AVIS AUX MÉDIAS - Venez voir les chevaux du Carrousel mis en vente

Une équipe composée de huit paracyclistes expérimentés et accomplis a été nommée pour représenter le Canada aux Jeux parapanaméricains de 2023 à Santiago, ont annoncé lundi le Comité paralympique canadien et Cyclisme Canada. ...

La Fondation LDT croit que les jeunes ont plus que jamais besoin de bouger et de créer. Avec l'aide de spécialistes de l'enfance, de l'éducation, de l'art et du sport, nous avons développé La 6e période, un nouveau programme parascolaire gratuit et...