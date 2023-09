IFCO obtient la re-certification Cradle to Cradle Certified® Silver pour les RPC de la gamme européenne Lift Lock





MUNICH, 26 septembre 2023 /PRNewswire/ -- IFCO, le premier fournisseur mondial de contenants d'emballage réutilisables (RPC), a de nouveau obtenu la prestigieuse certification Cradle to Cradle Certified® Silver (version 3.1) pour les RPC Lift Lock d'IFCO Europe. En plus de la re-certification globale de niveau Silver, cette gamme Lift Lock, y compris le RPC Lift Lock Banana récemment lancé, a reçu la médaille d'or dans la catégorie d'évaluation de la réutilisation des matériaux, et dans la catégorie de l'équité sociale, le classement IFCO est passée d'argent à or.

L'évaluation de l'engagement d'IFCO à développer et à mettre en oeuvre des contrôles, des outils et des procédures de gestion appropriés pour protéger les droits de l'homme fondamentaux est au coeur de l'attribution de la note "Gold" pour l'équité sociale. IFCO aligne ses responsabilités sociales dans les domaines du travail, de l'environnement et de la lutte contre la corruption sur les principes clés du Pacte mondial des Nations unies. En outre, IFCO a élargi son soutien aux banques alimentaires du monde entier et a conclu un accord à long terme avec la Fédération européenne des banques alimentaires (FEBA) pour devenir leur "partenaire RPC" officiel.

Cradle to Cradle Certified est le programme de certification multi-attributs basé sur la science le plus avancé au monde pour la conception, la fabrication et la vérification de matériaux et de produits fiables, circulaires et fabriqués de manière responsable. La version 3.1 du programme évalue les produits dans cinq catégories : qualité des matériaux, réutilisation des matériaux, énergie renouvelable et gestion du carbone, gestion de l'eau et équité sociale. L'objectif primordial de Cradle to Cradle Certified est d'améliorer la qualité, leur capacité des produits à être circulaires et de leurs processus connexes afin qu'ils aient un impact positif sur l'environnement et les personnes. La certification n'est valable que deux ans, et c'est pourquoi la gamme européenne de RPC Lift Lock a récemment fait l'objet d'un processus de re-certification très exigeant. L'un des principaux critères de re-certification est la capacité à démontrer des stratégies d'optimisation continues et des améliorations permanentes du produit et des processus.

Charles van Reij, responsable mondial du secteur de l'emballage, de l'impression et du papier au Cradle to Cradle Products Innovation Institute, a souligné le caractère pionnier de la réalisation d'IFCO :

« IFCO a été le tout premier fournisseur de bacs réutilisables de qualité alimentaire à obtenir la certification Cradle to Cradle au niveau Argent en 2021. Cette année, après avoir suivi notre processus de re-certification rigoureux, nous pouvons confirmer que l'engagement d'IFCO à apporter des solutions d'emballage durables au marché la chaîne d'approvisionnement en produits frais reste ferme. Nous fixons les normes les plus élevées en matière de re-certification en termes de stratégies d'optimisation et IFCO répond aux critères exigeants de cette certification de durabilité.

Le co-fondateur de Cradle to Cradle, le professeur Michael Braungart, a salué l'approche à long terme d'IFCO en matière d'emballage durable :

« IFCO a totalement adopté l'état d'esprit Cradle to Cradle et a pris à coeur le modèle commercial circulaire, ce qui, je suis heureux de le dire, a conduit à la re-certification C2C de sa gamme européenne de RPC Lift Lock. IFCO est en mesure de définir ses flux de matériaux ainsi que de récupérer et recycler ses propres bacs, tout en garantissant à tout moment qu'aucune contamination ne se produit pendant le processus de recyclage. Ils sont précurseurs dans la conception et la gestion d'emballages réutilisables pour la chaîne logistique des produits frais. »

En raison de son processus de certification complet, Michael Pooley - PDG d'IFCO, estime que Cradle to Cradle Certified est un précieux acquis et se réjouit de cette étape de re-certification :

« Cette prestigieuse certification Cradle to Cradle Certified est le standard mondialement reconnu pour les produits durables. Le processus de re-certification unique de deux ans nous met au défi d'améliorer continuellement notre modèle commercial circulaire et d'être conscients de l'impact de nos choix sur l'environnement et la communauté mondiale. Nous sommes fiers d'avoir réussi le processus rigoureux de re-certification et sommes ravis d'avoir atteint le niveau Or dans la catégorie Équité sociale. Cette certification reconnaît la passion nécessaire à la conception et à la mise en oeuvre d'emballages réutilisables de qualité alimentaire. Nous montrons qu'il existe une meilleure façon d'utiliser, de réutiliser et de recycler les emballages.

Inigo Canalejo, vice-président ESG et marketing stratégique chez IFCO, souligne le travail d'équipe et les partenariats impliqués dans la réalisation de cette étape de re-certification Cradle to Cradle Certified :

« L'obtention de la re-certification Cradle to Cradle Certified Silver pour notre gamme européenne de RPC Lift Lock est un moment de fierté pour l'équipe IFCO. C'est également l'occasion de reconnaître l'engagement de nos partenaires à réduire leur empreinte carbone et à adopter notre modèle économique circulaire pionnier. Nous sommes impatients de continuer à travailler ensemble pour rendre durable la chaîne d'approvisionnement des produits alimentaires frais.

