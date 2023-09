Bitget : Chef de file des services européens d'échange de cryptomonnaies





SINGAPOUR, 25 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Avec la hausse de l'intérêt pour les cryptomonnaies et des investissements, Bitget, une importante plateforme d'échange numérique connue pour son efficacité, ses fonctionnalités avancées et son trading sécurisé, progresse bien en Europe.

Investissements européens

Ces dernières années, l'Europe a connu un grand changement en matière de fintech, en particulier sur le plan des cryptomonnaies et de la blockchain. Malgré une baisse de 59 % des investissements dans les fintechs dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) entre le premier semestre 2022 et le premier semestre 2023 , les cryptomonnaies restent fortes. Le rapport « Paysage européen des fintechs » de Finch Capital a cité la France et l'Allemagne en tant que leaders de l'investissement dans les cryptomonnaies et la blockchain au premier semestre 2023.

Au premier semestre 2023, le secteur des cryptomonnaies au Royaume-Uni représentait 28 % de toutes les transactions fintech ; les Pays-Bas l'ont dépassé avec un taux notable 35 %, illustrant une forte présence de la blockchain et des cryptomonnaies dans les fintechs. En particulier, la France et l'Allemagne ont maintenu leur position de force avec 29 % et 27 % des transactions fintech impliquant des cryptomonnaies et des blockchains.

Bitget : Un nom de confiance dans les cryptomonnaies

Bitget est une plateforme d'échange de cryptomonnaies de premier plan qui assure d'excellents services et un trading fluide avec diverses offres cryptographiques.

La présence impressionnante de Bitget en Europe

Sur la scène cryptographique européenne en pleine expansion, Bitget est un excellent choix pour les amateurs et les traders. Sa plateforme simple à utiliser, son engagement en matière de sécurité et son trading à effet de levier attirent une large base d'utilisateurs, garantissant une part de marché significative pour Bitget France et Bitget Allemagne.

Bitget reste en tête du marché européen des cryptomonnaies en étant proactif et capable de s'adapter. Grâce à son interface simple à utiliser, à des cryptomonnaies variées, à une sécurité renforcée et à une excellente assistance, elle est en tête des plateformes d'échange. Bitget s'apprête à fournir des services de cryptomonnaies de pointe à travers l'Europe, renforçant ainsi son leadership.

