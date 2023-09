Bientôt un écoquartier à Rimouski. Une coalition se met en place pour un développement par l'économie sociale et solidaire





RIMOUSKI, QC, le 25 sept. 2023 /CNW/ - Spécialisé en développement immobilier écologique, l'organisme sans but lucratif cm?tis a annoncé ce matin le développement de l'Écoquartier de Rimouski avec ses partenaires de la société civile. Une forte coalition citoyenne et d'organismes communautaires sont à l'origine du projet et continue d'en concevoir les orientations.

Le projet vise à mobiliser et dynamiser le secteur de l'écoconstruction du Bas-Saint-Laurent. L'expertise de nos manufacturiers et de nos spécialistes seront nécessaires à la réalisation d'un tel projet. « Il est impératif pour le Québec d'élever l'écoconstruction à l'échelle du quartier. Il s'agit d'une occasion rare que nous sommes fiers d'appuyer. Un projet exemplaire qui a le potentiel d'avoir un effet structurant sur les secteurs de la construction et du développement immobilier. Le créneau collaborera activement à son développement en mobilisant la force de son réseau de professionnels et de fabricants », explique Claude Morasse, président du Créneau d'excellence en écoconstruction du Bas-Saint-Laurent et directeur du développement corporatif chez Premier Tech.

Pour le Chantier de l'économie sociale, le projet de cm?tis témoigne de la capacité des communautés à prendre en charge le développement de solutions qui touchent directement leurs enjeux locaux. « Ce projet immobilier, exemplaire autant pour sa dimension humaine qu'écologique, combiné à la finance sociale, démontre tout le potentiel de l'économie sociale pour répondre à la crise du logement. Nous encourageons toutes les parties prenantes locales, régionales et nationales à se mobiliser autour de ce projet qui aura des retombées sociales et économiques concrètes pour la région du Bas-Saint-Laurent », lance Maude Brossard, directrice générale adjointe du Chantier de l'économie sociale du Québec, qui était présente à Rimouski pour soutenir le projet de cm?tis.

En contexte de crise du logement national, une solution concrète en habitation mobilisant la finance sociale pourrait inspirer le reste du Québec. « C'est pour mobiliser la communauté rimouskoise autour de notre projet d'écoquartier innovant inspiré du cohabitat scandinave que nous vous avons réunis ce matin. Grâce à la finance sociale et aux forces vives de notre collectivité nous serons en mesure d'y accueillir les premiers habitants dès 2025 », explique le Dr. Philippe Dufort, président-directeur général de cm?tis et expert en innovation sociale.

Pour lire la suite du communiqué, à propos de l'écoquartier de Rimouski et de sa campagne de sociofinancement , cliquez ici .

À propos de CM?tis

CM?tis est un organisme à but non lucratif (OBNL) à haut impact de transformation sociale intégrant les expertises de la conception, de la construction et du développement immobilier écologique. Il met à disposition des collectivités les ressources permettant un design social de leurs territoires selon les principes d'inclusion, de mixité et de justice socio-environnementale.

SOURCE CM?tis

25 septembre 2023 à 12:01

Communiqué envoyé leet diffusé par :