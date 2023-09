65 Equity Partners renforce son équipe de direction en Europe et aux États-Unis avec la nomination de deux associés senior





LONDRES, 26 septembre 2023 /PRNewswire/ -- 65 Equity Partners, une société d'investissement mondiale indépendante soutenue par Temasek, qui gère des fonds de 3,3 milliards de dollars américains et fournit des solutions de capital de partenariat aux entreprises familiales dirigées par leurs fondateurs, est heureuse d'annoncer la nomination de Pascal Heberling et Leon Brujis, qui rejoignent tous les deux l'entreprise comme associés.

M. Heberling a pris ses fonctions au poste de co-directeur de l'Europe et travaillera en étroite collaboration avec l'autre co-directeur, Alex Stirling. Ils géreront ensemble les activités européennes de 65 Equity Partners. Pascal Heberling, qui est basé à Londres, a rejoint l'équipe après une carrière réussie de plus de deux décennies dans le secteur du capital-investissement. Plus récemment, il était associé chez BC Partners. Auparavant, M. Heberling était responsable du capital-investissement dans le secteur de la santé et membre du comité exécutif de l'Abu Dhabi Investment Authority (ADIA). Il a également été associé chez Cinven. Couronné de succès, il apporte une expérience riche à la fois dans les domaines de la création et de l'investissement en Europe, dans les secteurs de la santé et d'autres industries.

Leon Brujis a rejoint le groupe en tant que responsable de la côte Est et est basé à New York. Il travaillera aux côtés d'Alexander Fraser, responsable pour les États-Unis basé à San Francisco. Il aura pour objectif d'étendre la présence et les activités du cabinet aux États-Unis. Leon Brujis participera également à la gestion globale des activités américaines de 65 Equity Partners. Il possède près de deux décennies d'expérience en investissement, de partenariats avec des entreprises familiales et appartenant à leurs fondateurs, et de soutien de ces entreprises et de leur croissance. Plus récemment, il a été associé et membre du comité de direction de Palladium Equity Partners, où il a dirigé des investissements dans les secteurs des services et de la consommation.

Commentant ces nominations, Chong Lee Tan, PDG de 65 Equity Partners, a déclaré :

« Nous sommes ravis d'accueillir Pascal Heberling et Leon Brujis chez 65 Equity Partners. Tous deux ont une expérience significative et pertinente ainsi qu'un parcours impressionnant. Je suis convaincu que nous bénéficierons de leur réseau et de leur expertise en matière d'investissement. Leur intégration à l'entreprise arrive à un moment charnière pour 65 Equity Partners, car un certain nombre d'opportunités intéressantes se profilent en Europe et aux États-Unis pour les entreprises familiales à la recherche d'investissements minoritaires avec un partenaire solidaire, en mesure de les accompagner sur le long terme. »

65 Equity Partners se concentre sur la fourniture de solutions de capital flexibles aux propriétaires d'entreprise et aux équipes de direction avec une préférence pour les participations minoritaires. La société a alloué environ 1,5 milliard de dollars américains de ses fonds de 3,3 milliards de dollars américains sous gestion spécifiquement pour les investissements européens et américains.

Les investissements sont réalisés dans tous les secteurs d'activité et les entreprises ayant un fort potentiel structurel, en mettant l'accent sur les secteurs de la consommation, de l'industrie et des services aux entreprises, de la santé et de la technologie. Un investissement typique se situe entre 50 et 150 millions de dollars américains dans des entreprises établies ayant des aspirations régionales ou mondiales. La société fournit également un capital de monétisation pour aider à la planification de la succession familiale. Elle a effectué cinq investissements à ce jour, conformément à cette stratégie d'investissement.

Pascal Heberling a déclaré :

« Je suis ravi de rejoindre 65 Equity Partners, une jeune entreprise ayant de grandes ambitions et un esprit d'entreprise. Cette équipe combine une expérience de longue date dans le capital-investissement, une présence mondiale, ainsi que le soutien financier de l'organisation souveraine Temasek. Cette combinaison unique nous permet d'être un actionnaire solidaire à long terme, en partenariat avec les fondateurs d'entreprises et les groupes familiaux pour développer leurs entreprises et réaliser leurs ambitions. J'ai hâte de travailler avec Alex Stirling et d'intensifier notre couverture des régions DACH, France et Benelux. »

Leon Brujis a déclaré :

« Je suis ravi de faire partie de 65 Equity Partners, une plateforme de placement unique soutenue par l'impressionnante présence mondiale de Temasek et son réseau international, non moins impressionnant. L'entreprise est dirigée par une équipe accomplie, opère dans diverses régions et établit des partenariats avec les fondateurs de sociétés afin de libérer de la valeur dans des secteurs qui s'alignent bien avec ma vaste expérience dans le marché intermédiaire. Le fait d'avoir intégré l'équipe de 65 Equity Partners représente une occasion unique pour moi, à la fois en tant qu'investisseur et en tant que bâtisseur, de développer la franchise américaine, d'approfondir les partenariats avec les sociétés en commandite et d'établir un bilan d'investissement réussi aux côtés de mon partenaire de la côte Ouest. »

Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez contacter :

65 Equity Partners

Annie Chee

[email protected]

Greenbrook

Peter Hewer

Isabelle Brunton

[email protected]

26 septembre 2023 à 07:11

Communiqué envoyé leet diffusé par :