages ? 17 au total ? ont recoupé ces mêmes pegmatites jusqu'à plus de 160 mètres de profondeur verticale. Amanda, en plus d'offrir un potentiel aurifère très intéressant, semble donc contenir plusieurs indications quant à son potentiel en lithium. D'ailleurs, de nombreux échantillons de pegmatites prélevés un peu partout sur la propriété (près de 50 échantillons) ont démontré la présence régulière de minéraux indicateurs ainsi que la présence de spodumène dans certains échantillons. On remarque aussi que sur le projet Auclair de Cygnus Metals ? localisé à notre frontière ouest ? quelques forages ont recoupé des pegmatites avec spodumène et lithium. Force est de constater qu'avec ce projet, nous sommes en présence d'un environnement très puissant pouvant contenir un enrichissement en lithium en plus de contenir de nombreux indices d'or » de souligner M. Jonathan Hamel, Président et Chef de la direction de Mosaic.

Le programme de prospection 2020 avait comme objectif principal de revisiter les indices connus ainsi que de trouver de nouveaux indices aurifères significatifs. La recherche de lithium ou autres minéraux et métaux ne faisaient pas partie des priorités fixées à l'époque par ce court programme d'exploration.

Relevé géophysique

Par ailleurs, un relevé magnétique aérien héliporté récemment complété sur le projet Amanda a relevé de nombreuses anomalies de fortes intensités magnétiques établissant la présence de structures plissées et de failles associées possiblement à des formations de fer et à différents indices aurifères répertoriés sur le projet Amanda.





Selon le relevé géologique et de prospection de Ressources Minières Vanstar 2020, cinq nouveaux indices aurifères ( Jako, Marko, Mia, Natel et Raphy) ont été ajoutés à la liste historique des indices connus soient les indices Arianne, Ti-Beu, La Mire, Rock'n Hammer et Kog 1.

Quelques autres indices aurifères mineurs ont également été localisés dans la partie ouest du projet.

Composée de 145 claims minier d'une superficie d'environ 7677 hectares, Amanda bénéficie d'une excellente infrastructure, avec un accès routier toute l'année et des lignes de transport à haute tension traversant le projet, en plus d'être située à moins de 80 km de l'aéroport de Nemiscau et à seulement 70 km au nord-est de Whabouchi (55,7 Mt à 1,4 % Li2O).

La direction de la société déposera prochainement une demande de permis de coupe pour permettre un accès terrestre à la partie est de la propriété en vue de préparer un premier programme de forage dès que possible.

Ce communiqué de presse a été lu et approuvé par Gilles Laverdière, géologue qualifié selon la norme canadienne 43-101.

À propos de Mosaic Minerals Corporation

Mosaic Minerals Corp. est une société canadienne d'exploration minière cotée à la Canadian Securities Exchange (CSE: MOC) se concentrant sur l'exploration de minéraux critiques tels que le Nickel et le Lithium sur le territoire de la province de Québec.

Ce communiqué contient certaines « informations prospectives » en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables concernant l'arrangement. Les informations prospectives reflètent les attentes ou convictions internes actuelles de la Société et sont basées sur les informations actuellement disponibles pour la Société. Dans certains cas, les informations prospectives peuvent être identifiées par des termes tels que « peut », « sera », « devrait », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « planifier », « anticiper », « croire », « estimer », « projets », « potentiel », « prévu », « prévision », « budget » ou le négatif de ces termes ou toute autre terminologie comparable. Les hypothèses sur lesquelles ces informations prospectives sont fondées comprennent, entre autres, que les conditions de clôture de l'arrangement seront remplies et que l'arrangement sera réalisé selon les modalités énoncées dans l'accord définitif. Bon nombre de ces hypothèses sont fondées sur des facteurs et des événements qui ne sont pas sous le contrôle de la Société, et rien ne garantit qu'elles s'avéreront exactes ou exactes. Les facteurs de risque qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux prévus dans les présentes comprennent, sans s'y limiter : le fait que les autres conditions de l'arrangement ne seront pas remplies; que les perspectives et opportunités commerciales de la Société ne se dérouleront pas comme prévu ; les variations des prix mondiaux de l'or ou de certaines autres matières premières (comme le diesel, l'aluminium et l'électricité) ; les variations des taux de change du dollar américain et d'autres devises, des taux d'intérêt ou des taux de location d'or ; les risques découlant de la détention d'instruments dérivés ; le niveau des liquidités et des ressources en capital ; accès aux marchés des capitaux, au financement et aux taux d'intérêt; les régimes fiscaux miniers ; capacité d'intégrer avec succès les actifs acquis ; les développements législatifs, politiques ou économiques dans les juridictions dans lesquelles la Société exerce ses activités ; difficultés d'exploitation ou techniques liées aux activités d'extraction ou de développement ; lois et règlements régissant la protection de l'environnement; relations avec les employés; disponibilité et augmentation des coûts associés aux intrants miniers et à la main-d'oeuvre; la nature spéculative de l'exploration et du développement; les contestations sur le titre de propriété, en particulier le titre de propriété non bâtie ; et les risques inhérents aux activités d'exploration, de mise en valeur et d'exploitation minière. Les risques et les inconnues inhérents à tous les projets comprennent l'inexactitude des réserves et des ressources estimées, les récupérations métallurgiques, les coûts d'investissement et d'exploitation de ces projets, et les prix futurs des minéraux concernés. La Bourse des valeurs canadiennes n'accepte aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude de ce communiqué.



NE PAS DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS OU À DES SERVICES DE FIL DE PRESSE AMÉRICAINS ET NE CONSTITUE PAS UNE OFFRE DES TITRES DÉCRITS DANS LES PRÉSENTES.





