Conférence de promotion en France du Foire d'innovation et d'entrepreneuriat de Chine (FIEC) 2023 : le FIEC sera tenu à Canton le 17 novembre 2023





GUANGZHOU, China, 25 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Le 25 septembre 2023, selon les informations obtenues sur la Conférence de promotion en France du Foire d'innovation et d'entrepreneuriat de Chine en 2023 (ci-après dénomme FIEC), cet événement sera tenu pendant le 17 au 19 novembre 2023.

Il s'agit une exposition des technologies au niveau nationale de Chine à Canton. Depuis sa création en 2015, le FIEC a lancé au total 32 000 projets d'origine de plus de 40 pays et régions à l'échelle du monde, exposé plus de 16 000 résultats d'innovation et d'entrepreneuriat et aidé à la mise en oeuvre des projets équivalant à 60 milliards de yuans.

Le FIEC 2023 sera tenu au Hall d'exposition Foire d'import-export de de Chine à Canton, donnant une superficie d'exposition de 30 000 m2, couvre 10 zones d'exposition principales telles que l'informatique électronique des équipements de haut niveau de la nouvelle génération, les véhicules intelligents et de nouvelles énergies, la biomédecine et l'industrie du sport et de la santé,les équipements intelligents et robotique,la pétrochimie verte et les nouveaux matériaux. En plus, il y est installé trois zones fonctionnelles importantes telles que l'industrie de vulgation des sciences, les résultats de talents de haut niveau et la revitalisation rurale.

Pendant cet événement, l'organisateur fourniront les services diversifiés comme le roadshow, le lancement des nouvelles technologies et de nouveaux produits, la communication et la coopération, le transfert des résultats et les services de plateforme en ligne de 24h. Par exemple,l'organisation de roadshow, de publicité et de promotion pour aider les participants à présenter leurs dernières technologies et réalisations ; l'organisation des forums pour fournir une assistance spécialisée telle que le développement du marché et la formation à l'entreprenariat ; l'organisation des activités spécialisées telles que des ventes aux enchères de résultats et des transferts de technologie ; la coordination des ressources de toutes sortes ; un fonds de transformation des résultats de 10 milliards de yuans et 96 bases de transformation pour soutenir la transformation des résultats d'entreprenariat en Chine.

25 septembre 2023 à 08:50

