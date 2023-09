SmartStream nomme Akber Jaffer au poste de Chief Executive Officer





SmartStream, fournisseur de solutions de gestion du cycle de vie des transactions financières (TLM®) a annoncé aujourd'hui la nomination d'Akber Jaffer au poste de Chief Executive Officer (CEO), à compter du 19 septembre 2023.

Après avoir passé plusieurs années dans des start-ups et des grandes entreprises de logiciels et de technologies, Akber Jaffer est devenu un leader accompli, passionné par la technologie et dédié à l'exécution et à l'attention client. Akber a récemment occupé des postes de direction chez Finastra et Colt Technology Services, ce qui fait de lui la personne idéale pour guider SmartStream vers sa prochaine phase de croissance et d'innovation.

Commentant cette nomination, Khalifa AlDaboos, président du conseil d'administration, a déclaré : « Nous accueillons chaleureusement Akber Jaffer au poste de CEO de SmartStream. Il fera bénéficier notre entreprise d'une brillante carrière passée dans les services financiers et logiciels. Sa vaste expérience et son palmarès font de lui la personne idéale pour diriger SmartStream. Je suis convaincu que sous sa direction, notre entreprise continuera à prospérer ».

Akber Jaffer, CEO de SmartStream, a déclaré : « Je suis honoré et enthousiaste à l'idée de rejoindre SmartStream en tant que CEO. Je crois en la mission de l'entreprise et je suis déterminé à développer ses immenses et excellentes capacités. Grâce à l'équipe de collègues talentueux qui ont contribué au succès de l'entreprise, nous continuerons à fournir des solutions de pointe et à créer de la valeur pour nos clients et nos partenaires.

Haytham Kaddoura, ancien CEO de SmartStream, a déclaré : « Nous sommes convaincus qu'Akber est le dirigeant idéal pour guider SmartStream vers de nouveaux sommets. Sa grande expérience et sa vision correspondent parfaitement à la mission de l'entreprise, ce qui permettra le développement de nouvelles technologies pour répondre aux exigences du secteur ».

SmartStream exprime sa gratitude à Haytham Kaddoura pour les contributions apportées durant son mandat et lui souhaite beaucoup de succès dans ses projets futurs, tout en l'accueillant chaleureusement au sein du conseil d'administration de l'entreprise.

À propos de SmartStream

SmartStream est un leader reconnu dans le domaine des solutions de gestion des transactions financières qui permettent aux entreprises d'améliorer leur contrôle opérationnel, de réduire leurs coûts, de créer de nouvelles sources de revenus, d'atténuer les risques et de se conformer aux exigences des autorités de réglementation.

Soutenant ses clients dans leurs stratégies de transformation numérique, SmartStream offre toute une gamme de solutions de gestion du cycle de vie des transactions, avec des technologies d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique intégrées pouvant être déployées dans le cloud ou sous forme d'infogérance.

Ainsi, plus de 2 000 clients, dont les 100 premières banques mondiales, font confiance aux solutions de gestion du cycle de vie des transactions de SmartStream (TLM®) pour améliorer l'efficacité de leurs opérations.

