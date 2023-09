MESTEC se voit décerner le prix Oracle® Global Leaders ISV of the Year





MESTEC se réjouit de recevoir le prix Oracle Global Leaders ISV of the Year à l'occasion de la conférence Oracle CloudWorld de cette année. Avec une croissance annuelle de plus de 50 %, MESTEC domine la catégorie des logiciels de fabrication et accueille certains des fabricants les plus innovants et les plus précieux du monde sur sa plate-forme MES SaaS pionnière. L'objectif premier de MESTEC est d'aider les industriels à gagner en performance sur plus de 80 indicateurs clés de performance, et son temps de déploiement rapide favorise la migration des clients vers la plateforme.

MESTEC appartient au groupe Eyelit, un leader émergent dans le domaine des plates-formes logicielles pour l'industrie manufacturière. Avec le logiciel de fabrication avancée Eyelit, les deux plateformes font l'objet d'une demande particulièrement forte dans les secteurs des semi-conducteurs, de l'automobile, des technologies médicales, de l'aérospatiale et de la défense, des batteries et de l'énergie solaire. Les plateformes gèrent tous les flux de production clés, notamment la gestion des actifs, l'intégration des usines et des équipements, l'automatisation, l'exécution de la production (MES), la gestion des recettes, la gestion de la qualité, la planification, l'ordonnancement et la gestion des processus d'entreprise. L'architecture ouverte et flexible des plateformes permet une intégration transparente avec Oracle NetSuite et d'autres applications critiques de l'entreprise.

« L'équipe de MESTEC est ravie de recevoir ce prix qui reconnaît les progrès que nous avons accomplis pour aider nos clients à réimaginer les logiciels de fabrication comme étant rapides à déployer, faciles à intégrer et créant rapidement de la valeur grâce à l'amélioration des performances et à de nouveaux gains d'efficacité », a déclaré Mark Carleton, PDG de MESTEC. « Nous avons pleinement exploité notre architecture SaaS pour permettre aux clients d'être opérationnels en seulement quelques jours, au lieu du processus de déploiement traditionnel de plusieurs mois, compliqué et coûteux, des solutions logicielles de fabrication traditionnelles. Nous avons été ravis de voir les clients d'Oracle NetSuite réaliser l'intégration immédiate des données de fabrication avec les données financières et opérationnelles, et nous nous réjouissons d'approfondir notre partenariat. »

À propos de MESTEC

MESTEC constitue la plateforme logicielle de fabrication (MES) à la croissance la plus rapide au monde, aidant de nombreuses marques parmi les plus précieuses et les plus innovantes au monde à réaliser des gains significatifs en termes de performance de fabrication dans un nombre toujours croissant d'industries. MESTEC aide les grands industriels à réaliser des gains significatifs en matière de planification et d'ordonnancement avancés, de gestion de la performance des actifs, de qualité et de conformité, d'indicateurs clés de performance (KPI), de contrôle des stocks et de gestion de la main-d'oeuvre. L'approche SaaS de MESTEC garantit des améliorations rapides, sans coûts initiaux et avec un déploiement accéléré.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

25 septembre 2023 à 13:45

